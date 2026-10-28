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Citronová buchta z dvoubarevného těsta s citronovou polevou a čokoládou

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V zimě nebo po vydatném obědě u nás doma často vyhrává právě citrónová buchta. Je svěží, vláčná a nepůsobí těžce, přestože jde o obyčejný moučník na plech. Kouzlo dělá šťáva i kůra ze dvou citrónů, jednoduchá cukrová poleva a trocha čokolády navrch.
Obrázek k receptu na Citronovou buchtu z dvoubarevného těsta s citronovou polevou a čokoládou

Obrázek k receptu na Citronovou buchtu z dvoubarevného těsta s citronovou polevou a čokoládou

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Citronovou buchtu z dvoubarevného těsta s citronovou polevou a čokoládou
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 17:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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Citronová buchta z dvoubarevného těsta s citronovou polevou a čokoládou