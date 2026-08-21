Oblíbené přímořské letovisko překvapilo v žebříčku FlixBusu. Výsledek není takový, jak byste čekali

Portorož se v žebříčku pro štýrskou metropoli ocitla ve stínu istrijských a dalmatských měst. Není to tím, že by tam autobusy nejezdily.
Z Grazu se do Portorože dostanete za čtyři a půl hodiny, jízdenka startuje pod 850 korunami a denně jedou dva spoje. Do Puly, která žebříček vyhrála, je to skoro o dvě a půl hodiny déle a jízdenka stojí víc. Přesto cestující volili Chorvatsko. A právě v tom je příběh letošního léta na FlixBusu. Co přesně žebříček měří
FlixBus v Rakousku každé léto zveřejňuje regionální přehledy destinací, které jeho cestující nejčastěji vybírali pro plážovou dovolenou. Nejde o obecný ranking měst u vody; Benátky nebo Curych by tam logicky patřily, ale záměrně vyřazeny jsou. Hodnotí se výhradně cíle, kam lidé jezdí kvůli koupání a pláži. Pro každé velké výchozí město vzniká samostatný žebříček, takže Vídeň, Salzburg i Graz mají vlastní pořadí.
Z veřejně dostupných rakouských zdrojů vyplývá, že pro Graz byla v červnu 2026 jedničkou Pula. Portorož se v dostupných formulacích objevuje jako „nejžádanější koupací cíl ve Slovinsku“, tedy stále nejsilnější slovinský přímořský bod, ale v celkové konkurenci jadranských destinací mimo absolutní špičku.
Proč Pula vyhrává, i když je dál a dražší
Tady se nabízí srovnání, které leccos vysvětluje, a zároveň vylučuje nejjednodušší odpovědi.
Graz–Portorož Graz–Pula Doba jízdy 4 h 35 min 6 h 50 min Cena od 32,98 € (cca 830 Kč) 34,97 € (cca 880 Kč) Denní spoje 2 4
Portorož je kratší cestou, levnější jízdenkou. Přesto Pula vede. Nabízí se argument, že čtyři denní spoje proti dvěma dávají Pule výhodu flexibility, cestující si snáz vybere odjezd. Jenže samotná frekvence spojů nevysvětluje všechno. Analogický
vídeňský žebříček ukazuje stejný vzorec: Portorož skončila devátá, před ní Split, Zadar, Pula, Poreč, Opatija, Rovinj, Makarska i maďarský Hévíz. Chorvatské pobřeží v těchto žebříčcích jednoduše dominuje.
Podle nás je nejpravděpodobnější vysvětlení kombinace dvou faktorů. Chorvatská Istrie a Dalmácie nabízejí delší pobřeží, víc pláží, rozmanitější cenovou škálu ubytování a v povědomí autobusové klientely fungují jako synonymum letní dovolené u moře. Portorož je resortní městečko s vyšším cenovým profilem, a část cestujících, kteří hledají dostupnou dovolenou přes FlixBus, to může posouvat jinam. Přímý důkaz pro vliv cen ubytování ale nemáme; je to hypotéza, ne fakt.
VIDEO Portorož není na FlixBusu okrajový bod
Důležité je neztotožňovat nižší umístění v žebříčku se slabým napojením. Oficiální stránka FlixBusu pro Portorož uvádí 31 dosažitelných destinací, mezi nejčastějšími Terst, Vídeň a Rovinj. Z Grazu je přímá linka, město figuruje mezi oblíbenými směry vedle Puly, Poreče, Rovinje, Umagu, Zadaru i Splitu. Graz přitom obsluhuje 131 měst v síti FlixBusu, takže jadranské spojení je jedním z jeho hlavních letních pilířů.
Navíc samotný přesun mezi slovinskou a chorvatskou částí pobřeží je na FlixBusu triviální: Portorož–Pula zabere necelé dvě hodiny a stojí od 315 korun. Kdo chce kombinovat obojí, může.
Jak se do Portorože dostat z Česka
Praktická otázka zní: dá se tam FlixBusem vůbec dojet? Dá, ale cesta je dlouhá.
Praha–Portorož: minimálně 6 spojení denně, nejkratší doba jízdy 12 hodin 17 minut Brno–Portorož: doba cesty kolem 11 hodin, odjezdy rozložené přes celý den České Budějovice–Portorož: 1 spoj denně, 9 hodin 42 minut
U českých relací se z veřejně dostupných stránek nedá stoprocentně potvrdit, zda všechny spoje jedou bez přestupu. Spojení v nabídce jsou, ale kdo plánuje cestu, udělá dobře, když si konkrétní itinerář proklikne.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková