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Oblíbené přímořské letovisko překvapilo v žebříčku FlixBusu. Výsledek není takový, jak byste čekali

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Když FlixBus v červenci zveřejnil přehled nejžádanějších koupacích destinací pro léto 2026, přišlo překvapení.
Oblíbené přímořské letovisko překvapilo v žebříčku FlixBusu. Výsledek není takový, jak byste čekali

Oblíbené přímořské letovisko překvapilo v žebříčku FlixBusu. Výsledek není takový, jak byste čekali

Zdroj: Foto: Grant Bishop / Creative Commons / CC BY-SA 2.0.
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