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Senioři mohou získat 500 korun od své pojišťovny. O měsíc delší lhůta ale neplatí pro každou žádost

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VZP přispívá klientům starším 65 let až 500 korun na pohybové aktivity nebo dentální hygienu. Při osobním či poštovním podání končí letošní příjem žádostí 30. listopadu, v aplikaci Moje VZP až 31. prosince. Samotná účtenka ale nestačí. Pojišťovna musí mít zaevidovanou také požadovanou prohlídku u praktického lékaře.
Ilustrační obraz. Nezachycuje konkrétního žadatele ani skutečnou událost.

Ilustrační obraz. Nezachycuje konkrétního žadatele ani skutečnou událost.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 17:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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