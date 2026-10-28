Nepotřebuješ nové tepláky, abys začala cvičit. Ale rozhodně ti nebráníme je nakupovat

Sportovní oblečení už dávno není jedna uniforma
Vogue letos upozorňuje na něco, co dává smysl i bez módní teorie: jiný pohyb potřebuje jiné oblečení. Yoga, Pilates, box, silový trénink nebo běh mají rozdílné nároky na oporu, materiál a střih. Současně se activewear čím dál víc míchá s běžnou módou. Takže nekupuj „sportovní outfit“. Kupuj věci pro pohyb, který opravdu děláš — a pak si s nimi klidně hraj.
Do posilovny: drží, nevytahuje se a nemusíš ho každé dvě minuty opravovat
Na silový trénink chceš legíny nebo kraťasy, které zůstanou na místě při dřepu, mrtvém tahu i výpadu. Vyšší pas je praktický, ale není povinný; důležitější je, aby se nezařezával a nesjížděl. Top může být přiléhavý, vrstvený nebo oversized, pokud ti nepřekáží při práci se strojem či činkou. Rok 2026 vrací do sportovní módy výraznější základní barvy, hlavně červenou a modrou, takže jeden barevný kus klidně nech být hlavní hvězdou.
Na jógu: měkkost ano, neustálé vytahování trička ne
U jógy nepotřebuješ vysokou kompresi jen proto, že ji výrobce umí vyrobit. Mnohem důležitější je materiál, který se hýbe s tebou, a střih, který zůstane na místě při předklonu nebo obrácené pozici. Přiléhavější top bývá praktičtější než volné tričko padající přes hlavu. Legíny mohou být měkčí a méně stahující než ty do intenzivního tréninku. A pokud máš ráda široké kalhoty, nech si je na jemnější lekci nebo cestu do studia.
Na Pilates a reformer: ponožky dostaly vlastní módní kariéru
Pilates udělal z grip socks téměř módní kategorii a rok 2026 dál miluje čisté sety, body a vrstvení. Tady se dobře uplatní měkké legíny, flare střihy nebo přiléhavé one-piece kombinézy, pokud se v nich cítíš pohodlně. Krátký cardigan, shrug nebo lehká mikina je ideální na začátek a konec lekce. Jen si nenech módní estetiku vnutit natolik, že budeš na reformeru řešit hlavně to, jestli ladíš s pružinami.
Na domácí fitness: tady můžeš porušit skoro všechno
Doma máš výhodu: nikdo kromě tebe neřeší, zda je tvoje tričko z roku 2017 ještě esteticky přijatelné. Pro dřepy, kliky, mobilitu nebo krátký workout potřebuješ především volnost pohybu, bezpečnou délku nohavic a podprsenku odpovídající intenzitě. Jestli tě ale krásný set přiměje skutečně rozložit podložku, počítá se to. Motivace nemusí být charakterová vlastnost. Někdy má podobu vínových legín.
Na cestu do fitka: právě tady začíná móda
Activewear je v roce 2026 čím dál víc běžnou součástí šatníku. Vogue kombinuje sportovní kusy s kabáty, košilemi, bundami a módními teniskami a Who What Wear upozorňuje na vrstvení topů i návrat sportovní estetiky nultých let. Legíny můžeš schovat pod dlouhý trenčkot, sportovní podprsenku pod rozepnutou košili, flare kalhoty spojit s krátkou koženou bundou a jednoduchý workout set rozbít barevnými teniskami.
Co letos funguje líp než další černý komplet
Červené akcenty, výraznější modrá, vrstvené topy, retro sportovní logika nultých let, flare a capri délky, zelené tenisky a kousky, které vypadají dobře i mimo šatnu. Matching sety nikam nezmizely, ale už nejsou jediná odpověď. Mnohem současněji působí outfit, který vypadá, že sis ho opravdu oblékla ty, ne že jsi objednala mannequin look číslo čtyři.
Co skutečně potřebuješ
Dobrou sportovní podprsenku podle typu pohybu, spodní díl, ve kterém se můžeš hýbat bez opravování, vhodnou obuv tam, kde ji daný sport potřebuje, a vrstvy podle teploty. Všechno ostatní je radost navíc. A radost navíc není zločin. Takže ano, technicky vzato nové tepláky nepotřebuješ. Ale jestli už máš otevřený košík, my jsme nic neviděly.
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Zdroje: Vogue – Yoga, Pilates, or Boxing? 20+ Workout Sets to Get You Moving [1], Vogue – 9 Vogue-Approved Ways on How to Style Activewear [2], Vogue – The Best Activewear Brands to Know and Shop in 2026 [3], Who What Wear – 5 Activewear Trends That Will Dominate Gyms in 2026 [4], Who What Wear – Y2K Sportswear Is Back: 5 Key 2000s Activewear Trends of 2026 [5]. img ai generated