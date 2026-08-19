600 jídel, více komfortu pro kuchařky. Nahlédněte do nové kuchyně humpolecké školy

Rozsáhlá rekonstrukce řešila nejen zastaralé technologické vybavení, ale především havarijní stav rozvodů, kanalizace i stavebních konstrukcí. Modernizace přinesla nové technologické zázemí, vyšší kapacitu provozu i výrazně lepší podmínky pro přípravu a výdej stravy.
„Nešlo jen o výměnu kuchyňského vybavení. Rekonstrukce odstranila dlouhodobé technické problémy objektu a vytvořila moderní provoz odpovídající současným hygienickým, provozním i energetickým požadavkům. Investice do školského zázemí jsou stejně důležité jako investice do samotné výuky,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO).
Tento gastroprovoz je navržený tak, aby zaměstnanci byli schopni za den připravit až 600 jídel.
Jedna polévka a dvě hlavní jídla
„Strávníci budou mít k výběru denně jednu polévku a výběr ze dvou hlavních jídel. Kuchyně zajišťuje kompletní celodenní stravování, a to včetně snídaní, svačin i večeří,“ sdělila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.
Jak potvrdil krajský radní Pavel Řehoř (ANO), provoz je koncipován s důrazem na využívání čerstvých surovin, energeticky úsporných technologií a plně elektrického provozu. „Jako velkou výhodu nového provozu vidím jeho uživatelskou přívětivost k personálu kuchyně. Ergonomické uspořádání ušetří našim kuchařkám hodně kroků a moderní nerezové vybavení jim zjednoduší přípravu zdravého stravování. Důležitá pro nás bude i reakce našich studentských a pedagogických strávníků v prvním zářijovém týdnu. S novou vybaveností našeho gastroprovozu očekáváme, že vzroste zájem o naše stravovací služby i mezi místní veřejností,“ uvedl ředitel České zemědělské akademie Zdeněk Smištík.
Projekt připravoval Kraj Vysočina od roku 2024. Zadávací řízení na rekonstrukci schválila krajská rada na jaře 2025, kdy byla předpokládaná hodnota investice stanovena na 39,3 milionu korun bez DPH.
„Součástí rekonstrukce byla kompletní obnova vnitřních rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky i elektroinstalace. Stavba řešila havarijní stav litinové kanalizace, zatékání do podlah a stropních konstrukcí i problémy, které dlouhodobě ovlivňovaly provoz kuchyně, jídelny i navazující tělocvičny. Přibližně třicet let staré gastrotechnologie nahradilo nové vybavení pro vaření i mytí nádobí s nižší spotřebou energie a vyšší efektivitou provozu. Prostor kuchyně a jejího zázemí teď disponuje moderní gastrotechnologií, nové moderní technické podhledy zajišťující odpovídající klima, dodány byly moderní chladicí a mrazící boxy na uchovávání potravin. Moderní technologie usnadní mytí velkého a objemného nádobí a výhodou je také úspora spotřeby vody. Vybavení přišlo na 15 milionů korun,“ informoval Otto Vopěnka (ANO), náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku.
Jednodušší pohyb personálu
U této školní jídelny se měnila dispozice, kuchyně nyní disponuje oddělenými sklady pro suché potraviny, chlazené suroviny i obaly. „Nechybí chladicí box pro biologický odpad ani moderní zázemí pro příjem a kontrolu dodávaných surovin. Celý gastroprovoz se rozkládá na jednom podlaží, což zjednodušuje pohyb personálu i zásobování,“ shrnula mluvčí Svatošová.
Modernizace se dotkla také samotné jídelny, ta má kapacitu 130 míst. Součástí stavebních prací bylo odstranění původních příček, kompletní výměna podlah, oken, dveří i podhledů a vybudování nových povrchů s vysokou protiskluzností pro bezpečný provoz.