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600 jídel, více komfortu pro kuchařky. Nahlédněte do nové kuchyně humpolecké školy

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Po rozsáhlé modernizaci je nyní kuchyně a jídelna České zemědělské akademie v Humpolci. Tu budou využívat nejen studenti a zaměstnanci školy, je určena také široké veřejnosti. Jak informovalo hejtmanství, tento gastroprovoz může nyní za den připravit až 600 jídel.
600 jídel, více komfortu pro kuchařky. Nahlédněte do nové kuchyně humpolecké školy

600 jídel, více komfortu pro kuchařky. Nahlédněte do nové kuchyně humpolecké školy

Zdroj: Jihlavská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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