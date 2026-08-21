Muž bez papírů se zabydlel v autě. Strážníkům tvrdil, že jen čeká na kamarádaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muž bez papírů se zabydlel v autě. Strážníkům tvrdil, že jen čeká na kamaráda
Fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě s Crvenou...
Čtyři úseky krajských silnic na Klatovsku se podařilo opravit během léta. Nový povrch už mají komunikace...
Obrovskou chybu udělal u bankomatu v Plzni muž, který v něm omylem nechal vrácený vklad. V přihrádce tak...
Přes 50 velkých větrných elektráren by mohlo v Plzeňském kraji podle vládou schválených akceleračních...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →