Vysněná dovolená se změnila v děsivý zážitek: Na hotelovém pokoji čekal na mladou ženu zápach, který odhalil nepříjemné tajemství

Natali Khomenko pochází z Ukrajiny a žije v Thajsku, kde pracuje jako kreativní producentka. Do
Tokia přiletěla podle magazínu People sama, aby tu oslavila své 32. narozeniny. Dne 29. března 2025 se kolem desáté večer ubytovala v hotelu APA Hotel & Resort Ryogoku Eki Tower nedaleko známé arény sumo v Rjógoku.
Volba to nebyla nijak výjimečná. APA patří k největším hotelovým řetězcům v zemi a
Japonsko má pověst místa, kde se i žena cestující o samotě nemusí ničeho bát. Podle singapurského webu MustShareNews navíc Natali hned po příjezdu zaregistrovala, že její karta otevírá jen výtah do jejího patra a dveře jejího pokoje. Další ráno proto vyrazila do města bez jediné obavy. Prošla chrámy, park Ueno, trhy s jídlem i kavárny a domů se vrátila až kolem půl osmé večer. Pach, který nedokázala pojmenovat
V pokoji se převlékla, lehla si do postele a v telefonu začala hledat vlak na další den. Po chvíli si ale všimla zvláštního zápachu. Nejdřív si myslela, že jde o její vlasy nebo o povlečení, jenže pach byl stále silnější. Magazínu People ho později popsala jako směs něčeho zkaženého a sladkého, jako by v pokoji leželo mrtvé zvíře.
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Zdálo se jí, že zápach vychází zespodu, a tak se naklonila přes okraj postele, aby se podívala, co se pod ní skrývá. Ze tmy se na ni dívaly dvě oči. Pod postelí ležel na břiše muž, kterého odhadla na dvacet až třicet let a který byl celý v černém.
Tři vteřiny, které jí připadaly jako konec života
Natali vykřikla a vyskočila z postele. Muž vylezl ven a podle jejích slov na ni asi tři vteřiny nehybně zíral. Pak začal křičet i on a utekl ze dveří na chodbu. Ona sama zůstala stát jako přimražená.
„Ty vteřiny mi připadaly, jako by můj život skončil,“ řekla podle magazínu People. V hlavě jí prý běželo jediné, totiž že ji ten cizí člověk uškrtí nebo zabije.
Když se trochu vzpamatovala, chtěla zavolat na recepci, v panice ale nedokázala přijít na to, jaké číslo vytočit. Pomohli až hosté ze sousedního pokoje, kteří její křik slyšeli a upozornili personál. Ten pak přivolal policii.
Pod postelí zůstala powerbanka a nabíjecí kabel
Policisté prohledali pokoj a pod postelí našli powerbanku a USB kabel, které podle všeho patřily neznámému muži. Natali si zkontrolovala zavazadla, nic z nich ale nechybělo. Sama se domnívá, že muž chtěl v pokoji zůstat přes noc a možná ji tajně natáčet. Pro tuhle domněnku však nikdo nezveřejnil žádný důkaz.
Svůj zážitek později podrobně popsala i britskému deníku
The Guardian. Jak shrnul americký cestovatelský web One Mile at a Time, policisté si podle ní zapsali údaje z jejího pasu a e-mail, o popis muže ji ale vůbec nepožádali. Zároveň ji upozornili, že dopadnout ho nejspíš nepůjde, protože hotel nemá kamerové záznamy, které by ho zachytily. Otázky, na které hotel neměl odpověď
V pokoji už nezůstala ani minutu. Manžel jí na dálku zarezervoval jiný hotel, kde s ní personál nejdřív pokoj prohledal. Spát ale nedokázala ani tam a do čtyř do rána telefonovala s rodinou. Pořád se jí v hlavě vracela stejná otázka: jak se mohl cizí člověk dostat do zamčeného pokoje a jak věděl, že cestuje sama?
Odpověď nedostala. Hotel jí podle MustShareNews vrátil celou cenu pobytu, za který zaplatila 510 dolarů, tedy zhruba 11 tisíc korun. Žádost o odškodnění za psychickou újmu ve výši 1 600 dolarů, v přepočtu asi 35 tisíc korun, ale odmítl s tím, že to jeho pravidla neumožňují. Japonskému serveru J-CAST News řetězec APA podle webu
Japan Daily sdělil jen to, že věc vyšetřují úřady a víc komentovat nemůže.
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Když Natali 25. dubna zveřejnila svůj příběh na TikToku a Instagramu, rychle se rozšířil po celém světě. Někteří komentující mu nevěřili a upozorňovali, že pod postelemi v hotelech APA bývá jen málo místa. Natali proto sdílela fotky prostoru pod postelí ze svého pokoje. Podle
Japan Daily se muže do začátku května nepodařilo identifikovat a jak se do pokoje dostal, zůstalo nevysvětleno. Strach, který si odvezla domů
Do Thajska se Natali vrátila s úzkostmi, se kterými se podle
One Mile at a Time potýkala ještě měsíce poté. Obrátila se i na ukrajinskou ambasádu a svůj příběh podle People zveřejnila hlavně proto, aby varovala ostatní ženy, které cestují samy. Chce, aby se o bezpečí v hotelech mluvilo nahlas i v zemích, které mají pověst těch nejbezpečnějších.
Připomeňme, že Japonsko podle
Japan Daily jen v roce 2024 navštívilo téměř 37 milionů zahraničních turistů a rádi tam jezdí i Češi. Autor webu One Mile at a Time Ben Schlappig k příběhu poznamenal, že od té doby se v každém hotelu nejdřív podívá pod postel. Natali Khomenko pod své video na TikToku připsala, že každý si zaslouží cítit se v bezpečí, a to i v zemích, o kterých se říká, že jsou bezpečné. Zdroje: People, The Guardian, MustShareNews, Japan Daily, One Mile at a Time