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Konzoli za devět tisíc kupovat nemusíte. Xbox hry spustíte na televizi Samsung, LG či Hisense ze schované aplikace

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Microsoft už několik let buduje cestu, jak hrát Xbox bez jakéhokoli herního přístroje pod televizí. Hra přitom fyzicky běží na jeho serverech. Výrobci televizí aplikaci umisťují tak, že na ni běžný divák nenarazí, a tenhle článek ukazuje, kde ji hledat, kolik stojí měsíc hraní a ve kterých hrách má konzole pořád navrch.
Konzoli za devět tisíc kupovat nemusíte. Xbox hry spustíte na televizi Samsung, LG či Hisense ze schované aplikace

Konzoli za devět tisíc kupovat nemusíte. Xbox hry spustíte na televizi Samsung, LG či Hisense ze schované aplikace

Zdroj: Foto: Evan-Amos - licence Public domain
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 19:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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