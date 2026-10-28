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Šíří hrůzu v nových řekách. Samice klade 50 000 vajíček. Doporučení úřadů je: zabíjejte je

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S probíhající rybářskou sezonou vydaly úřady ve Spojených státech pokyn: každého uloveného hadohlavce bez milosti zabít. Ryba se nesmí vrátit do vody ani být přenesena jinam.
Šíří hrůzu v nových řekách. Samice klade 50 000 vajíček. Doporučení úřadů je: zabíjejte je

Šíří hrůzu v nových řekách. Samice klade 50 000 vajíček. Doporučení úřadů je: zabíjejte je

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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