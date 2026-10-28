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Pohádka o sově Ofélii, která každou noc četla měsíční svit ve studánce jako knihu

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Sova Ofélie neuměla číst obyčejné knihy. Měsíční svit ve studánce však četla dokonale. Každou noc přiletěla k vodě, počkala, až se měsíc odrazí na hladině, a sledovala světelné řádky.
Pohádka o sově Ofélii, která každou noc četla měsíční svit ve studánce jako knihu

Pohádka o sově Ofélii, která každou noc četla měsíční svit ve studánce jako knihu

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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