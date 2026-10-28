Citronová buchta z dvoubarevného těsta s citronovou polevou a čokoládou

Když je zima a doma zrovna neleží miska jahod ani pár meruněk, mám chuť spíš na něco lehčího, svěžího. Tehdy u nás nejčastěji končí v troubě tahle citrónová buchta. Nedělá se kolem ní žádná věda, voní po citrónové kůře a šťáva ze dvou citrónů jí dá příjemně nakyslou chuť. Navrch přijde citronová poleva a pár čokoládových proužků, takže na talíři nevypadá vůbec špatně ani ve všední den ke kávě.
Nejvíc si na ní cením toho, že je
vláčná a spolehlivá. Těsto je spíš řidší, všechno se jen postupně promíchá v míse a není potřeba žádné složité šlehání nebo nahřívání. Část těsta obvykle obarvím a jen párkrát ji projedu vidličkou přes světlou vrstvu. Na řezu pak vznikne kakaem jednoduché mramorování, žádná cukrářská disciplína, ale vypadá to hezky. A ještě jedna drobnost z praxe: citróny před strouháním opravdu dobře omyjte a strouhejte jen žlutou část kůry. Ta bílá umí buchtu zbytečně zahořknout. Citrón dodá moučníku svěžest i vůni
Citrónové
si dávám hlavně ve dnech, kdy nemám chuť na těžký krém nebo hutný zákusek. moučníky Citrónová šťáva těsto příjemně probere a kůra mu dodá vůni, kterou se moc dobře nahradit nedá. Když se použije obojí, není buchta jen sladká. Má v sobě ten svěží tón, kvůli kterému si člověk často ukrojí ještě malý kousek. Recept na rychlou a vláčnou citrónovou buchtu
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 20-25 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: zhruba 20 řezů Ingredience pro přípravu 4 ks vejce 220 g cukru krupice 1 balení vanilkového cukru 250 ml mléka 250 ml oleje 400 g polohrubé mouky 1 balení prášku do pečiva 2 ks citrónů – šťáva i jemně nastrouhaná kůra 1 lžíce kakaa
Citronová poleva: 180 g moučkového cukru 2-3 lžíce citrónové šťávy 1-2 lžíce horké vody podle potřeby
Dozdobení: 50 g hořké nebo mléčné čokolády 1 lžička másla nebo kokosového tuku Postup přípravy svěží citrónové buchty s polevou
1. Troubu nastavte na
180 °C. Plech vyložte pečicím papírem, případně ho klasicky vymažte a vysypte. U téhle buchty je lepší mít všechno připravené hned, protože těsto je v míse opravdu rychle.
2. Do větší mísy rozklepněte
vejce, přisypte cukr krupice a vanilkový cukr. Krátce prošlehejte, jen aby směs zesvětlala a trochu nabyla. Není potřeba z toho dělat slavnostní šlehačkový výkon.
3. Přilijte
mléko a olej, přidejte citrónovou šťávu ze dvou citrónů a jemně nastrouhanou citrónovou kůru. Promíchejte. V téhle chvíli už těsto začne hezky vonět, což je dobré znamení.
4. Přisypte
polohrubou mouku promíchanou s práškem do pečiva. Míchejte jen do chvíle, kdy je těsto hladké a bez větších hrudek. Zbytečně dlouhé míchání mu neprospěje.
5. Přibližně polovinu
světlého těsta nalijte na připravený plech. Do zbytku vmíchejte kakao a kakaové těsto rozetřete nebo nalijte navrch.
6. Vezměte
vidličku a několika tahy obě vrstvy lehce propojte. Stačí opravdu pár pohybů. Když se to přežene, mramorování zmizí a zůstane jen jednolitá hnědší buchta. Pečení
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7. Plech vložte do předehřáté trouby a pečte zhruba
20-25 minut. Ke konci vyzkoušejte střed špejlí. Pokud ji vytáhnete suchou, buchta je upečená.
8. Hotovou buchtu nechte krátce zchladnout. Mezitím v misce rozmíchejte
moučkový cukr s citrónovou šťávou. Podle hustoty přidejte trochu horké vody, aby vznikla hladká poleva, která půjde dobře roztírat.
9. Ještě vlažný moučník potřete
cukrovou polevou. Na teplém povrchu se lépe usadí a při krájení pak tolik nepraská.
10. Ve vodní lázni, případně opatrně v mikrovlnce, rozpusťte
čokoládu s trochou másla. Buchtu pocákejte tenkými proužky. Klidně jen lžičkou, trochu ledabyle; u domácí buchty to často vypadá líp než dokonale rovné čáry.
11. Nechte moučník úplně vychladnout a až potom ho krájejte na řezy. Hodí se ke kávě, k čaji i jen tak na talířek. V uzavřené krabici zůstane vláčný i do druhého dne, někdy déle, pokud se samozřejmě nesní hned.
Foto: Cooky.cz, Buchta pečená v dortové formě a zdobená kousky citronu. Ještě pár rad na závěr k citronové buchtě Pro výraznější citrónovou chuť přidejte do polevy ještě pár kapek citrónové šťávy. Pokud je těsto hustší, vmíchejte 1 až 2 lžíce mléka. Rozdíl udělá velikost vajec i to, jak moc mouka saje. Čokoládu dávejte spíš jen v tenké vrstvě. K téhle buchtě se hodí jemné pocákání víc než silná poleva přes celý plech. Chcete-li opravdu hladkou polevu bez drobných hrudek, prosejte moučkový cukr předem přes sítko. Zabere to minutu, ale na povrchu buchty je rozdíl vidět.
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