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České století: Falešný dialog, výměna obrazů a zásahy ve střižně

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V seriálu České století točil Daniel Landa na bývalém velitelství SS. Masarykův klíčový dialog tvůrci vymysleli a v obrazech nasekali kuriózní chyby.
České století

České století

Zdroj: FOTO:© Karel Cudlín / Milan Jaroš, distr. Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 17:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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