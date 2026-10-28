Motorola chystá první „knížkovou“ skládačku a cílí tam, kde Samsung s Applem nechávají díru. Může stát o polovinu méně

Motorola podle záznamu v benchmarkové databázi Geekbench z 19. října 2026 testuje zařízení s označením „razr flex 27“. Má jít o skládací telefon otevíraný jako kniha, který po rozložení nabídne větší displej vhodný například pro multitasking nebo sledování videí. Na rozdíl od nejdražších modelů v této kategorii by však mohl mířit na výrazně nižší cenovou hladinu. Podle uniklých specifikací by zařízení mělo nabídnout menší vnitřní displej a výkonný, ale nikoli nejvyšší modelový čip. To naznačuje, že Motorola může chtít oslovit zákazníky, kteří o knížkovou skládačku stojí, ale nechtějí za ni utratit desítky tisíc navíc. Cena kolem 950 až 1 050 dolarů, tedy orientačně 25 až 30 tisíc korun, je však zatím pouze odhadem, nikoli potvrzenou informací.
Motorola už navíc jeden telefon tohoto typu údajně připravila či představila pod názvem Razr Fold. Pokud se informace o Razru Flex 27 potvrdí, nemělo by jít o první knížkovou skládačku značky, ale spíše o kompaktnější a cenově dostupnější variantu. Zda se tento model skutečně dostane na trh a jakou bude mít cenu, zatím není jisté.
Formát pasu místo tabletu: co přesně úniky říkají
Zatímco největší skládací telefony nabízejí po rozložení displej blížící se velikostí malému tabletu, uniklé informace o Razru Flex 27 hovoří o kompaktnějším provedení. Podle serverů Android Central a Tom’s Guide má mít vnitřní displej úhlopříčku 6,92 palce a rozlišení 2 364 × 1 728 pixelů. Vnější obrazovka má údajně měřit 4,97 palce.
Takové rozměry by telefonu mohly dát kompaktnější charakter než běžným knížkovým skládačkám. Označení „passport-style“ odkazuje na širší, nižší formát připomínající cestovní pas. Ve složeném stavu by tak zařízení mohlo být praktičtější pro každodenní používání, zatímco po otevření by nabídlo větší pracovní plochu.
Další uniklé parametry:
- Čipset: Snapdragon 8 Gen 5, tedy nikoli varianta Elite
- RAM: 12 GB
- Úložiště: 256 GB v základní konfiguraci
- Baterie: 5 000 mAh
- Hmotnost: 215 g
- Systém: Android 17
- Odolnost: IP48/IP49, zatím bez oficiálního potvrzení
V benchmarku Geekbench zařízení údajně dosáhlo 2 669 bodů v jednojádrovém testu a 8 837 bodů ve vícejádrovém testu. Pokud jsou výsledky pravé, naznačují solidní výpočetní výkon. Samotné skóre ale nestačí k přesnému porovnání celkového výkonu telefonu s konkurencí. Výsledky se mohou lišit podle testovací verze, softwaru i stavu prototypu.
Odkud se bere „polovina“ a co to znamená v korunách
Aby bylo možné posoudit, zda by Razr Flex 27 mohl být skutečně výrazně levnější alternativou, je potřeba porovnávat ceny konkrétních modelů. V původních odhadech se objevují částky kolem 2 000 dolarů za nejdražší knížkové skládačky. Polovina takové ceny odpovídá přibližně 1 000 dolarům.
Motorola však cenu Razru Flex 27 zatím oficiálně nezveřejnila. Odhadovaná částka 950 až 1 050 dolarů vychází především z předpokladu, že menší displej a méně výkonný čip umožní snížit výrobní náklady. Samotné uniklé parametry ale konečnou cenu neprozrazují. Významnou roli hrají také konstrukce pantu, kvalita ohebného panelu, náklady na vývoj a obchodní strategie výrobce.
Pro český trh by cena kolem 1 000 dolarů mohla po započtení daní a dalších nákladů znamenat částku přibližně 25 až 30 tisíc korun. Jde ovšem pouze o orientační přepočet. Evropská cena se může od americké výrazně lišit.
