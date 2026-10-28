Zaplať, nebo tvou hru zkopírujeme pomocí AI. Valve reaguje na novou hrozbu Steamu

Foto: Magnific
Vývojář stráví měsíce nebo roky přípravou vlastní hry, zveřejní první ukázky a začne lákat hráče. Jenže místo očekávaného zájmu může přijít e-mail s požadavkem na zaplacení peněz. Pokud nezaplatí, odesílatel vyhrožuje, že jeho projekt zkopíruje pomocí umělé inteligence a uvede na trh dříve. Právě podobné případy zazněly 27. října 2026 na jihokorejské vývojářské akci Steam Indie Connect, kde zástupci společnosti Valve odpovídali na otázky nezávislých studií.
Podle serveru Inven Global se diskuse účastnili Tom Giardino a Marc Wilkinson z obchodního týmu
Steamu. Vývojáře zajímalo především to, zda platforma dokáže jejich práci ochránit před rychle vytvářenými napodobeninami a množstvím nekvalitních her, pro které se vžil výraz „AI slop“.
Giardino připustil, že generativní umělá inteligence kopírování her usnadnila. Současně připomněl, že napodobování úspěšných titulů není novým problémem. Vývojáři se inspirovali cizími nápady dávno před současným rozšířením AI. Rozdíl je především v rychlosti, s jakou dnes mohou vznikat podobné projekty.
Valve
Foto: Magnific
Valve nechce vývojářům zakazovat AI, ochranu mají hledat i v komunitě
Odpověď Valve může část nezávislých studií zklamat. Společnost totiž nepředstavila žádný nový systém, který by automaticky bránil vydávání her napodobujících jiné projekty. Nehodlá ani vývojářům obecně určovat, které nástroje smějí při své práci používat.
Giardino místo toho zdůraznil význam dlouhodobého vztahu s hráči. Studio, které pravidelně komunikuje, zveřejňuje novinky a postupně si buduje důvěryhodné jméno, má podle něj lepší pozici než anonymní autor rychle vytvořené kopie. Důležitý je rovněž další vývoj samotné hry. Zatímco jednu zajímavou mechaniku lze napodobit poměrně snadno, kombinaci herních systémů, osobitého zpracování a průběžných aktualizací už podstatně obtížněji.
Valve tento přístup přirovnává ke svému dlouhodobému postoji k softwarovému pirátství. Namísto spoléhání výhradně na technická omezení považuje za důležité nabídnout hráčům co nejlepší podobu legitimního produktu.
Jenže pro malé studio, které teprve připravuje svou první hru, má taková rada zjevné omezení. Komunita vzniká postupně a její vybudování vyžaduje čas. Pokud někdo napodobí dosud nevydaný projekt, nemusí mít původní autor dostatek příznivců, kteří by jej dokázali odlišit od kopie.
Samotné vydírání přitom
Valve nepovažuje za záležitost, kterou může herní obchod vyřešit vlastními pravidly. Giardino uvedl, že podobné výhrůžky spadají především do působnosti orgánů činných v trestním řízení. Vývojáře nicméně vyzval, aby takové případy Steamu oznamovali. Společnost je připravena jednotlivá hlášení prozkoumat a podle svých možností pomoci. Proč Steam ukazuje hráčům i nekvalitní hry?
Druhým důležitým tématem bylo množství nekvalitních projektů na festivalu Steam Next Fest, který umožňuje hráčům zdarma vyzkoušet demoverze připravovaných titulů. Někteří vývojáři se obávají, že jejich propracované hry v rostoucí nabídce zapadnou.
Marc Wilkinson vysvětlil, že během prvních dvou dnů festivalu dostávají hry v hlavních obecných výpisech prakticky náhodný prostor. Smyslem je nabídnout šanci také menším projektům, které zatím nemají rozsáhlou komunitu ani marketingový rozpočet.
Teprve následně získávají větší význam personalizovaná doporučení. Steam při nich vyhodnocuje chování hráčů a snaží se jim ukazovat tituly odpovídající jejich zájmům. Tento princip potvrzuje také oficiální dokumentace Steamworks.
Náhodné zobrazování má ovšem nepříjemný vedlejší efekt. Vedle zajímavých nezávislých her se hráčům dostávají před oči i slabě zpracované projekty. Valve tento nedostatek přiznává a podle Wilkinsona se možnostmi zlepšení zabývá více pracovníků společnosti.
Problém souvisí také s rostoucím rozsahem festivalu. Zatímco dříve Valve přesvědčovalo vývojáře, aby se vůbec přihlásili, nyní se jednotlivých ročníků účastní tisíce titulů. Vybrat mezi nimi vhodné hry pro konkrétního zákazníka je proto stále náročnější.
Společnost však nadále upřednostňuje otevřený přístup před přísnějším předběžným výběrem her. Nechce rozhodovat, které projekty si zaslouží šanci a které nikoliv. To ovšem znamená, že část odpovědnosti za hledání kvalitních titulů zůstává na doporučovacích algoritmech a samotných hráčích.
Zajímavé bylo rovněž vysvětlení fungování seznamů přání, známých jako wishlists. Vývojáři je často považují za rozhodující ukazatel budoucího úspěchu. Valve však upozornilo, že pro běžné algoritmické zviditelňování již vydaných her jsou zásadnější skutečné nákupy a hraní. Počet přání není univerzální vstupenkou na hlavní stránku obchodu.
Existují přitom výjimky. Oficiální dokumentace Steamu potvrzuje, že seznamy přání mají význam například u připravovaných her a personalizovaného kalendáře vydání. Samotné vysoké číslo ale nezaručuje komerční úspěch.
Pro hráče je podstatné především to, že Valve zatím neoznámilo konkrétní opatření, které by rychle vytvářené kopie nebo nekvalitní AI projekty z nabídky Steamu systematicky odstranilo. Přiznává problémy s jejich viditelností a slibuje další práci na doporučování. Nezávislí vývojáři tak musí i nadále řešit nejen samotnou tvorbu her, ale také jejich propagaci a ochranu před napodobováním.
Zdroj:
https://www.invenglobal.com/articles/27761/valve-responds-to-developers-fearing-ai-slop-and-clones
https://partner.steamgames.com/doc/marketing/upcoming_events/nextfest
https://partner.steamgames.com/doc/marketing/visibility