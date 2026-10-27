Konzoli za devět tisíc kupovat nemusíte. Xbox hry spustíte na televizi Samsung, LG či Hisense ze schované aplikace

Celý postup zabere chvilku. V televizi otevřete aplikaci Xbox, přihlásíte se a přes Bluetooth spárujete ovladač. Během několika sekund pak běží hra, aniž byste cokoli instalovali. Jde o oficiální službu, kterou Microsoft popisuje na své české stránce Xbox Cloud Gaming. Na vině, že o ní ví tak málo lidí, je umístění. Žádný z výrobců ji nedává na hlavní obrazovku mezi Netflix a YouTube. Leží v herní sekci, kterou většina majitelů nikdy neotevřela, a u části televizí v ní přibyla teprve v posledních měsících.
Kde přesně tři výrobci televizí aplikaci Xbox ukryli
Na televizích Samsung hledejte na domovské obrazovce vlevo ikonu herního ovladače. Otevře Gaming Hub, tedy herní centrum, kde je Xbox jednou z nabízených služeb. Podporu mají vybrané modely Samsung Smart TV z roku 2020 a novější, takže aplikaci může mít i televize, která v obýváku stojí už několik let.
U LG je Xbox součástí herního portálu na televizích se systémem webOS 24 a novějším. Modely z let 2022 a 2023 ho dostaly dodatečně s aktualizací softwaru na verzi 23.20.01 nebo vyšší. Majitel staršího LG by proto měl nejdřív zkontrolovat verzi systému, než usoudí, že jeho televize nic takového neumí. Portál přitom nenajdete mezi běžnými aplikacemi na první obrazovce, musíte se do herní sekce proklikat.
Nejnověji přibyly televize Hisense se systémem VIDAA OS 9.6 a novějším. Microsoft spuštění aplikace oznámil 30. července 2026. Po aktualizaci se Xbox objeví buď přímo na domovské stránce, nebo v sekci „Games“ v horní liště.
Předplatné od 239 korun měsíčně, na Fortnite stačí účet zdarma
Aplikace sama nic nestojí, jenže většina her v ní vyžaduje aktivní předplatné Xbox Game Pass. V českém Microsoft Store vychází nejlevnější úroveň Essential na 239 Kč měsíčně. O stupeň výš je Premium za 329 Kč a nejdražší Ultimate stojí 499 Kč, tedy víc než dvojnásobek Essentialu. Kterou úroveň potřebujete právě pro hraní na televizi, si před zaplacením ověřte přímo u konkrétního tarifu.
Druhou podmínkou je připojení. Microsoft doporučuje alespoň 20 Mb/s, ideálně přes kabel nebo přes Wi-Fi v pásmu 5 GHz. Jako minimum uvádí 10 Mb/s, na velké úhlopříčce televize ale s takovou rychlostí počítejte s horší kvalitou obrazu. Desetimegabitová hranice tak stačí k rozběhnutí hry. Kdo chce ostrý obraz, má mít k dispozici aspoň dvojnásobek.
Ovladač nemusí být od Microsoftu. Oficiálně fungují kromě ovladačů Xbox i DualSense a starší DualShock 4 od Sony, takže domácnost s PlayStationem už potřebné vybavení má. Kdo chce službu nejdřív vyzkoušet bez placení, může sáhnout po vybraných free-to-play hrách, například po Fortnite, které běží i s bezplatným účtem Microsoft.
Na kolik měsíců předplatného vystačí cena jedné Series S?
Nejlevnější konzole Xbox Series S stojí v Česku od 8 999 Kč. V červnu 2026 navíc Microsoft veřejně přiznal, že ceny konzolí dál zvedají rostoucí náklady na paměti a úložiště. Se zlevněním hardwaru se tedy v nejbližší době počítat nedá.
Za stejnou částku zaplatíte zhruba 18 měsíců Game Passu Ultimate. Při tarifu Premium to vychází na 27 měsíců. Essential vydrží téměř 38 měsíců, tedy přes tři roky hraní. Konzole přitom sama o sobě bez her nebo předplatného nic nespustí, takže skutečný rozdíl v nákladech je ještě větší, než ukazuje tohle prosté srovnání. Pro někoho, kdo hraje pár hodin týdně a kompatibilní televizi už doma má, přestává nákup Series S dávat smysl.
Ve kterých hrách cloud se Series S pořád prohrává
Series S běží lokálně, cílí na rozlišení 1440p a zvládá až 120 snímků za sekundu. Cloud se k ní v únoru 2026 přiblížil, když Microsoft zvedl kvalitu streamu až na 1440p s vyšším datovým tokem. Týkalo se to televizí Samsung a LG. Hisense v tom oznámení nefiguroval, protože aplikaci tehdy ještě neměl. Hraní přes síť si ale nese omezení, která Microsoft na české stránce služby sám vyjmenovává: vyšší vstupní latenci, občasné propady kvality obrazu a omezenější podporu periferií.
Latence rozhoduje u kompetitivních stříleček a závodních her, kde jde o milisekundy, a tam zůstává lepší volbou konzole. Totéž platí pro každého, kdo bydlí v místě se slabým nebo nestabilním připojením. Cloud na televizi se hodí na příležitostné hraní z gauče, tedy na RPG, adventury a kooperativní hry s přáteli, a pro rodiny s dětmi, které chtějí pár her vyzkoušet bez nákupu konzole.
Konkurence nabízí hraní v cloudu za jiných podmínek. PlayStation ho zpřístupňuje jen v nejdražším tarifu PS Plus Premium. Game Pass na televizi vychází nejjednodušeji, protože za jedno předplatné dostanete katalog stovek her bez dalších nákupů. GeForce NOW od Nvidie streamuje až v rozlišení 5K a hry do něj si většinou kupujete v obchodech pro PC.