75 gramů glykogenu v játrech rozhoduje, jestli prospíte celou noc. Když dojdou, tělo vyplaví kortizol a probudí vás kolem třetí

Ručičky ukazují 3:07, srdce buší, pod pyžamem je trochu vlhko a mysl jede na plné obrátky, přestože k tomu nemá žádný důvod. Kdo tuhle scénu zná, obvykle hledá vysvětlení v práci, ve stresu nebo v kávě po obědě. Existuje ale i méně známá stopa, která vede do jater. Játra během noci krmí mozek glukózou z malé zásoby. Když regulace cukru nestačí, organismus vyhlásí poplach a vyplaví hormony, jejichž úkolem je člověka postavit na nohy. Prošli jsme učebnicovou biochemii, endokrinologické přehledy i doporučení pro léčbu nespavosti. Podle nás má smysl na metabolickou stránku spánku myslet. Rozhodující ale zůstává vzorec potíží, měření a vyloučení běžnějších viníků.
Jaterní glykogen: noční spíž, která se postupně vyprazdňuje
Glykogen je rozvětvená molekula složená z mnoha jednotek glukózy. Je to hlavní zásobní sacharid živočichů a tělo ho skladuje na dvou místech, ve svalech a v játrech. Úlohy obou skladů se ale zásadně liší. Svaly mají glykogenu dohromady víc, protože tvoří velkou část tělesné hmoty. Svou zásobu však spotřebují hlavně pro vlastní práci a do krve ji pustit neumějí. Játra disponují enzymem glukóza-6-fosfatázou, a proto dokážou glukózu uvolnit do oběhu a rozvézt ji tam, kde chybí.
Během dne se zásoba doplňuje z jídla. V noci, kdy člověk nejí sedm, osm i víc hodin, ji játra pozvolna rozebírají. Podle učebnice
Harper’s Illustrated Biochemistry vyrábějí játra po nočním lačnění zhruba 9 gramů glukózy za hodinu. Po šesti až osmi hodinách bez jídla může jaterní glykogen klesnout přibližně na 20 gramů. Záleží na tom, co a kdy člověk naposledy snědl a jak rychle se sacharidy vstřebaly.
Do hry vstupuje i glukoneogeneze, tedy výroba nové glukózy z laktátu, glycerolu a aminokyselin. Čím déle trvá půst, tím větší díl práce přebírá. Spíž se tak k ránu tenčí a tělo přepíná na náhradní zdroje. Právě tento přechod je okamžik, kdy se může něco zadrhnout.
Adrenalin a kortizol jako budíček: co se spustí, když cukr klesá
Organismus hlídá glukózu velmi pečlivě, protože mozek bez ní dlouho nevydrží. Když hladina začne klesat, nastoupí stupňovitá obrana, kterou endokrinologové označují jako kontraregulační odpověď. Přehled
Endotext popisuje její pořadí takto: první krok: slinivka přibrzdí výdej inzulinu, druhý krok: stoupne glukagon, který žene játra k uvolňování glukózy, třetí krok: přidá se adrenalin, rychlý a hlasitý signál, při delším trvání: zapojí se kortizol a růstový hormon, které podpoří tvorbu glukózy i v následujících hodinách.
Adrenalin je hormon útěku a boje a podle toho se také projevuje. K takzvaným autonomním příznakům nízkého cukru patří pocení, třes, úzkost a palpitace, tedy nepříjemně vnímané bušení srdce. Z hlubokého spánku tak člověka vytrhne přesně ta směs pocitů, kterou lidé popisují po nočním probuzení: nabuzení, nervozita, rozbušené srdce a někdy i hlad.
Pokud pokles pokračuje a obrana nestačí, mohou se přidat neuroglykopenické příznaky. Patří mezi ně zmatenost, slabost, potíže se soustředěním nebo rozmazané vidění. U lidí léčených inzulinem nebo jinými léky snižujícími glukózu může být těžká noční hypoglykémie nebezpečná. U nich je mechanismus také nejlépe zdokumentovaný. U zdravých lidí bez cukrovky jde o možné vysvětlení, které je potřeba ověřit měřením.
Proč zrovna třetí hodina ranní
Probuzení mezi druhou a čtvrtou hodinou má i druhý biologický rozměr. Kortizol se řídí vnitřními hodinami: kolem půlnoci je jeho hladina nejnižší a podle časopisu Endocrine Reviews začíná u zdravých lidí stoupat přibližně mezi třetí a čtvrtou hodinou. Vrcholu dosahuje po probuzení, zhruba mezi sedmou a devátou.
Obě linie se tak protínají ve stejném okně. Játra mají za sebou dlouhé hodiny bez přísunu potravy a zásoba je skromnější. Stresová osa se zároveň chystá na ranní start. Stačí malý impulz, třeba mírnější pokles cukru, sklenka vína navíc nebo večerní trénink, a rovnováha se překlopí směrem k bdělosti. Alkohol přitom játrům tvorbu nové glukózy komplikuje. Náročný pohyb pozdě večer zase čerpá zásoby, které by se jinak hodily v noci.
Z redakčního pohledu jde o rozumnou hypotézu pro konkrétní skupinu lidí. Nejvíc sedí na ty, kdo se budí s hladem, potem a bušením srdce, cítí úlevu po sušence či ovoci a večer jedí málo nebo brzy.
