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Netflix propustil 1 000 lidí a teď verbuje veterány z Hollywoodu. Seriály ztrácí přes polovinu diváků už po první sérii

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Netflix propustil zhruba 1 000 zaměstnanců, dosadil nového šéfa obsahu z Disneye a řeší problém s diváky, kteří po první sérii odchází.
Netflix obálka

Netflix obálka

Zdroj: Marit & Toomas Hinnosaar / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 28.10.2026 11:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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