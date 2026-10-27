Robot CLOiD od LG s mozkem Nvidie míří z kuchyně do továren. AI roboty vidí šéf LG CNS na linkách během dvou let

Na veletrhu CES v Las Vegas stál začátkem ledna 2026 na pódiu stroj bez nohou. LG posadilo lidské torzo na kolový podvozek a dalo mu dvě paže se sedmi stupni volnosti. Každá ruka má pět prstů a každý z nich se ovládá samostatně, což je předpoklad pro jemné úchopy. Výšku robota lze měnit zhruba od jednoho do jednoho a půl metru. Firma ho tehdy ukazovala v domácích scénách: plánoval jídlo v kuchyni, pomáhal seniorům v obývacím pokoji a pracoval s prádlem.
Čí čip sedí v hlavě CLOiD, prozradilo LG až v červnu
Na CES firma přiznala jen to, že robot má v hlavě integrovaný čip. Dodavatele nejmenovala. Odpověď přišla 8. června 2026 v soulských LG Twin Towers. Šéf skupiny LG Ku Kwang-mo a generální ředitel Nvidie Jensen Huang tam rozšířili spolupráci obou firem na oblast, které se říká Physical AI.
Mozkem robotů od LG se stanou platformy Nvidia Isaac, Isaac GR00T a Cosmos. GR00T označuje Nvidia za základní modelovou platformu pro své referenční roboty. Jako výpočetní základnu pro humanoidy k ní přiřazuje palubní počítač Jetson Thor. LG do spolupráce vkládá data z výroby, senzory a zkušenosti z vlastních továren. Nvidia dodává simulační prostředí, základní modely a syntetická data pro trénink. Výsledkem má být platforma, kterou LG rozšíří napříč průmyslem i domácnostmi.
V Česku má LG jen obchodní zastoupení LG Electronics CZ v Praze, výrobní závod tu nemá. První ověřovací nasazení CLOiD navíc míří ke korejským klientům. Kdo chce s humanoidní robotikou experimentovat, nemusí na LG čekat. Vývojový kit Jetson AGX Thor se veřejně prodává a model GR00T N1.7 je dostupný jako open source pod licencí Apache 2.0 s komerční podporou.
U víc než deseti klientů už LG CNS zkouší humanoidy v provozu
V prvním čtvrtletí 2026 LG v konferenčním hovoru k hospodářským výsledkům oznámilo, že CLOiD jde do výroby kvůli ověření konceptu (proof-of-concept). Testy se podle firmy rozšíří do průmyslových i domácích segmentů. Ve druhém čtvrtletí se roboti už vyrábějí a postupně přibývají v robotické datové továrně v Yangjae R&D Campusu v Soulu. LG ji označuje za největší zařízení svého druhu v Koreji. Naplno se má datová továrna rozběhnout ve druhé polovině roku.
Účel datové továrny je jediný: soustavně vyrábět tréninková data pro robotické modely. CLOiD v ní sbírá data z různých typů úloh. Platforma Cosmos od Nvidie k nim umožňuje vytvářet data syntetická a rozšířená. Bez takové infrastruktury by LG jen těžko škálovalo jemnou manipulaci, tedy třeba spolehlivý úchop láhve nebo přeložení trička.
Nejodvážnější termín zazněl už v lednu. Šéf LG CNS Hjŏn Sin-gjun tehdy řekl, že robotické vybavení s AI může být na výrobních linkách „během dvou let“, tedy zhruba v letech 2027 až 2028. Jeho firma mezitím ověřuje nasazení humanoidů v továrnách a logistických skladech u víc než deseti klientů. Od 1. července 2026 má LG také Robotics Business Center podřízené přímo generálnímu řediteli. Centrum sjednocuje vývoj, výrobu, prodej i dodavatelský řetězec robotiky.
Certifikát pro práci vedle lidí zatím CLOiD nikdo nevystavil
Robot, který má pracovat po boku lidí bez ochranného plotu, potřebuje víc než obratné prsty. Nvidia v červnu 2026 spustila Halos for Robotics, bezpečnostní architekturu, která zahrnuje hardware, operační systém, senzorový most a postup pro certifikaci. LG u CLOiD vyzdvihuje bezpečnost a spolehlivost jako prioritu.
Konkrétní bezpečnostní certifikát pro tohoto robota zatím veřejně doložený není. Skupina mluví o nasazení robotiky s AI na linkách během dvou let, a chybějící certifikát je proto nejslabším místem celého plánu.
Atlas uzvedne 50 kilogramů. Čím chce LG dohnat Boston Dynamics?
V samotném robotovi LG náskok nemá. Boston Dynamics nabízí elektrického Atlase v enterprise verzi s nosností 50 kilogramů a dosahem 2,3 metru. První nasazení u zákazníků má potvrzená na rok 2026. Atlas uvádí 56 stupňů volnosti, zatímco obě paže CLOiD jich mají dohromady čtrnáct. Tesla staví svůj Optimus jako univerzálního humanoida na dvou nohou pro nebezpečnou a opakující se práci. CLOiD je kolový manipulátor v rané fázi průmyslové validace a robota na dvou nohou LG zatím veřejně neukázalo.
Výhodu má LG jinde. Provozuje přes 60 vlastních továren a řešení pro chytré továrny už prodává externím zákazníkům. Z tovární automatizace chce do roku 2030 udělat miliardový byznys. Kolem robota přitom staví celý ekosystém: datovou továrnu, aktuátory, simulaci i bezpečnostní vrstvy.
Pro trénink robotických modelů může posloužit i hyperscale datové centrum pro AI, které v Paju staví LG Uplus, další firma ze skupiny LG. Centrum má mít výkon 200 MW a první budova je naplánovaná na červen 2027.