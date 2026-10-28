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Co se změnilo první ráno v Československu? Nový stát měl staré peníze, úřady i zákony

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Představte si, že se ráno probudíte v jiné zemi, ale vaše bankovky, pracovní místo, úřední formuláře i většina zákonů zůstaly stejné. Přesně takový paradox provázel vznik Československa. Politická samostatnost přišla 28. října 1918. Každodenní provoz republiky se však budoval postupně a s překvapivým množstvím vypůjčených pravidel.
Co se změnilo první ráno v Československu? Nový stát měl staré peníze, úřady i zákony

Co se změnilo první ráno v Československu? Nový stát měl staré peníze, úřady i zákony

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 09:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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