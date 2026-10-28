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Cuketová buchta s ovocnou marmeládou: Nadýchaný domácí moučník s jemným a šťavnatým středem

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Vypadá jako obyčejná buchta na plech, ale uvnitř je schované malé překvapení. Cuketová buchta s marmeládou a zakysanou smetanou je krásně vláčná, dlouho nevysychá a právě jemně nastrouhaná cuketa jí dá tu šťavnatost, kvůli které si u nás doma každý ukrojí ještě jeden kousek.
Obrázek k receptu s názvem Kdo by řekl, že právě cuketová buchta s marmeládou bude tak jemná a šťavnatá

Obrázek k receptu s názvem Kdo by řekl, že právě cuketová buchta s marmeládou bude tak jemná a šťavnatá

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Kdo by řekl, že právě cuketová buchta s marmeládou bude tak jemná a šťavnatá
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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