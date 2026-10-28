Netflix propustil 1 000 lidí a teď verbuje veterány z Hollywoodu. Seriály ztrácí přes polovinu diváků už po první sérii

Dne 14. října rozeslal Netflix interní memorandum, v němž oznámil propuštění šesti procent zaměstnanců. Při zhruba 16 000 zaměstnancích, které firma vykazovala na konci roku 2025, by to znamenalo přibližně tisícovku lidí. Hned následující den společnost oznámila jmenování Petera Rice, zkušeného manažera z Disney a Fox, do čela obsahové divize. O čtyři dny později měl skončit také filmový šéf Dan Lin.
Tři události během pěti dnů mohou na první pohled působit jako nesouvisející personální změny. Spojuje je však širší otázka: jak si Netflix poradí s rostoucími náklady na obsah a s tím, že část seriálů po úspěšné první řadě ztrácí značnou část diváků. Některé tituly sice při premiéře přilákají miliony lidí, ale na další řadu se jich vrací výrazně méně. Přesné údaje o jednotlivých seriálech nejsou vždy veřejné, a proto je obtížné určit, nakolik tento trend ovlivňuje rozhodování společnosti o jejich pokračování.
Tisíc míst: kde Netflix škrtá
Propouštění se podle dostupných zpráv týká různých částí společnosti, včetně produktových, technologických a administrativních týmů. Bez podrobného oficiálního seznamu však nelze spolehlivě určit, které konkrétní útvary zasáhne nejvíce. Podle Variety souvisí změny s reorganizací firmy a snahou přizpůsobit její fungování aktuálnímu vývoji na trhu.
Pro Netflix je důležité nejen získávat nové předplatitele, ale také udržet ty stávající a zajistit, aby se investice do obsahu vyplácely. Samotný počet hodin sledování přitom nevypovídá o všem. Význam mají také příjmy z předplatného, výnosy z reklamy, náklady na výrobu a schopnost jednotlivých pořadů přivádět nové zákazníky.
Finanční výsledky je proto potřeba posuzovat v širším kontextu. Ani případné zpomalení sledovanosti automaticky neznamená, že se Netflix dostává do krize. Reorganizace může být snahou zefektivnit provoz a přesunout prostředky do oblastí, které společnost považuje za perspektivnější.
Hollywoodští veteráni přebírají kormidlo
Peter Rice má zkušenosti s vedením televizní a filmové produkce v mediálních společnostech Fox a Disney. Jeho kariéra je spojená s výběrem projektů, řízením studií a rozhodováním o tom, které pořady dostanou prostor i potřebné finanční prostředky. Pokud se jeho jmenování potvrdí a převezme v Netflixu odpovědnost za obsahovou strategii, může jeho příchod znamenat větší důraz na plánování a vyhodnocování jednotlivých projektů.
V zákulisí se objevují také další jména. Podle The Hollywood Reporter se s Netflixem spojují Mike De Luca a Pam Abdy, kteří působili ve vedení filmové divize Warner Bros. Jejich případné angažmá však nelze považovat za potvrzené, dokud ho oficiálně neoznámí příslušné strany.
Změny ve vedení je zároveň potřeba odlišovat od širšího vývoje mediálního trhu. Snaha získat zkušené manažery z tradičních studií může Netflixu pomoci s řízením filmové produkce, sama o sobě ale nezaručuje úspěšnější seriály ani vyšší sledovanost.
Proč diváci odcházejí po první sérii
Pokles sledovanosti mezi první a druhou řadou není problémem pouze Netflixu. Streamovací služby obecně musejí soupeřit o pozornost diváků, kteří mají na výběr stále více filmů a seriálů. I úspěšný titul proto může při pokračování ztratit část publika.
Jedním z možných důvodů je způsob vydávání nových řad. Netflix často zpřístupňuje celou sérii najednou, takže diváci mohou příběh zhlédnout během několika dnů. Takový model dokáže vyvolat výrazný zájem hned po premiéře, zároveň ale může způsobit, že lidé na seriál do vydání další řady zapomenou. Významnou roli hrají také dlouhé přestávky mezi sériemi a to, zda diváky první řada skutečně přiměje dokoukat celý příběh.
Mezi faktory, které mohou ovlivňovat návrat diváků, patří zejména:
- Model hromadného sledování – diváci mohou seriál zhlédnout během jediného víkendu, ale do premiéry pokračování na něj zapomenout.
- Dlouhé mezery mezi sériemi – čekání na novou řadu může trvat rok i déle. Mezitím se na trhu objeví řada dalších titulů, které odvedou pozornost publika.
- Míra dokončení první řady – pokud velká část diváků nedokouká ani úvodní sérii, může to naznačovat, že příběh nedokázal udržet jejich zájem. Samotná míra dokončení ale není jediným kritériem, podle kterého se rozhoduje o pokračování.
Netflix musí při rozhodování zvažovat také výrobní náklady, dlouhodobý potenciál seriálu, jeho popularitu v různých zemích a schopnost přilákat nové předplatitele. I pořad s menším publikem může mít pro službu hodnotu, pokud oslovuje důležitou skupinu diváků nebo pomáhá budovat značku.
Co to znamená pro české předplatitele
Přímý dopad reorganizace na české projekty ani místní produkci nelze bez konkrétních oznámení spolehlivě určit. Změny ve vedení a v rozhodování o obsahu se však mohou postupně promítnout i do nabídky dostupné českým předplatitelům. Zda bude Netflix v budoucnu omezovat některé typy pořadů nebo měnit investice do české tvorby, zatím nelze předjímat.
Pokud společnost začne klást větší důraz na nákladovou efektivitu a dlouhodobý zájem publika, mohou mít obtížnější pozici seriály, které sice přilákají pozornost při premiéře, ale jen málo diváků je dokouká nebo se vrátí k další řadě. Na druhou stranu samotná sledovanost nemusí rozhodovat: důležitá je také cena výroby, mezinárodní dosah a potenciál pořadu získat nové předplatitele.
Případné změny cen českého předplatného je nutné posuzovat samostatně. Nelze je automaticky spojovat s personálními změnami nebo s úpravami obsahové strategie Netflixu.
Jedna reorganizace, tři signály
Netflix se vedle filmů a seriálů věnuje také živým přenosům, sportovním pořadům a speciálním událostem. Ty mohou mít pro společnost význam i tehdy, když netvoří velkou část celkového času sledování. Mohou totiž přivádět nové zákazníky, zvyšovat zájem o službu nebo pomáhat udržet stávající předplatitele.
Firma zároveň postupně upravuje způsob, jakým informuje o sledovanosti svého obsahu. Samotné hodiny sledování totiž neukazují celý obraz: nevypovídají například o nákladech na výrobu, příjmech z předplatného ani o tom, kolik nových zákazníků konkrétní titul přivedl. Při hodnocení úspěšnosti jednotlivých pořadů je proto potřeba zohlednit více ukazatelů.
Propouštění, změny ve vedení a snaha udržet diváky spolu mohou souviset, nelze je však bez dalších důkazů považovat za důsledky jediného problému. Všechny tři oblasti každopádně ukazují, že Netflix musí pečlivěji zvažovat, kam investuje své prostředky a jak měří úspěch jednotlivých proj
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík