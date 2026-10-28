Microsoft ruší Copilot v televizích. LG ho přitom stále nabízí českým zákazníkům

Foto: Magnific
Microsoft se rozhodl ukončit podporu svého AI asistenta Copilot v chytrých televizích. Informace se objevila přímo na obrazovkách některých televizorů LG se systémem webOS, jejichž majitelé začali dostávat oznámení o plánovaném zrušení služby. K ukončení má dojít ještě během roku 2026, konkrétní datum však Microsoft zatím nezveřejnil. Je přitom poměrně neobvyklé, že se zákazníci o takové změně dozvídají prostřednictvím výrobce televizorů, zatímco samotný provozovatel služby dosud nevydal samostatné veřejné oznámení.
Na upozornění upozornil technologický server Neowin a jeho zobrazení na vlastní televizi nezávisle potvrdil také redaktor Windows Central Zac Bowden. LG v oznámení uvádí, že Microsoft rozhodl o ukončení podpory Copilotu ve všech televizorech. Změna se týká souvisejících funkcí hlasového vyhledávání, AI Concierge a nabídky aplikací. Podrobnosti o tom, jak budou jednotlivé funkce po ukončení podpory fungovat, zatím nejsou známé.
Copilot se do televizí dostal i bez souhlasu majitelů
Spojení Microsoftu a LG přitom začínalo s poměrně ambiciózními plány. Výrobce představil využití Copilotu v rámci své strategie chytrých televizorů pro rok 2025. Umělá inteligence měla divákům pomáhat s vyhledáváním informací, poskytovat odpovědi na otázky a rozšiřovat možnosti hlasového ovládání.
V prosinci 2025 se však Copilot objevil také na domovských obrazovkách některých starších televizorů LG po aktualizaci systému webOS. Majitelé si stěžovali zejména na skutečnost, že o přidání nové funkce sami nerozhodli a její ikonu nedokázali běžným způsobem odstranit. Diskuse na Redditu tehdy vyvolala značnou pozornost a kritiku přístupu výrobců k předinstalovanému softwaru.
LG následně upřesnilo, že v tomto případě nešlo o samostatnou aplikaci hluboce integrovanou do systému. Ikona fungovala jako zástupce, který otevíral webovou verzi Copilotu v internetovém prohlížeči televizoru. Společnost zároveň vysvětlila, že přístup k mikrofonu vyžaduje výslovný souhlas uživatele, a přislíbila možnost zástupce odstranit.
Právě zde se ukazuje podstatný rozdíl mezi přidáním nové funkce a jejím skutečným přínosem. U televizoru totiž nemusí být rozhodující počet dostupných služeb, ale především možnost zvolit si, které z nich chce majitel používat.
Copilot se stal příkladem funkce, jejíž způsob zavedení vyvolal větší pozornost než její praktické využití. Zda právě negativní reakce zákazníků ovlivnily současné rozhodnutí Microsoftu, ale potvrzeno není. Chytrá televize
Foto: Magnific
LG stále propaguje Copilot i na českém trhu
Zajímavý detail lze najít přímo na českých stránkách společnosti LG. Například u televizoru LG OLED evo AI C6 z modelové řady 2026 výrobce stále představuje funkci Multi AI Search, která využívá Microsoft Copilot a Google Gemini. Uživatel má podle popisu možnost zadávat hlasové dotazy a vybírat si mezi jednotlivými modely umělé inteligence.
V technických poznámkách LG dokonce uvádí dostupnost AI Search s Copilotem u vybraných modelů OLED, MRGB, QNED a NANO 4K UHD s podporou programu webOS Re, včetně televizorů uvedených od roku 2022. Současně upozorňuje, že partnerské služby umělé inteligence se mohou měnit.
Pro české zákazníky tak vzniká poněkud zvláštní situace. Funkce prezentovaná jako součást výbavy současných televizorů má podle nového oznámení skončit ještě před koncem roku. Není přitom jasné, zda LG Copilot pouze odstraní z dostupných možností vyhledávání, nebo upraví také další části uživatelského rozhraní.
Ukončení podpory Copilotu každopádně neznamená konec všech funkcí umělé inteligence v televizorech LG. Výrobce využívá vlastní technologie například pro zpracování obrazu, zvuku a personalizaci prostředí. Samostatně nabízí také další AI služby. Nelze proto automaticky předpokládat, že s Copilotem zmizí celé hlasové vyhledávání nebo veškerá inteligentní doporučení.
Stejně tak se oznámení netýká Copilotu jako celku. Microsoft svého asistenta nadále využívá v dalších produktech a službách. Rozhodnutí se podle dostupných informací vztahuje konkrétně na televizní integrace.
Pro majitele dotčených televizorů nyní zbývá především otázka, jak bude vypadat aktualizované prostředí webOS. Microsoft dosud neuvedl definitivní datum ukončení podpory a LG zatím nepopsalo všechny změny, které se promítnou do jednotlivých modelů. Zákazníci tak vědí, že o jednu propagovanou službu přijdou, ale stále nevědí přesně kdy a jak se to projeví při každodenním používání televizoru.
Zdroj:
https://www.neowin.net/news/microsoft-is-killing-off-copilot-on-smart-tvs
https://www.windowscentral.com/artificial-intelligence/microsoft-copilot/microsoft-is-killing-copilot-on-all-smart-tvs-after-backlash-and-strategy-shift-lg-confirms-support-will-end-before-2027
https://www.lg.com/cz/tv-a-soundbars/oled-evo/oled65c66lb/lgsubscribe