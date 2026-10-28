Pětka nebyla konečná. Protektorátní vysvědčení mělo v záloze ještě šestku

Ve školním roce 1943/1944 dostaly české školy za protektorátu novou stupnici prospěchu. Končila šestkou a u posledních dvou známek rozlišovala i očekávanou možnost nápravy. Na staré vysvědčení proto dnešní poučka o pětce jako nejhorší známce nestačí.
Najít v rodinných papírech šestku z počtů nemusí znamenat, že se někdo přepsal. Ani že učiteli došla trpělivost a vymyslel si vlastní trest. V určitém období protektorátu měla šestka v klasifikaci své řádné místo. Při prohlížení vysvědčení je tak dobré začít letopočtem, teprve potom známkami.
Šest stupňů podle německého vzoru
Od začátku školního roku 1943/1944 nahradilo dosavadních pět stupňů prospěchu šest. Jak dokládá vzdělávací web
Památníku Terezín, české školy tím přešly na klasifikaci používanou v Německu a na německých školách v protektorátu. Šlo tedy o sjednocení podle německého vzoru, které zasáhlo i tak běžnou věc, jako byla známka z předmětu.
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Konkrétní podobu změny zachycuje Jarmila Klímová z Muzea Komenského v Přerově. V článku v
revue Krok 2/2015, na tištěné straně 39, při popisu přerovského školství uvádí první známkování podle nové klasifikace v lednu 1944. Česká pojmenování v jejím přehledu tvoří tuto řadu: Velmi dobrý. Dobrý. Uspokojivý. Dostatečný. Sotva dostatečný. Nedostatečný. Pětka s nadějí na nápravu, šestka bez brzkého zlepšení
Rozdíl mezi posledními dvěma stupni nebyl jen v číslici.
Památník Terezín u pětky, německy mangelhaft, vysvětluje, že se u žáka předpokládala brzká náprava. Šestka, ungenügend, se vztahovala k výsledku, u něhož se brzká náprava neočekávala. Jeho podrobnější výklad připouští nápravu až po dlouhé době, případně vůbec.
Pětka tedy nebyla důvodem k oslavě. Označovala nepostačující výkon, byť s příznivějším výhledem než šestka. Známka v sobě nesla vedle hodnocení výsledku také učitelův předpoklad dalšího vývoje. Samotné číslo ovšem nevypráví, jak se konkrétnímu dítěti vedlo později. K tomu by bylo potřeba další vysvědčení nebo jiný doklad.
Pětka i šestka označovaly nepostačující výkon, lišily se však očekáváním nápravy. Ilustrační snímek školní lavice v litomyšlském muzeu. Michal Bělka / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Stejná číslice, jiné pojmenování
Při porovnání obou přehledů se objeví ještě jeden zádrhel. Památník překládá první tři německé stupně jako výborně, chvalitebně a dobře, zatímco Klímová uvádí velmi dobrý, dobrý a uspokojivý. Poslední dva stupně Památník oba vysvětluje jako nedostatečné, ale odlišuje očekávanou nápravu. Z pouhého českého slova vytrženého z dokumentu tak nelze bezpečně určit pořadí známky.
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Také
metodický list Paměti národa vede čtenáře k porovnávání vysvědčení v dobových souvislostech. U konkrétního dokladu ze školního roku 1943/1944 upozorňuje na německé a české kolonky. Jazyk formuláře, datum a názvy předmětů jsou součástí informace, kterou starý papír uchovává.
V rodinném archivu proto pomůže jednoduchý postup: zjistit školní rok a školu, prohlédnout celý formulář z obou stran a najít vytištěnou stupnici. Pak oddělit prospěch od chování. Klímová totiž pro leden 1944 uvádí vedle šesti stupňů prospěchu čtyři stupně chování. Dvojka v jedné kolonce a dvojka v druhé nejsou automaticky stejná zpráva. Pokud vysvětlivky chybějí, má smysl hledat stejný typ vysvědčení z téže doby.
Význam starých známek pomáhá určit datum a stupnice na konkrétním vysvědčení. Ilustrační školní expozice na zámku v Kravařích. Palickap / Wikimedia / CC BY 4.0 / zmenšeno
Školní každodennost se měnila i v dalších desetiletích. Na Retro Radaru ji připomínají články o
sobotním vyučování a uhelných prázdninách roku 1979.