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Nejdrsnější evropský seriál je zpátky! Pád Apolla navazuje na slavnou akční sérii

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Na platformě CANAL+ si můžete od 26. října vychutnat novou akční sérii Pád Apolla (Apollo Has Fallen). Jedná se o pokračování úspěšného akčního seriálu Pád Paříže, který navazuje na ještě populárnější filmovou značku Has Fallen s drsňákem Gerardem Butlerem. Ani nejnovější příspěvek nedělá franšíze ostudu a láká na nejakčnější evropský seriál současnosti plný akce, napětí i podrazů.
Nejdrsnější evropský seriál je zpátky! Pád Apolla navazuje na slavnou akční sérii

Nejdrsnější evropský seriál je zpátky! Pád Apolla navazuje na slavnou akční sérii

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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