Pokud by Motorola skutečně uvedla knížkovou skládačku za takovou cenu, šlo by o zajímavý pokus zpřístupnit tento formát širšímu okruhu zákazníků. Zatím ale nelze tvrdit, že telefon bude stát polovinu ceny konkrétního konkurenčního modelu.
Díra na trhu, nebo záměrná mezera?
Výrobci knížkových skládacích telefonů obvykle cílí na prémiový segment. Velký vnitřní displej, výkonný hardware a složitá konstrukce zvyšují výrobní náklady, což se odráží i v ceně. Motorola by s menším modelem mohla zvolit odlišnou strategii a nabídnout zákazníkům základní výhody skládací konstrukce za dostupnější částku.
Takový přístup by mohl oslovit lidi, kteří chtějí větší pracovní plochu pro čtení, multitasking nebo práci s dokumenty, ale nevyužijí všechny funkce nejdražších modelů. Kompaktnější rozměry by navíc mohly být výhodou pro ty, kterým současné knížkové skládačky připadají příliš velké.
Motorola by však nebyla bez konkurence. Na českém trhu se objevují i starší nebo zlevněné skládací telefony, jejichž cena může klesnout pod 40 tisíc korun. Například HONOR Magic V5 se v některých nabídkách prodával kolem 35 990 Kč, zatímco cena Samsungu Galaxy Z Fold7 se může v rámci akcí dostat výrazně níže než při uvedení na trh. Konkrétní ceny se ale mění podle prodejce, konfigurace a aktuálních slev.
Motorola by proto nemohla spoléhat pouze na nižší cenu. Důležitá by byla také kvalita displejů, výdrž baterie, odolnost, podpora softwaru a rozměry zařízení. Právě kombinace kompaktnějšího těla a přijatelné ceny by mohla být jeho největší výhodou.
Co zatím nevíme, a proč je to důležité
Razr Flex 27 zatím stojí především na benchmarkovém záznamu a informacích zveřejněných technologickými médii. Motorola jeho parametry, cenu ani datum uvedení na trh oficiálně nepotvrdila. Některé úniky zmiňují představení v polovině prosince 2026, tento termín je ale nutné brát s rezervou.
Nejistá zůstává také deklarovaná odolnost IP48/IP49. Pokud by se tyto hodnoty potvrdily, znamenaly by určitou úroveň ochrany proti pevným částicím a vodě. Nešlo by však o úplnou prachotěsnost. U skládacích telefonů je ochrana proti prachu obzvlášť důležitá, protože pohyblivý pant a konstrukce displeje představují další místa, kudy se nečistoty mohou dostat dovnitř.
Zatím není jasné ani to, zda se telefon bude prodávat v Česku. Dostupnost značky Motorola na českém trhu sama o sobě nezaručuje, že se každý nový model dostane do místní nabídky současně s ostatními evropskými zeměmi.
Dokud výrobce nezveřejní oficiální specifikace a cenu, je proto vhodné považovat informace o rozměrech, odolnosti, výbavě i termínu uvedení za předběžné.
Menší fold jako větší myšlenka
Nejzajímavější na úniku není jediný parametr, ale samotná myšlenka kompaktnější a dostupnější knížkové skládačky. Motorola by se nemusela snažit překonat konkurenci velikostí displeje nebo nejvyšším výkonem. Místo toho by mohla nabídnout telefon, který spojuje běžné každodenní používání s výhodami ohebné konstrukce, aniž by jeho cena mířila do nejvyšších kategorií.
Pokud se Razr Flex 27 skutečně objeví na trhu za cenu kolem 25 až 30 tisíc korun, mohl by přilákat zákazníky, kteří dosud skládací telefon považovali za příliš drahý. Zda se to podaří, ale nebude záviset jen na ceně. Rozhodující bude také kvalita zpracování, spolehlivost pantu, výdrž baterie a délka softwarové podpory.
Právě dostupnější cena v kombinaci s praktičtějšími rozměry by nakonec mohla být důležitější než výsledek v benchmarku. Zatím však jde o slibný koncept podložený úniky, nikoli o potvrzený produkt.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman