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Prezident Petr Pavel navštívil Nové Město na Moravě, mluvil o obraně a rozpočtu

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Prezident Petr Pavel je dnes na jednodenní návštěvě Vysočiny. V Novém Městě na Moravě se vyjádřil o výdajích na obranu nebo o vznikajícím státním rozpočtu na příští rok.
Prezident Petr Pavel navštívil Nové Město na Moravě, mluvil o obraně a rozpočtu

Prezident Petr Pavel navštívil Nové Město na Moravě, mluvil o obraně a rozpočtu

Zdroj: Město Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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