Šíří hrůzu v nových řekách. Samice klade 50 000 vajíček. Doporučení úřadů je: zabíjejte je

Šíří hrůzu v nových řekách. Samice klade 50 000 vajíček. Doporučení úřadů je: zabíjejte jePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Šíří hrůzu v nových řekách. Samice klade 50 000 vajíček. Doporučení úřadů je: zabíjejte jeZdroj: pexels
Článek byl publikován 28.10.2026 16:30
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