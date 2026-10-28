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75 gramů glykogenu v játrech rozhoduje, jestli prospíte celou noc. Když dojdou, tělo vyplaví kortizol a probudí vás kolem třetí

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Hladinu cukru v krvi drží přes noc zásoba glykogenu v játrech. Když slábne, tělo sahá po adrenalinu a kortizolu. Ty dokážou spáče spolehlivě vzbudit.
75 gramů glykogenu v játrech rozhoduje, jestli prospíte celou noc. Když dojdou, tělo vyplaví kortizol a probudí vás kolem třetí

75 gramů glykogenu v játrech rozhoduje, jestli prospíte celou noc. Když dojdou, tělo vyplaví kortizol a probudí vás kolem třetí

Zdroj: Pixnio
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 28.10.2026 16:00

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