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Převod Letiště Karlovy Vary pod stát by měla v pondělí projednat vláda

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Materiály k převodu Letiště Karlovy Vary pod stát by měla v pondělí projednat vláda. Na sněmovním branném výboru to řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Podle něj jsou všechny smlouvy již podepsány. Letiště by mohlo od příštího roku sloužit mimo jiné i pro výcvik vojenských a civilních pilotů.
Převod Letiště Karlovy Vary pod stát by měla v pondělí projednat vláda

Převod Letiště Karlovy Vary pod stát by měla v pondělí projednat vláda

Zdroj: Letiště Karlovy Vary
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 17:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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