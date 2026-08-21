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Muž bez papírů se zabydlel v autě. Strážníkům tvrdil, že jen čeká na kamaráda

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Dennívýzva
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Podivný případ rozplétali plzeňští strážníci. Dostali totiž oznámení, že se v Guldenerově ulici zabydlel jistý muž v zaparkované Škodě Octavii. A skutečně. Když dorazili na místo, našli dotyčného, jak si spokojeně dřímá uvnitř auta. Tím ale celý příběh teprve začíná.
Muž bez papírů se zabydlel v autě. Strážníkům tvrdil, že jen čeká na kamaráda

Muž bez papírů se zabydlel v autě. Strážníkům tvrdil, že jen čeká na kamaráda

Zdroj: MP Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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