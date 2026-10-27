Chyba 503 na přetíženém webu je pojistka z telefonní ústředny. Patent Erny Hooverové pochází z roku 1971

Patent US 3,623,007 nese úřední název „Feedback Control Monitor for Stored Program Data Processing System“ a přihláška k němu byla podána 14. června 1967. Jako vynálezci jsou v něm uvedeni dva lidé z Bell Labs, matematička Erna Schneider Hooverová a její kolega Barry J. Eckhart. Spis popisuje elektronickou telefonní ústřednu, která průběžně hlídá vytížení svého řídicího systému a podle něj rozhoduje, kolik další práce přijme. Inženýři Googlu, Cloudflare i autoři Kubernetes dnes opakují tutéž zásadu: systém, který se blíží zahlcení, nesmí přijímat všechno, co k němu přichází.
Co měla ústředna obětovat, když hovorů přibývalo rychleji, než stíhala
Bell Labs v šedesátých letech stavěly systém No. 1 ESS, jednu z prvních velkých elektronických telefonních ústředen řízených uloženým programem. Všechno v ní obsluhoval jeden centrální procesor a od něj se čekala mimořádně vysoká spolehlivost. S přibývajícími hovory ale rostlo riziko, že procesor zahltí méně důležité úlohy, například administrativní zpracování. Na spojování a rozpojování linek by mu pak nezbyl čas, a právě kvůli spojování a rozpojování linek ústředna existuje.
Hooverová s Eckhartem odpověděli zpětnou vazbou. Systém měřil, jak rychle se procesor vrací k běžnému zpracování, a podle výsledku pouštěl z front nové úlohy. Fronty se v patentu jmenují „hoppers“. Když procesor nestíhal, méně důležité úkoly počkaly a spojování hovorů dostalo přednost.
Podle Engineering and Technology History Wiki na tom Hooverová pracovala i v porodnici, kam šla rodit dceru.
Kubernetes, Envoy i Cloudflare jedou podle receptu z Bell Labs
Patent počítal s jediným procesorem v jediné ústředně. Dnešní služby běží rozložené v cloudových clusterech a komunikují přes HTTP. Technické provedení se od té doby změnilo od základu, princip zůstal stejný. Google ve svých materiálech o provozu služeb (SRE) uvádí odlehčování zátěže a postupnou degradaci jako hlavní obranu proti kaskádovému selhání. V Kubernetes plní stejnou roli mechanismus API Priority and Fairness, který při přebytku požadavků část odmítne a zbytek zařadí do fronty s omezeným počtem souběžně vyřizovaných úloh. Proxy Envoy má na odlehčování vlastní Overload Manager. Cloudflare Rate Limiting škrtí nadlimitní provoz už na okraji sítě, dřív než se dostane k původnímu serveru.
Uživatel řízení přetížení pozná podle chyby 429 nebo 503, podle pomalejšího načítání nebo podle osekaných funkcí ve chvíli, kdy na službu míří velký nápor. Služba v takové chvíli část požadavků odmítne nebo zdrží, aby zůstala dostupná pro ostatní.
Přímý kódový rodokmen od ústředny No. 1 ESS ke Kubernetes neexistuje. Tvrzení, že patent z Bell Labs chrání internet, proto platí v rovině principu. Servery mají pořád omezenou kapacitu procesoru, paměti, vláken a síťových vstupů. Obrana je pořád stejná: změřit vytížení, omezit příjem nové práce a nechat přednost klíčovým operacím.
Síň slávy vynálezců si na Hooverovou vzpomněla až po 37 letech
National Inventors Hall of Fame přijala Hooverovou v roce 2008, tedy 37 let po udělení patentu. Ocenění NCWIT Pioneer in Tech dostala v roce 2023. Uvnitř Bell Labs přitom přehlížená nebyla. Podle NCWIT se jako první žena stala technickou vedoucí a později také první ženou v čele technického oddělení. Její univerzita Wellesley ji ocenila v roce 1990 a Nokia Bell Labs ji dnes řadí mezi své velké osobnosti. Uznání tedy přicházelo od firmy, školy a odborných organizací, mezi známá jména technologické historie se ale nedostala.
Infrastruktura, která funguje, nepůsobí žádné potíže, a tak si jí nikdo nevšimne. Člověk, kterého řízení přetížení uchránilo před výpadkem, vidí jen službu, která běží. V korporátním prostředí se navíc zásluha rozplývá ve jménu instituce, takže si lidé pamatují Bell Labs a jednotlivé inženýry zapomínají.
Podobně dopadli i další. Margaret Masterman, průkopnice počítačové lingvistiky, předběhla podle Cambridge University Press svou dobu o dvacet let a obor později stopu k jejím nápadům často ztratil. Elizebeth Friedman, kryptanalytičku s vlastními zásadními úspěchy, podle NSA dodnes často zmiňují hlavně jako manželku Williama Friedmana. V Československu se po emigraci dlouho nesmělo vyslovit jméno Antonína Svobody, autora počítače SAPO a průkopníka architektury odolné proti chybám.
Rok po jejím patentu narazil u Nejvyššího soudu USA patent na algoritmus
Patent byl udělen 23. listopadu 1971, v době, kdy softwarové patenty teprve začínaly a jejich právní postavení bylo nejisté. Už o rok později odmítl Nejvyšší soud USA v případu Gottschalk v. Benson široký patent na algoritmickou metodu. Ochrana podobných vynálezů tehdy stála na vratkých základech.
Platnost patentu Hooverové a Eckharta skončila 23. listopadu 1988. Od té doby za jeho použití žádná firma neplatí licenční poplatky.