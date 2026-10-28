Tuto už je moc! Plzeňané zaplnili náměstí na podporu veřejnoprávních médií

Zaplněné náměstí Míru, transparenty a večerníčkovské čepice. Ani Plzeňanům není lhostejný osud veřejnoprávních médií. Řada z nich jejich převedení pod státní rozpočet považuje za zásah do základů demokracie.
Demonstrace se i přes nepřízeň počasí účastnily davy lidí, které zaplnily celé náměstí Míru. Další lidé stáli v přilehlém parku. Na cedulích bylo znát, že ruku k dílu přiložili studenti zdejší Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.
Na pódiu vystoupili mezi řečníky organizátoři z Milionu chvilek pro demokracii a iniciativy Pro)(hnutí, kteří přečetli i vzkaz přímo od zástupců České televize Českého rozhlas. Hovořili ale také studenti nebo divadelníci.
„Chceme i v Plzni jasně říct, že nám na nezávislých veřejnoprávních médiích záleží. Nerozumíme tomu, proč je potřeba zasahovat do věcí, které fungují, místo aby se energie a pozornost věnovaly skutečným problémům naší země, třeba nedostupnému bydlení či ochraně a bezpečnosti našeho státu,“ uvedli organizátoři z Milionu chvilek pro demokracii Plzeň. Velkému tlaku čelí i divadla
Zástupci Divadla Josefa Kajetána Tyla připomněli, že obrovský tlak zažívají také členové Asociace nezávislých divadel, kteří kritizovali ministra Otu Klempíře (Motoristé). Právě na ně poslalo ministerstvo obrovské a mimořádné kontroly. Jedna z nich se týká i plzeňského prostoru Moving Station.
„Byl pátek, půl druhé odpoledne, když mi pán z ministerstva oznámil, že na nás přichází řádná a plánovaná kontrola. Ve tři hodiny nám přistál do schránky elaborát, který nebyl jen o kontrole. Naše účetní se vyděsila. Ne proto, že bychom to neměli v pořádku, ale proto, co všechno musíme dodat během pěti pracovních dnů. Musíme dodat to, co po nás při kontrolách nikdy nechtěli. Pak se ukázalo, že jsme jedním ze čtyř subjektů, jejichž představitelé jsou členy Asociace nezávislých divadel, která 6. října oponovala nesmyslným změnám v grantové politice. Přijde nám to šikanózní,“ uvedl ředitel Moving Station Roman Černík.
Dav mezi jednotlivými proslovy skandoval: „Média nedáme!“ nebo „Hanba!“ Z pódia zazněla také „Modlitba pro Martu“ a došlo i na song „Ty, Andreji“.
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Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v noci na sobotu ve Sněmovně poslala do druhého čtení návrh na převedení financování ČT a ČRo na stát a zrušení rozhlasového a televizního poplatku. Argumentuje tím, že jde o slib voličům, ačkoli Motoristé před volbami slibovali pravý opak. Jejich ministr kultury Oto Klempíř zároveň poukazuje na způsob financování veřejnoprávních médií v jiných evropských zemích. Odborníci tento model nerozporují, upozorňují ale na to, že jeho zavedení tam provázely roky příprav, zatímco u nás zůstává řada otázek nezodpovězených a postup působí ukvapeně.
Výše rozhlasového poplatku aktuálně činí 55 korun měsíčně, televizní poplatek je 150 korun za domácnost s přístrojem schopným přijímat vysílání. Poplatky se zvýšily teprve loni, po dlouhých letech stagnace. V případě České televize se tak stalo po 17 letech, u Českého rozhlasu dokonce po 20 letech. Návrh vlády by financování médií vrátil do doby před tímto zvýšením, tedy do období před vysokou inflací. Dalším argumentem proti změně je vysoký schodek státního rozpočtu, který by převzetí financování veřejnoprávních médií mohlo dále prohloubit. Stát by si tak musel na jejich provoz případně půjčovat další peníze.
Vládní tábor s kritikou nesouhlasí, změna financování podle něj není ani útokem na demokracii. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO), který v noci ani nehlasoval, získají ČT a ČRo novým financováním větší jistotu, stabilitu a nezávislost, protože zákon jim peníze od státu zaručí jako mandatorní, tedy povinný výdaj rozpočtu.
Veřejnoprávní média mají zastání i na akademické půdě. Předsednictvo České konference rektorů, jehož členem je také rektor Západočeské univerzity v Plzni, vydalo další prohlášení, v němž médiím vyjadřuje podporu. ČT a ČRo podpořila také Česká biskupská konference, jejímž členem je i plzeňský biskup Tomáš Holub. K iniciativám se přidávají rovněž herci napříč českými divadly.