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Kanárské ostrovy zahalil saharský prach. Úřady varují před zhoršeným ovzduším, nejhorší podmínky očekávají ve středu

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Kanárské ostrovy zasáhla vlna saharského prachu, kvůli které místní úřady vyhlásily předběžné varování pro celé souostroví. Nejvyšší koncentrace prachových částic očekávají během středy 28. října, kdy mohou na řadě míst překročit 100 mikrogramů na metr krychlový. Zhoršené ovzduší může komplikovat pobyt venku také turistům, zejména lidem s dýchacími obtížemi.
Kanárské ostrovy zahalil saharský prach. Úřady varují před zhoršeným ovzduším, nejhorší podmínky očekávají ve středu

Kanárské ostrovy zahalil saharský prach. Úřady varují před zhoršeným ovzduším, nejhorší podmínky očekávají ve středu

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 17:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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