Hypoglykémie, nespavost, nebo stres? Jak číst vlastní noci
Noční probuzení má mnoho možných původců. Britská zdravotní služba NHS mezi obvyklé příčiny nespavosti řadí stres, úzkost, depresi, alkohol, kofein, nikotin, bolest, spánkovou apnoi, syndrom neklidných nohou a některé léky. Doplnit lze také reflux, noční močení nebo menopauzu. Rozdíly mezi hlavními scénáři shrnuje tabulka:
Vodítko Spíš krevní cukr Spíš stres a kortizol Spíš jiná příčina Pocit po probuzení hlad, pot, třes, bušení srdce kolotoč myšlenek, napětí potřeba na toaletu, pálení žáhy, bolest Co pomůže malé jídlo se sacharidy uklidnění, odvedení pozornosti podle zdroje potíží Měření glukózy nízké hodnoty v normě v normě Typický kontext dlouhá pauza od jídla, alkohol, večerní sport náročné období, starosti chrápání, léky, přechod
Samotný čas na hodinách nic nedokazuje. Rozhodují souvislosti. Osvědčuje se vést jeden až dva týdny deník: kdy byla večeře a co obsahovala, zda padl alkohol, jaký byl pohyb a míra stresu, v kolik přišlo probuzení a s jakými pocity. Pokud z něj vyplyne podezření na nízký cukr, dává smysl domluvit s lékařem měření glukometrem nebo senzorem kontinuálního monitorování.
K praktickému lékaři je dobré zamířit, když se potíže táhnou měsíce, zhoršují den nebo změny návyků nezabraly. Návštěvu nemá cenu odkládat při mdlobách, zmatenosti, bolesti na hrudi, nově vzniklých palpitacích, nočním dušení a hlasitém chrápání, nevysvětleném hubnutí nebo opakovaně nízkých hodnotách cukru. Praktik může vyloučit cukrovku, poruchy štítné žlázy, chudokrevnost, nedostatek železa nebo vliv léků a podle nálezu poslat pacienta dál.
Večerní svačina, doplňky a funkční medicína: co dává smysl
Pokud za buzením stojí hlad nebo dlouhé lačnění, nabízí se nejjednodušší úprava, tedy pravidelná večeře a případně malá svačina hodinu až dvě před spaním. NHS zároveň varuje před velkým jídlem těsně před ulehnutím. Vhodnější je drobná porce, která kombinuje složitější sacharidy s bílkovinou nebo tukem:
bílý jogurt či skyr se lžící ovesných vloček, krajíc celozrnného chleba s tvarohem, kousek sýra s malým pečivem, banán se lžičkou arašídového másla.
Jde o opatrný experiment s deníkem po ruce, ne o léčbu. Lidé s cukrovkou mají večerní jídlo i dávky léků ladit výhradně s lékařem. Při naměřené hypoglykémii platí ověřené pravidlo: 15 až 20 gramů rychlých sacharidů, kontrola po čtvrt hodině a poté svačina, která zabrání dalšímu poklesu.
Funkční medicína rámec rozšiřuje. Mluví o rozladěné kortizolové křivce, stavu střev, melatoninu a nedostatku živin. Část literatury přisuzuje trávicímu traktu mimořádné množství melatoninu a spojuje ho s pohyblivostí střev a místní imunitou. Doporučení se často točí kolem hořčíku, glycinu, železa a vitaminu B6. V českých e-lékárnách jsou k mání bez potíží. K říjnu 2026 stojí kombinace hořčíku s B6 v lékárně Dr. Max zhruba 59 až 355 Kč, glycin na Pilulce od 139 Kč za 250 gramů do 589 Kč za 500 gramů a železo podle formy přibližně 55 až 489 Kč. Samotný vitamin B6 nebo jeho kombinace vyjdou asi na 48 až 259 Kč. U hořčíku se vyplatí sledovat množství elementárního hořčíku. Železo patří do košíku hlavně po laboratorně potvrzeném nedostatku, protože jeho nadbytek tělu neprospívá.
V českém zdravotnictví funkční medicína nefiguruje jako samostatný specializační obor. Chronickou nespavost řeší lékaři podle doporučených postupů a první volbou bývá kognitivně-behaviorální terapie nespavosti. Prášky na spaní předepisují zřídka a krátkodobě. Metabolický pohled může tuto léčbu smysluplně doplnit u lidí, jejichž noci nesou otisk kolísajícího cukru.
Číslo 75 gramů je spíš zaokrouhlený dolní odhad. Harper’s uvádí u 70kilového dospělého kolem 90 gramů a jiné zdroje počítají s 80 gramy či pásmem 75 až 100 gramů podle hmotnosti, stravy a pohybu. Jaterní glykogen přes noc obvykle nedojde úplně, protože ho doplňuje glukoneogeneze, a ranní vzestup kortizolu kolem třetí hodiny probíhá i bez jakéhokoli poklesu cukru. Tezi o střevech jako hlavním zdroji melatoninu zpochybňuje novější přehled z roku 2023 kvůli metodice měření. Bílkoviny ovlivňují zásobu glykogenu jen nepřímo, protože ji plní hlavně sacharidy.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková