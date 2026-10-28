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Nepotřebuješ nové tepláky, abys začala cvičit. Ale rozhodně ti nebráníme je nakupovat

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Dennívýzva
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Legíny samy dřep neudělají a nový top tě na pilates neodveze. Přesto existuje zvláštní druh radosti, když máš na cvičení věci, ve kterých se dobře hýbeš a zároveň se v nich líbíš sama sobě. A rok 2026 naštěstí nabízí něco i pro ty, které už mají matching setů lehce po krk.
Nepotřebuješ nové tepláky, abys začala cvičit. Ale rozhodně ti nebráníme je nakupovat

Nepotřebuješ nové tepláky, abys začala cvičit. Ale rozhodně ti nebráníme je nakupovat

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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