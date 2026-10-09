Žádné Windows 12. Microsoft s Nvidií chtějí změnit počítače notebookem Surface s až petaflopem výkonu pro AI

Pozvánku jako první zveřejnil web Windows Central. Firmy v ní slibují ukázat, „jak lokální AI utváří další kapitolu PC“. Nový název systému v ní nepadá a nenaznačuje ho ani kalendář. Microsoft 29. září vydal Windows 11 verze 26H2, tedy jen osm dní před akcí, a žádné oficiální oznámení jiného názvu pro rok 2026 neexistuje. Kdo čeká Windows 12, na tomhle večeru je neuvidí.
Od 19:00 našeho času by konečně mohla padnout cena Surface Laptop Ultra
Akce začíná v 10:00 pacifického času, v Česku tedy v 19:00 středoevropského letního času. Mluvit má šéf Microsoftu Satya Nadella, šéf Surface Pavan Davuluri a generální ředitel Nvidie Jensen Huang. Takové obsazení odpovídá tomu, že nejde o běžnou produktovou prezentaci jedné firmy.
Hlavní exponát přitom není novinka. Surface Laptop Ultra Microsoft poprvé ukázal na konci května 2026 a prodej slíbil „později letos“. Od té doby uplynuly čtyři měsíce a firma pořád nezveřejnila kompletní údaje o ceně a dostupnosti. Říjnový večer tak může přinést tři věci, které dosud chybějí: konkrétní cenu, datum zahájení prodeje a podrobnější ukázky toho, co stroj zvládne v reálné práci.
Kolik grafických jader se vejde do tenkého notebooku s RTX Spark
Uvnitř Surface Laptop Ultra pracuje čip Nvidia RTX Spark. Spojuje dvacetijádrový procesor Grace s architekturou ARM a grafiku Blackwell RTX, která má až 6 144 jader CUDA. K tomu nabízí až 128 GB sjednocené paměti, tedy kapacitu, která se hodí hlavně pro velké lokální AI modely, rozsáhlé projekty a náročné kreativní aplikace. Výkon pro AI udává Nvidia až na jeden petaflop v přesnosti FP4. Čip je určený pro tenké notebooky i malé stolní počítače s Windows 11, které mají zvládat lokální AI, tvorbu obsahu i hraní.
První vlna Copilot+ PC z roku 2024 stavěla mimo jiné na procesorech Snapdragon X, jejichž NPU dosahuje 45 TOPS. Podle podkladů jde o jinou výkonovou kategorii, protože výkon RTX Spark nenese samotná NPU, ale celý grafický čip. Největší otazník visí nad aplikacemi. Nativní podpora CUDA pomůže hlavně programům, které na ekosystému Nvidie už stojí. U Windows on Arm ale dál záleží na tom, jestli konkrétní aplikace platformu podporuje, a automatický běh všeho bez úprav nikdo neslibuje.
Surface přitom zůstane jen jedním z několika strojů s tímto čipem. Nvidia mezi připravovanými zařízeními jmenuje ASUS ProArt P16, Dell XPS 16, HP OmniBook Ultra 16, Lenovo Yoga Pro 9n a MSI Prestige N16 Flip AI.
Windows 11 26H2 dorazil v balíčku, který jen zapíná hotové funkce
Aktualizace 26H2 stojí na stejném servisním základu jako předchozí verze Windows 11. Na způsobilá zařízení se dostává malým aktivačním balíčkem (enablement package), který zapne funkce doručené už dřív v rámci měsíčních aktualizací. Systém, který se letos mění takhle nenápadně, nic jako velký skok nepřipravuje. Za nové číslo by se tak těžko dalo považovat i to, co Microsoft chystá kolem AI.
Microsoft pro RTX Spark připravuje prostředí pro lokální AI agenty přímo ve Windows. Nvidia k tomu přidává svůj software, tedy CUDA, RTX, TensorRT a další technologie. Část výpočtů, kterou dnes obstarávají servery, tak mají zvládat přímo počítače na stole a v batohu.
Některé funkce ale zůstávají vázané na konkrétní hardware. Recall vyžaduje zařízení splňující požadavky Copilot+ PC, mezi které patří NPU s výkonem alespoň 40 TOPS, podpora zabezpečení zařízení a Windows Hello s biometrickým ověřením.
Dotykový displej a SD slot proti 24 hodinám baterie MacBooku Pro
Nejbližším soupeřem je MacBook Pro s čipy M5 Pro a M5 Max, který Apple uvedl v březnu 2026. Oba stroje nabídnou až 128 GB sjednocené paměti a oba cílí na profesionály a lokální AI. Surface Laptop Ultra k tomu přidává dotykový displej, HDMI, USB-A, čtečku SD karet a ekosystém CUDA. Apple odpovídá výdrží baterie až 24 hodin, rozhraním Thunderbolt 5 a vyzrálým prostředím macOS. Z výbavy ani ze specifikací se vítěz určit nedá, dokud chybí cena Surface a nezávislé testy obou strojů ve stejných úlohách.
Česká cena Surface Laptop Ultra zatím známá není. Microsoft navíc u nového modelu upozorňuje, že funkce i dostupnost se mohou lišit podle regionu. Stejná nejistota platí pro notebooky ostatních výrobců s RTX Spark, u nichž budou ceny i termíny záviset na značce a trhu.
Pro kancelář nebo školu se čekat nevyplatí, protože Windows 11 26H2 už vyšel a současné počítače kvůli němu nezastarávají. Kdo potřebuje stroj na lokální AI, vývoj, střih videa, 3D nebo práci s CUDA, má důvod vydržet do 7. října. Cena a termín prodeje Surface Laptop Ultra mohou zaznít ten večer od 19:00 našeho času.