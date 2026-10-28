Co se změnilo první ráno v Československu? Nový stát měl staré peníze, úřady i zákony

Když se mění státní znak, úřad nesmí přestat fungovat
Při oslavách vzniku Československa se snadno zapomíná na úředníka, který musel druhý den přijít do práce. Nemohl si prostě vyhodit všechny formuláře, zastavit evidenci obyvatel nebo zrušit soudní řízení jen proto, že dosavadní monarchie přestala být jeho státem.
Nové vedení proto okamžitě řešilo otázku, která na slavnostních fotografiích není vidět: jak zajistit, aby změna politického systému nezpůsobila chaos v běžném životě.
Odpovědí se stal první zákon z 28. října 1918, známý jako recepční zákon. Dosavadní předpisy ponechal prozatím v platnosti a podřídil existující úřady Národnímu výboru. Bylo to pragmatické rozhodnutí: stát mohl začít jednat svým jménem, aniž musel přes noc vybudovat celý právní řád. Stejně jako mnohé nástupnické státy bývalé monarchie využíval instituce, které už existovaly.
Rakouské a uherské dědictví pod jednou střechou
Rozdíly se ale objevily hned při pohledu na mapu. České země před rokem 1918 spadaly do rakouské části monarchie, zatímco Slovensko do části uherské. Každá měla vlastní právní tradice a odlišnou správní strukturu. Nový stát tedy nepřevzal jeden jednotný systém, nýbrž více systémů, které bylo nutné postupně sjednocovat.
Pro běžného člověka to znamenalo, že mnohé dosavadní povinnosti a pravidla pokračovaly. Soudy, obecní úřady, pošta i doprava musely navázat na fungující provoz, i když změna svrchovanosti a obsazování úřadů přinášely nejistotu. Není správné si představovat, že každý obyvatel republiky pocítil vznik státu ve stejnou chvíli a stejným způsobem. Situace ve velkoměstě, na venkově a v pohraničí se mohla zásadně lišit.
Nejviditelnější paradox: platilo se penězi starého státu
Ačkoliv vznikla Československá republika, její obyvatelé nadále používali rakousko-uherské bankovky. Vlastní měnová politika totiž vyžadovala víc než nové označení na peněžence. Nový stát musel oddělit svůj peněžní oběh od ostatních nástupnických zemí, které zdědily stejné bankovky. Jinak by neměl kontrolu nad množstvím peněz, které se na jeho území pohybovaly.
V únoru a březnu 1919 proto přišla mimořádná operace organizovaná ministrem financí Aloisem Rašínem: dočasně se omezoval přeshraniční pohyb a část obíhajících bankovek získávala československé kolky.
Součástí reformy bylo také zadržení části hotovosti jako státní půjčky. Československá koruna získala zákonné vymezení v dubnu 1919. Z pohledu lidí tak nový stát nabýval konkrétní podoby nejen na mapě, ale také v rukách při placení.
Vlajku lze vyměnit rychle, instituce ne
Změna veřejných symbolů byla oproti přestavbě institucí nápadná a relativně rychlá. V praxi však nestačilo vyměnit obraz panovníka na stěně úřadu. Bylo třeba postupně vytvořit nové ministerské kompetence, vyřešit zásobování po světové válce, vyplácet zaměstnance, sjednotit správní procesy a zajistit, aby fungovaly železniční tratě procházející novými hranicemi.
První měsíce proto nebyly jen slavnostním pokračováním 28. října. Byly zkouškou schopnosti nového státu být skutečným správcem území. Mnoho konkrétních kroků bylo pro obyčejného člověka důležitějších než politické projevy: zda přijede vlak, zda banka přijme bankovky, zda obec vystaví potřebný dokument.
Nezávislost jako každodenní práce
Příběh prvního rána v Československu připomíná, že stát není jen ústava, název nebo slavnostní datum. Je to také síť pravidel, služeb a lidí, bez nichž by samostatnost zůstala politickým prohlášením. V roce 1918 se nová republika neopírala o prázdné místo, ale o dědictví monarchie, které musela nejprve použít a teprve pak měnit.
Právě tento zdánlivý rozpor je jedním z nejvýmluvnějších detailů vzniku Československa. Aby se mohlo stát novým státem, muselo si zpočátku ponechat velkou část starého světa.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Zákon č. 11/1918 Sb. – recepční zákon [2], ČNB – Měnová odluka [3], ČNB – Rašínova měnová reforma [4], Poslanecká sněmovna – Vznik Československa [5]