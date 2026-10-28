Senioři mohou získat 500 korun od své pojišťovny. O měsíc delší lhůta ale neplatí pro každou žádost

Podmínkou programu je preventivní prohlídka absolvovaná v posledních dvou letech. Návštěva zubaře ji nenahradí, přestože příspěvek může následně směřovat právě na dentální hygienu. Národní zdravotnický informační portál připomíná, že dospělí mají na všeobecnou prevenci u praktika nárok jednou za dva roky. Jde o jiný typ péče než placenou službu, na kterou senior předkládá doklad.
Vykázání prohlídky a její zanesení do evidence může podle VZP zabrat až tři měsíce. Před placením služby je proto vhodné ověřit, zda potřebné vyšetření pojišťovna skutečně eviduje. Stávající program je také potřeba rozlišovat od plánovaných změn zdravotního pojištění a odměn za prevenci.
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Listopadový termín platí i pro poštu
Obecné podmínky VZP stanoví pro osobní podání i zaslání poštou konec listopadu. U poštovní zásilky rozhoduje datum podacího razítka přepravní společnosti. Senior, který nechce využívat aplikaci, proto nemůže počítat s tím, že žádost odešle až během prosince. Elektronická cesta poskytuje delší lhůtu, nikoliv výjimku z ostatních podmínek programu.
O příspěvek může požádat také zplnomocněná osoba. Z plné moci musí být patrné, kterého příspěvku se zastupování týká. Rodina tak může s podáním pomoci i člověku, který s elektronickou komunikací nepracuje. Samotné příbuzenské spojení ovšem příslušné zmocnění nenahrazuje.
Na dokladech záleží stejně jako na věku
Příspěvek odpovídá uznatelným skutečně uhrazeným výdajům, nejvýše do stanoveného limitu. Čerpá se jednorázově za rok, doklady lze sčítat. U tohoto programu nesmějí být při podání starší než šest měsíců a musejí zachycovat úhradu v roce 2026. Při více dokladech se stáří posuzuje podle poslední úhrady.
Program zahrnuje například zdravotní cvičení a dentální hygienu. Neproplácí však běžné pomůcky k čištění zubů, bělení ani samotné vstupné na koupaliště. Z předloženého dokladu musí být zřejmé, za jakou službu člověk zaplatil. U společného vstupného je nutné rozpoznat částku připadající na jednotlivého žadatele.
Ani splnění věkové hranice nevytváří automatický zákonný nárok na peníze. Obecné podmínky vylučují mimo jiné klienty s dluhem na pojistném či penále a evidovanou přeregistrací k jiné pojišťovně. VZP si zároveň vyhrazuje možnost program upravit nebo ukončit při vyčerpání finančního limitu, proto je před žádostí potřeba vycházet z aktuálních podmínek.
vzp.cz, ceskeduchody.cz