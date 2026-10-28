Cestující v České Třebové čekají roční omezení kvůli opravě nádraží

Cestující v České Třebové čekají roční omezení kvůli opravě nádražíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
863570857_1485005926882767_687480143808434057_n
Článek byl publikován 28.10.2026 16:00
V Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku se rozjela druhá etapa sanací území zasaženého loňskou havárií vlaku...
Obyvatelé Blanska mají opět možnost rozhodnout, kam půjde část městského rozpočtu. V letošním ročníku...
Bydlení u pražského metra není cenově ani zdaleka jednotné. Zatímco v historickém centru se byty v první...
Na železničním koridoru mezi Zábřehem na Šumpersku a Mohelnicí zemřel muž po srážce s nákladním vlakem....
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Převod Letiště Karlovy Vary pod stát by měla v pondělí projednat vláda
- Cyklista na Bruntálsku zůstal po pádu v bezvědomí. Pomáhala horská služba i vrtulník
- Tuto už je moc! Plzeňané zaplnili náměstí na podporu veřejnoprávních médií
- Peštová vytáhla na demonstranty Dozimetr a obrázkový paskvil. Doksanskému přibyla konkurence