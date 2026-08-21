Vyhlašujeme nejhorší místa na stanování v Česku pro seniory. Pořád tam jezdí a pak jim zbydou oči pro pláč

Ranní zpěv ptáků, vůně kávy z vařiče a příroda hned za zipem stanu. Léto pod širým nebem láká i seniory, kteří touží po dovolené bez drahého hotelu. Jenže starší tělo má jiné potřeby než dvacátník s krosnou. A některá místa dokážou vysněný výlet proměnit ve zklamání, na které se dlouho vzpomíná. Připravili jsme přehled tábořišť, kterým je lepší se vyhnout.
Divoký kout v národním parku nebo rezervaci
Nejkrásnější scenérie bývá zároveň ta nejzrádnější. Rozbalit stan uprostřed národního parku, chráněné krajinné oblasti nebo přírodní rezervace je zakázané a člověk za to může dostat pokutu i vykázání od strážce. Předpisy rozlišují táboření, kdy si postavíte stan a zabydlíte se, od pouhého přespání ve spacáku pod otevřeným nebem. To první je mimo vyhrazená místa bez svolení majitele zapovězené, druhé bývá tolerováno, i tak ho ale správy parků na řadě míst pouštějí jen na značené cesty.
Kromě postihu na seniora čeká hlavně holá realita takového kouta. Žádná pitná voda, žádná toaleta, žádná zásuvka. Co ve třiceti vypadá jako dobrodružství, se ve vyšším věku brzy zvrhne v nepohodlí a bolavá záda.
Samota kilometry daleko od lidí
Odlehlé místo bez jediné duše kolem zní romanticky, dokud se nic nestane. Ve chvíli, kdy senior potřebuje lékárnu, ordinaci nebo jen rychlou pomoc, se vzdálenost od civilizace obrátí proti němu. V hlubokých lesích a odlehlých roklích navíc často vypadává mobilní signál, takže ani přivolání pomoci nemusí být samozřejmost.
Svou roli hraje i elektřina. Kdo si hlídá léky, které patří do chladu, nebo v noci používá zdravotní přístroj, se bez zásuvky neobejde. Tábořiště bez přípojky se tak snadno změní v problém.
Břeh řeky a plácek pod starými stromy
Voda za rozbřesku vypadá idylicky, po prudkém dešti se ale umí proměnit v past. Postavit stan těsně u řeky se nevyplácí, protože rozvodněný tok dokáže tábor odnést během chvilky. Stejně ošidné je zalézt pod mohutné stromy. Silný vítr nebo bouřka z nich udělají hrozbu a padající větev je pro křehčí tělo nebezpečná dvojnásob.
Tábořiště u vody a pod vzrostlými stromy patří při zhoršeném počasí k nejrizikovějším místům. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
V kopcích se navíc počasí obrací raz dva. Slunečné odpoledne vystřídá vichr s kroupami rychleji, než člověk stačí sbalit celtu. Před výběrem místa se proto vždy vyplatí mrknout na předpověď a rozhlédnout se, co stan obklopuje.
Rozpálená louka bez kousku stínu
Otevřená plocha s výhledem svádí, na letní výhni se ale mění v nejhoršího nepřítele. Starší organismus se v horku ochlazuje pomaleji, klesá mu krevní tlak a přichází závrať, slabost nebo i kolaps s pádem. Někteří lidé navíc berou léky, které účinky vysokých teplot ještě zesilují, proto by případné potíže měli probrat se svým lékařem a přípravky nikdy nevysazovat na vlastní pěst.
Tábořiště bez jediného stromu a bez vody je za takových dní nejhorší volbou. Kdo už na slunci stan má, měl by:
pravidelně pít, chránit si hlavu, v nejparnějších hodinách kolem poledne zůstat ve stínu. Přeplněný kemp plný večírků
Ne každé zklamání má na svědomí příroda. Velké kempy u vody se v sezoně mění v hlučné mraveniště, kde se zábava táhne dlouho do noci. Kdo si přijel odpočinout, poslouchá místo klidu hlasitou hudbu od sousedů a ráno stojí ve frontě na jednu ze dvou sprch.
Roli hraje i poloha. Kemp v centru města nebo hned za jeho okrajem bývá hlučný, kdo touží po tichu, ať zamíří dál do kraje. A protože zavedená tábořiště se zázemím se plní mnoho týdnů dopředu, s rezervací se nevyplácí otálet.
Kam tedy pro klidnou dovolenou
Nejlepší pojistkou proti zkažené dovolené je obyčejné zázemí. Kemp s toaletami, sprchami, tekoucí vodou a přípojkou elektřiny sice nemá kouzlo divočiny, zato senior nezůstane bez pomoci a pohodlí. Před cestou se vyplatí ověřit polohu i to, jestli je poblíž lékař. Právě jistota a klid udělají v tomhle věku z dovolené nejhezčí vzpomínku.
Zdroje: https://www.kondice.cz/zdravi/zdravi-vedro-proc-omdlevame-nevolnost-slunce/, https://www.srovnejto.cz/blog/uzijte-si-bezstarostne-leto-pod-stanem-tipy-jak-si-poradit-se-zlodeji-i-bourkou/, https://www.4camping.cz/clanky/poradna/jak-si-vybrat-to-spravne-misto-na-kempovani-v-cechach/, https://cnn.iprima.cz/zpravodajstvi/nocovani-ve-volne-prirode-u-nas-kde-lze-kde-ne-za-jakych-podminek, https://www.finance.cz/clanky/542644-stanovani-ve-volne-prirode/