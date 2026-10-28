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Jednosměrná letenka do zákopu: Britští piloti kluzáků po přistání zahodili knipl a šli na zteč jako pěšáci

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Dřevěný trup skřípal v poryvech větru, vlečné lano s tichým lupnutím odpadlo a pod přídí se v noční tmě rýsovala nepřátelská louka. Pro muže v kokpitu britského vojenského kluzáku však okamžikem tvrdého dosadnutí směna nekončila. Příslušníci elitního Glider Pilot Regiment odepnuli poutací pásy, popadli samopaly a zařadili se do bojové sestavy jako běžná pěchota. Britské muzejní archivy přitom ukazují ostrý kontrast mezi doktrínou dvojí profese, spěšnou evakuací pilotů z pláží Normandie a krvavou daní, kterou jednosměrné letectvo zaplatilo v obklíčení u Arnhemu.
Celodřevěný britský transportní kluzák Airspeed Horsa s invazními pruhy vystavený v areálu památníku Memorial Pegasus v Bénouville

Celodřevěný britský transportní kluzák Airspeed Horsa s invazními pruhy vystavený v areálu památníku Memorial Pegasus v Bénouville

Zdroj: Amanda Slater from Coventry, West Midlands, UK / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 28.10.2026 17:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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