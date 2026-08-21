Kostka droždí za 6 Kč a rajčata plodí až do října. Stačí jeden roztok se správnou úpravou

Srpen 2026 je pro české zahrádkáře tvrdý. Červen přinesl rekordních 41,9 °C v Doksanech, červenec dosáhl jen 57 % normálních srážek a mělké podzemní vody klesly na nejnižší červencovou úroveň od roku 1981. Na přelomu července a srpna přišla další vlna veder přes 40 °C a podle systému
HAMR se v týdnu 10.–16. srpna nacházelo 82,5 % území v kategorii mimořádného meteorologického sucha. Rajčata na záhonech reagují přesně tak, jak se dá čekat: květy opadávají, nové plody nenasazují. Většina zahrádkářů v tu chvíli sáhne po hnojivech. Jenže právě to může být chyba. Proč rajčata v srpnu stávkují, a není to hlad
Když rajče přestane plodit, první instinkt říká „přihnojit“. Skutečný viník je ale jiný. Při denních teplotách nad 32 °C a nočních nad 21 °C se pyl stává nežitným nebo se špatně uvolňuje z prašníků. Květy opadávají ještě před opylením. Teplé noci jsou přitom zrádnější než horké dny, rostlina se nestihne zotavit a spotřebuje zásoby na dýchání místo na tvorbu plodů.
K tomu přidejte vodní stres. Nepravidelná zálivka v kombinaci s vedrem způsobí, že i jinak zdravá rostlina přepne do režimu přežívání. Plodnost jde stranou.
A teď klíčový paradox: další dávka dusíku situaci nezlepší, spíš zhorší. Přebytek dusíku v srpnu podporuje bujný růst listů na úkor květů a zrání. Rostlina vypadá skvěle, tmavě zelená, mohutná, ale plody nikde. Některá hnojiva na rajčata z hobby marketů navíc sama uvádějí období použití duben až červen. Kilové balení za 225 Kč z OBI s NPK 14,5-7-14,5 je skvělý produkt, ale pro jinou fázi sezony.
Co umí obyčejné pekařské droždí
Droždí, konkrétně kvasinka
Saccharomyces cerevisiae, není hnojivo v klasickém slova smyslu. Nedodá rajčatům dusík, fosfor ani draslík v množství, které by nahradilo kompletní výživu. Odborná poradna Ask Extension domácí drožďový roztok s cukrem hodnotí jako nutričně slabý. Jenže v srpnu většinou nejde o nedostatek živin. Jde o stres.
A právě tady droždí překvapuje. V několika publikovaných pokusech fungovalo jako biostimulant:
Zvyšovalo obsah chlorofylu a zlepšovalo fotosyntézu pod tepelným stresem. Podporovalo tvorbu fytohormonů (auxinů, giberelinů a cytokininů), které řídí nasazování plodů. Zlepšovalo plodnost pylu, tedy přesně to, co vedro ničí. V jednom experimentu vedla listová aplikace instantního sušeného droždí k nárůstu tržních plodů o 5 až 30 %.
Studie z roku 2024 publikovaná v
Frontiers in Industrial Microbiology ukázala, že reziduální kvasinka S. cerevisiae měla na sazenice rajčat srovnatelný efekt s komerčním organickým hnojivem, v některých parametrech nadzemní části dokonce lepší. Další práce pracovaly s kvasinkovým extraktem v dávkách 2–4 g/l a opakovanými aplikacemi, které pod pozdně letním stresem zvýšily celkový výnos.
Důležité upozornění: žádný z těchto pokusů neprobíhal na české zahrádce s hadicí a konví. Jde o kontrolované experimenty. Ale směr je konzistentní a logika dává smysl, droždí nepřekrmuje rostlinu, stimuluje ji.
Jak si drožďový roztok připravit a aplikovat
Univerzálně ověřený domácí recept neexistuje. Co existuje, jsou publikované koncentrace, ze kterých se dá vyjít:
Typ droždí: Sušené pekařské droždí je nejblíž tomu, co se používalo v pokusech. Balení Dr. Oetker 3×7 g stojí na Rohlíku necelých 29 Kč. Čerstvé droždí (42 g za 8–13 Kč) je dostupnější, ale v experimentech méně doložené. Koncentrace: Pracujte s nízkou dávkou, orientačně 2–4 gramy sušeného droždí na litr vlažné vody. Rozpusťte, nechte 15–20 minut aktivovat. Aplikace: Jemný postřik na listy, ne zalévání kbelíkem ke kořenům. Opakujte 2–3× v intervalu 7–10 dní. Kdy: Ráno nebo pozdě odpoledne, nikdy v poledním žáru. Mokré listy na přímém slunci jsou pozvánka pro spáleniny.
Nepřidávejte cukr. Populární „recept s cukrem a teplou vodou“ koluje po internetu, ale odborné zdroje ho hodnotí jako zbytečný; cukr kvasinkám pomůže fermentovat, ale výsledný roztok tím nezíská výživovou hodnotu navíc.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Droždí samo nestačí, srpnový záchranný balíček
Droždí je jeden dílek skládačky. Bez zbytku balíčku nepomůže. Co rajčata v srpnu 2026 skutečně potřebují:
Pravidelnou zálivku. Hlubokou, k půdě, ne postřikem na listy. Ráno. Každý den nebo ob den podle typu půdy. Mulč. Sláma, posečená tráva, kartón, cokoli, co udrží vlhkost a sníží teplotu kořenové zóny o několik stupňů. Přestat hnojit dusíkem. Pokud jste hnojili naposledy v červenci, nechte to být. Další dávka teď udělá víc škody než užitku. Realistická očekávání. U indeterminantních odrůd (tyčkových, průběžně kvetoucích) je šance na obnovení plodnosti po ochlazení reálná. U determinantních (keříčkových) odrůd je produkční okno kratší a může být už uzavřené.
Podle nás je letošní srpnová strategie jasná: voda, mulč, klid od dusíku a opatrný drožďový postřik jako biostimulant. Dohromady to stojí méně než jedno balení specializovaného hnojiva, a v podmínkách, kdy problém není hlad, ale stres, to dává větší smysl.
Kdy už je pozdě
Ne každé rajče se dá zachránit. Pokud rostlina trpí plísní, verticiliovým vadnutím nebo pokročilou virózou, droždí ani zálivka nepomůžou. Stejně tak u determinantních odrůd, které už donesly hlavní vlnu plodů; ty prostě mají svůj program a srpnový restart není v jejich DNA.
U zdravých tyčkových rajčat ale platí: jakmile noční teploty klesnou pod 21 °C, rostliny obvykle obnoví nasazování květů a plodů samy. Droždí jim v tom může pomoct tím, že podpoří kvalitu pylu a hormonální rovnováhu dřív, než přijde podzimní ochlazení. Každý týden se počítá, plod potřebuje od opylení do sklizně zhruba šest až osm týdnů.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková