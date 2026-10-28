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Pětka nebyla konečná. Protektorátní vysvědčení mělo v záloze ještě šestku

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Od školního roku 1943/1944 měly české školy v protektorátu šest stupňů prospěchu. Pětku od šestky odlišovala očekávaná náprava. Vysvětlujeme dobové názvy i čtení starého vysvědčení.
Dřevěné školní lavice před tabulí a mapou v expozici Muzea Komenského v Přerově

Dřevěné školní lavice před tabulí a mapou v expozici Muzea Komenského v Přerově

Zdroj: Palickap / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 17:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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