Příprava Slamáků v Jakubově běží na plné obrátky. Budou složitější než vloni

Technická stránka se dolaďuje
Jak budou vypadat, je zatím ale tajemstvím. „Zatím mohu jen prozradit, že máme v plánu ztvárnit postavičky z dalšího českého večerníčku. Nyní připravujeme doplňky a dolaďujeme technickou stránku, protože postavy budou trošku složitější než v minulém roce," naznačil redakci Jihlavské Drbny starosta Jakubova Miroslav Kabelka.
A dodal ještě i to, že zatím není známý přesný termín, kdy se letošní Slamáci budou stavět. „Termín předpokládám v první polovině září," naznačil starosta.
Oblíbení Slamáci, která zná celá republika, jsou každoroční záležitostí už od roku 2005.
Netušili, že založí novou tradici
„V roce 2005 jsme vyhráli titul Vesnice roku v Kraji Vysočina a chtěli jsme ostatní soutěžící při slavnostním vyhlášení zaujmout. To jsme ještě netušili, že jsme založili novou slaměnou tradici. Skupinka stavitelů nadšenců je více méně stále stejná," informovala už vloni obec Jakubov na svém facebookovém profilu. To Slamáci slavili jubilejní 20. výročí.
Obec Jakubov leží u Moravských Budějovic na Třebíčsku, má zhruba šest set obyvatel. Obec se se pyšní titulem Vesnice Vysočiny 2005.
A jak a proč to všechno vlastně v roce 2005 začalo? „Impulsem bylo v roce 2005 naše vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku, kdy jsme chtěli účastníky slavnostního vyhlášení něčím zaujmout. Už nevím přesně, koho to napadlo, ale inspirací byly podobné sochy sedláků v sousedním Rakousku,“ řekl již dříve redakci Drbny starosta Kabelka.
Stavitelů je deset
O výstavbu postav se každý rok stará zhruba desetičlenná parta lidí, jejich složení se nemění. Vůbec prvními Slamáky v roce 2005 byla dvojice selka a sedlák, o rok později je následovala rodina s miminkem a poté traktorista i se slaměným traktorem. Změna přišla v roce 2008, kdy se u silnice objevil Mach s Šebestovou. „Od tohoto roku, tedy 2008, stavíme pohádkové postavičky, které jsme dříve oblékali do látek. Posledních 10 let používáme stříkání fasádní barvou. Někdy máme postavy vymyšlené již rok dopředu a někdy měníme plány třeba i měsíc před stavěním. S nápady přichází jednotliví členové našeho týmu,“ prozradil dále starosta Jakubova na Třebíčsku.
[galerie:4639]
V předchozích letech řidiče projíždějící kolem, ale i ty, co jdou pěšky, potěšil třeba Shrek s Fionou, Ája s maxipsem Fíkem, Křemílek a Vochomůrka, Pat a Mat. Třikrát se objevila také zvířata odkazující na jihlavskou zoo – zebry, lemuři a tygři. V roce 2022 stála u silnice rodina Rumcajse z lesa Řáholce – tedy Rumcajs, Manka a malý Cipísek. Tehdy byla zakomponovaná třeba kostra z dětské trampolíny, kterou někdo vyhodil do sběrného dvora. Předloni obec střežil Krteček s velkou konvičkou.
Využije se třeba i lino, hadice nebo satelit
Sláma není základem jen pro oblíbené postavy, v Jakubově jsou nápadití i v době Vánoc či Velikonoc. „Každoročně od roku 2005 na Vánoce stavíme betlém ze sena v životní velikosti, který se stal inspirací pro vánoční výzdobu v okolních i vzdálenějších obcích. Ten první měl šest postav a ten poslední zdobilo již 26 postav,“ pochlubil se s úsměvem starosta Kabelka.
Stavitelé Slamáků pracují s velkými kulatými a malými hranatými balíky slámy, které jsou vždy základem. Ty doplňují různé odpadní materiály třeba z jakubovského sběrného dvora. „Napadá mě třeba již zmíněná kostra trampolíny, koberce jekor, lino, hadice, trubky, satelit tak dále,“ jmenuje Kabelka.
Slamáci mají svou facebookovou stránku, kde se objevují nejnovější fotky a také chvála od veřejnosti.
Slamáci zaujali i vandaly
Jak už to tak bývá, Slamáci baví nejen řadu fanoušků, ale lákají i vandaly. Poškození hned osmi postaviček potrápilo stavitele v listopadu 2024. „Rádi bychom se zeptali neznámých vandalů, co jim vadilo na našich Slamácích? Příště nám můžete přijít pomoci a můžeme je postavit podle vašich představ,“ reagovali stavitelé na facebookových stránkách.