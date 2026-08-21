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Čína přebírá ruské zbrojní trhy. Uzbekistán s J-10CE je jen začátek

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Uzbekistán se může stát jedním z nejvýraznějších symbolů změny, která probíhá na světovém zbrojním trhu. Země, jejíž letectvo bylo po desetiletí prakticky výhradně závislé na sovětské a ruské technice, postupně otevírá dveře čínským systémům. Čína bude dodávat víceúčelové stíhačky J-10CE.
Čína přebírá ruské zbrojní trhy. Uzbekistán s J-10CE je jen začátek

Čína přebírá ruské zbrojní trhy. Uzbekistán s J-10CE je jen začátek

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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