Nejdrsnější evropský seriál je zpátky! Pád Apolla navazuje na slavnou akční sérii

Na platformě CANAL+ si můžete od 26. října vychutnat novou akční sérii Pád Apolla (Apollo Has Fallen). Jedná se o pokračování úspěšného akčního seriálu Pád Paříže, který navazuje na ještě populárnější filmovou značku Has Fallen s drsňákem Gerardem Butlerem. Ani nejnovější příspěvek nedělá franšíze ostudu a láká na nejakčnější evropský seriál současnosti plný akce, napětí i podrazů.
Sága Has Fallen se začala psát hezky přímočarým béčkem Pád Bílého domu, v němž nekompromisní bodyguard Mike Banning s tváří Gerarda Butlera zachraňoval prezidenta a střílel teroristy hlava nehlava. Příjemné a nenáročné béčko se stalo hitem, na nějž navázaly neméně úspěšné sequely Pád Londýna a Pád anděla, neustále se navíc mluví i o dalším pokračování. Vznikla tak úspěšná akční série, která se už stačila rozšířit i mimo hrdinu Mikea Banninga. Francouzský seriál Pád Paříže se před dvěma lety zaměřil na neohroženou dvojici agentů, kteří se snažili zabránit katastrofě v titulním městě, a znovu šlo o svižnou a patřičně výbušnou žánrovou jednohubku, kterou fanoušci akčních filmů s radostí uvítali.
Na Pád Paříže nyní navazuje právě Pád Apolla, jenž bude ještě větší, akční a spletitější než jeho předchůdce. V centru dění se znovu ocitají agentka MI6 Zara Taylor (Ritu Arya) a bývalý člen francouzské ochranky Vincent Taleb (Tewfik Jallab). Během operace v Libyi odhalí plán, který překoná jejich nejhorší obavy. Ruská skupina Voltov chce vypustit nový smrtící virus, který by pro Evropu znamenal katastrofu. Vyšetřování je zavádí až do Londýna a Madridu a zaplétají se do spletité hry tajných služeb, soukromých vojenských společností a zkorumpovaných mocenských struktur. A samozřejmě se podobná žánrovka neobejde ani bez zrádce ve vlastních řadách.
Nová série je tak tradičním sequelem, jenž sází na ještě větší měřítko než minule a posouvá celou hrozbu na mezinárodní úroveň. Hlavní klady série ale dle fanoušků zůstávají. Diváci se tak stále mohou spolehnout zejména na výtečnou ústřední dvojici a jejich vzájemnou chemii, skvěle natočenou akci a také správně efektní podívanou, v níž nemohou chybět politické hry, podrazy, pletichy a taky nějaká ta krysa. To vše je pak natočené v patřičně svižném a dynamickém kabátku. Ani Pád Apolla tak nedělá značce Has Fallen ostudu a pro fanoušky akčních přímočarých jednohubek je nyní na CANAL+ ideální podívanou.
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Zdroj: CANAL+