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Zaplať, nebo tvou hru zkopírujeme pomocí AI. Valve reaguje na novou hrozbu Steamu

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Nezávislí vývojáři čelí výhrůžkám, že jejich hry někdo pomocí umělé inteligence zkopíruje a vydá dříve než originál. Valve problém uznává, ale místo plošného omezování AI sází na jiný přístup. Vysvětlilo také, proč Steam propaguje i nekvalitní tituly.
Zaplať, nebo tvou hru zkopírujeme pomocí AI. Valve reaguje na novou hrozbu Steamu

Zaplať, nebo tvou hru zkopírujeme pomocí AI. Valve reaguje na novou hrozbu Steamu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 16:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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