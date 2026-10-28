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Čokoláda není hřích. Někdy je praktické řešení problémů — i těch, o kterých možná ještě nevíš

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Rozbije se ti den a mozek překvapivě nenavrhne brokolici. Navrhne čokoládu. Není to důkaz, že kakaová tabulka umí vyřešit život, ale ani čistá slabost charakteru. Chuť, odměna, energie i látky obsažené v kakau spolu vytvářejí velmi přesvědčivý balíček. Jen je dobré vědět, která část funguje opravdu a která hlavně krásně zní.
Čokoláda není hřích. Někdy je praktické řešení problémů — i těch, o kterých možná ještě nevíš

Čokoláda není hřích. Někdy je praktické řešení problémů — i těch, o kterých možná ještě nevíš

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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