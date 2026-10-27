Každý Android má lhůtu trvanlivosti, po které začne být zranitelný. Tři klepnutí v nastavení napoví, jestli už vypršela

Datum poslední bezpečnostní záplaty najdete v Nastavení → O telefonu → Verze Androidu u položky Bezpečnostní aktualizace Androidu. Druhou cestou je Nastavení → Systém → Aktualizace softwaru, kde je vidět stav aktualizací. Když tam svítí datum staré mnoho měsíců a telefon žádnou novější aktualizaci nenabízí, model už nejspíš vypadl z aktivní podpory. Telefon se kvůli tomu nevypne, ale s každým dalším měsícem v něm přibývají chyby, které už nikdo neopraví.
Datum, které v telefonu nenajdete, zveřejňuje výrobce na webu
Nastavení prozradí datum poslední bezpečnostní záplaty a stav aktualizací systému Google Play. Termín, kdy podpora definitivně skončí, většina telefonů s Androidem přímo neukazuje. Majitel tak vidí jen to, jak stará je poslední záplata, a z telefonu se nedozví, jestli ještě nějaká přijde. Tahle mezera je nejslabším místem celé kontroly v nastavení.
Google zveřejňuje harmonogram podpory svých Pixelů a modely od Pixelu 8 výš mají garantovaných sedm let. Samsung vede vlastní přehled bezpečnostních aktualizací, kde u každého modelu uvádí, zda dostává záplaty měsíčně, čtvrtletně, nebo pololetně. U telefonu v pololetním režimu proto může mezi dvěma záplatami uběhnout půl roku a starší datum v nastavení u něj samo o sobě konec podpory neznamená.
Xiaomi má globální politiku podpory na svých stránkách a délka se v ní liší podle modelu a řady. OnePlus u modelu 13 oficiálně deklaruje šest let. Kdo nechce procházet weby jednotlivých značek, může začít u agregátoru endoflife.date, který sbírá údaje o konci podpory z různých zdrojů na jednom místě.
Útok bez jediného klepnutí popisují i bulletiny Googlu z roku 2026
Google každý měsíc vydává nové bezpečnostní záplaty a popisuje je v Android Security Bulletinu. Vydání z dubna 2025 uvedlo náznaky omezeného cíleného zneužívání konkrétních zranitelností. Útočníci tedy některé z opravovaných chyb už skutečně využili.
Březnový bulletin z roku 2026 popsal kritické zranitelnosti umožňující vzdálené spuštění kódu. Červnový přidal další chyby stejného typu, u kterých nebyla potřeba žádná akce uživatele: stačilo, aby telefon přijal speciálně upravená data. Před chybou, kterou útočník zneužije bez vědomí majitele, chrání jen nainstalovaná záplata.
Telefon v aktivní podpoře nové záplaty dostane, telefon po jejím konci už žádné. Rozdíl mezi nimi roste s každým měsícem. Na focení, hudbu nebo budík to vliv mít nemusí. Pro mobilní bankovnictví, nakupování na internetu, správce hesel nebo dvoufázové ověřování přestává být telefon bez záplat rozumnou volbou.
Kdo z výrobců slibuje sedm let záplat a kdo se k číslu nezaváže
Google drží sedm let podpory u všech Pixelů od osmé generace, včetně Pixelu 10. Ten nabízí český Google Store s formulací „nové funkce a aktualizace po dobu sedmi let“. Samsung Galaxy S26 přišel na český trh v únoru 2026 a podle oficiálního oznámení dostane sedm generací systému i sedm let bezpečnostních záplat. OnePlus 13 je s šesti lety o rok pozadu.
U Xiaomi jedno číslo neexistuje. Délka podpory se liší model od modelu a u některých přístrojů je výrazně kratší než u nejlépe podporovaných konkurentů. Kupující si tak u každého telefonu musí podmínky dohledat zvlášť a značku jako celek podle délky podpory srovnat nejde.
Apple vydal ještě 11. května 2026 iOS 16.7.16 pro iPhone 8, iPhone 8 Plus a iPhone X. Konec podpory iPhonu je pro běžného uživatele čitelnější, protože Apple řídí hardware i software sám. Na trhu s Androidem se harmonogramy liší podle výrobce, modelu i operátora.
Proč se vyplatí kupovat model krátce po uvedení na trh
Od 20. června 2025 platí v celé Evropské unii včetně Česka nařízení o ekodesignu pro smartphony. Výrobci musí mimo jiné zajistit aktualizace operačního systému a bezpečnostní záplaty nejméně pět let od chvíle, kdy daný model přestanou uvádět na trh. Zpětně nařízení neplatí a týká se jen zařízení, která jsou na trh uváděna od data jeho použitelnosti.
Pětiletá lhůta neběží od nákupu, ale od konce prodeje modelu. Konec garantované podpory je tak pro každý model pevně daný a kdo si telefon koupí rok po premiéře, má do něj o rok méně než ten, kdo ho koupil hned. Otevřená zůstává otázka, od kdy počítají svých sedm let Google a Samsung. Bez toho údaje nelze jejich slib s unijním minimem přímo porovnat.
Před koupí stojí za to ověřit, kolik let bezpečnostních záplat výrobce veřejně uvádí právě pro vybraný model a zda má na webu přehledný seznam podporovaných zařízení. Telefon by měl mít certifikaci Play Protect a značka by měla držet dlouhou podporu i u jiných telefonů než u své jediné vlajkové lodi. Podle těchto měřítek dnes nejlépe vycházejí Google Pixel a vyšší třída Samsungu. U Xiaomi je potřeba číst podmínky zvlášť pro každou modelovou řadu.