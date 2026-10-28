Převod Letiště Karlovy Vary pod stát by měla v pondělí projednat vláda

Převod Letiště Karlovy Vary pod stát by měla v pondělí projednat vládaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Převod Letiště Karlovy Vary pod stát by měla v pondělí projednat vládaZdroj: Letiště Karlovy Vary
Článek byl publikován 28.10.2026 17:11
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