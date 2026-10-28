Kanárské ostrovy zahalil saharský prach. Úřady varují před zhoršeným ovzduším, nejhorší podmínky očekávají ve středu

Kanárské ostrovy se od začátku týdne potýkají s přílivem jemného písku a prachu ze Sahary. Místní vláda proto v pondělí 26. října aktivovala předběžný stupeň varování, který se vztahuje na celé souostroví včetně Tenerife, Gran Canarie, Lanzarote a Fuerteventury. Opatření zůstává v platnosti také ve středu, kdy se původně očekávalo nejvýraznější zhoršení kvality ovzduší. Prach se v některých oblastech hromadí především ve středních a vyšších nadmořských výškách, postupně však může pronikat také k pobřeží. Jeho koncentrace se liší podle aktuálního proudění vzduchu, polohy jednotlivých ostrovů a nadmořské výšky. Zhoršené podmínky tak nemusí být ve všech turistických letoviscích stejně výrazné.
Největší koncentrace prachu hrozí během středy
První výraznější zhoršení kvality vzduchu zaznamenaly měřicí stanice již v pondělí na Tenerife, Gran Canarii a místy také na ostrově La Palma. Původní meteorologické výpočty předpokládaly, že během úterý se prach rozšíří i do níže položených oblastí a ve středu dosáhne celá epizoda největší intenzity. Koncentrace částic by na mnoha místech mohly překročit hranici 100 mikrogramů na metr krychlový. Nejde ovšem o naměřenou hodnotu platnou pro všechny ostrovy, ale o předpověď, která se může během dne měnit. Novější meteorologické výhledy současně naznačují, že v některých oblastech by mělo množství prachu postupně klesat již během středečního odpoledne. Předběžné varování přesto nadále platí pro celé souostroví.
Na Fuerteventuře může být až 30 stupňů
Vedle saharského prachu ovlivňuje počasí také vysoká oblačnost a místy proměnlivý vítr. Na Fuerteventuře mohou středeční teploty v jižní části vnitrozemí dosáhnout až 30 stupňů Celsia, zatímco v Puerto del Rosario se očekává přibližně 27 stupňů. Na Lanzarote meteorologové předpovídají v Arrecife až 29 stupňů a postupné slábnutí prašného zákalu během dne. Na Gran Canarii bude prach výraznější především ve vyšších polohách, kde nelze vyloučit ani ojedinělé slabé srážky. Tenerife čeká převážně oblačné počasí s možností přeháněk, zejména na severovýchodě ostrova. Rozdílné podmínky mohou panovat také mezi pobřežními letovisky a horskými oblastmi, kam turisté pravidelně vyrážejí na výlety.
Saharský prach může zhoršit dýchání i viditelnost
Meteorologický jev označovaný jako kalima vzniká při přenosu suchého vzduchu obsahujícího jemné minerální částice ze severní Afriky nad Atlantický oceán. Na Kanárských ostrovech se projevuje zakalenou oblohou, sníženou dohledností a zvýšeným množstvím prachu v ovzduší. Jemné částice mohou pronikat do dýchacích cest a způsobovat podráždění očí, kašel nebo zhoršení již existujících zdravotních obtíží. Zvýšenou opatrnost by proto měli zachovávat zejména astmatici, lidé s chronickými plicními a srdečními onemocněními, děti a senioři. Zdravotnické orgány upozorňují, že podle předpovědních modelů mohou koncentrace prachu při současné epizodě v přízemní vrstvě dosahovat přibližně 5 až 200 mikrogramů na metr krychlový. Skutečné hodnoty se však mohou výrazně měnit i během několika hodin a mezi jednotlivými lokalitami.
Turisté by měli upravit plánované výlety
Pro návštěvníky Kanárských ostrovů znamená současná situace především nutnost sledovat místní podmínky a případně přizpůsobit plánované aktivity. Při vysoké koncentraci prachu se doporučuje omezit dlouhé pěší túry, běh a další fyzicky náročné činnosti ve venkovním prostředí. Vhodné je také ponechat zavřená okna, dodržovat pitný režim a mít po ruce pravidelně užívané léky. Zvláštní pozornost si zaslouží horské výlety, protože právě ve středních a vyšších polohách může být prašný zákal výraznější než na pobřeží. Snížená viditelnost může představovat komplikaci rovněž při cestování autem, a proto je namístě opatrnější jízda. Samotné vyhlášení předběžného varování nicméně neznamená plošný zákaz výletů, uzavření pláží ani automatické přerušení leteckého provozu.
Varování platí pro celé souostroví
Současný stupeň varování představuje preventivní opatření, nikoliv nejvyšší úroveň meteorologického nebezpečí. Jeho cílem je upozornit obyvatele i návštěvníky na možné zhoršení podmínek a omezit zdravotní rizika při zvýšeném množství prachových částic. Situace se může na jednotlivých ostrovech měnit rozdílně, protože rozptyl saharského prachu závisí především na směru a síle větru. Na některých místech se tak může dohlednost zlepšovat, zatímco jinde bude prašný zákal přetrvávat. Další vývoj budou určovat aktuální meteorologická měření a předpovědi. Turisté mohou průběžně sledovat místní informace o kvalitě ovzduší a případné změny vydaných varování.
Použité zdroje:
gobiernodecanarias.or