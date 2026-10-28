Cuketová buchta s ovocnou marmeládou: Nadýchaný domácí moučník s jemným a šťavnatým středem

Na první pohled úplně běžná buchta z plechu. Jenže v těstě má nenápadnou fintu. Cuketová buchta s marmeládou a zakysanou smetanou je měkká, příjemně vláčná a nevyschne hned po vychladnutí. Šťavnatost jí dodá jemně, případně i trochu nahrubo nastrouhaná , což by do ní člověk podle vzhledu asi nehádal. Doma ji peču nejčastěji v létě, když se cukety nosí ze zahrady skoro po taškách a placičky, cuketa polévka i smažená kolečka už začínají být trochu ohrané.
Na téhle
buchtě je dobré právě to, že se netváří nijak slavnostně, ale na talíři se neztratí ani vedle pracnějších . moučníků Marmeláda udělá tenkou ovocnou vrstvu, zakysaná smetana povrch zjemní a výsledek nepůsobí těžce. Mně chutná nejvíc druhý den. Těsto si trochu sedne, marmeláda se se smetanou propojí a řezy se krájí čistěji než hned po upečení. Cuketa ve sladkém těstě funguje lépe, než se zdá
Cuketa je v kuchyni taková tichá surovina.
Do slaných jídel ji dává skoro každý, ale ve sladkém pečení pořád občas vzbudí nedůvěru. Přitom do těsta přinese hlavně vlhkost, takže buchta není suchá ani po vychladnutí. I proto se v podobných receptech často objevuje zhruba 400 g nastrouhané cukety na jeden plech. Stejné množství se drží i v několika domácích verzích této buchty.
Můj tip: Hodně vodnatou cuketu po nastrouhání jen zlehka vymačkejte. Neždímejte ji úplně nasucho. Trocha šťávy v ní má zůstat, protože právě ta pomůže, aby buchta zůstala měkká i další den. Recept na vláčnou cuketovou buchtu s marmeládou a zakysanou smetanou
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 30-35 minut Počet porcí: 16 až 20 kousků Celkový čas: zhruba 55 minut Ingredience pro přípravu
Těsto: 3 ks vejce 300 g cukru krupice 1 lžíce rostlinného oleje 350 g polohrubé mouky 1 balení prášku do pečiva 400 g nastrouhané cukety 2 až 4 lžíce mléka podle hustoty těsta
Dokončení: 4 až 5 lžic linecké nebo rybízové marmelády 2 kelímky zakysané smetany 1 balení vanilkového cukru 2 až 3 lžíce strouhaného kokosu nebo nastrouhané čokolády Postup přípravy buchty s cuketou, marmeládou a zakysanou smetanou
1. Nejdřív zapněte troubu na
180 °C. Připravte si střední plech a vyložte ho pečicím papírem, případně ho klasicky vymažte tukem a vysypte moukou.
2.
Vejce rozklepněte do mísy a s cukrem je vyšlehejte do světlejší pěny. Nemusí z toho být pevná hmota, stačí, když směs trochu nabude a zesvětlá.
3. Přidejte
olej a jen krátce promíchejte. Potom vsypte polohrubou mouku promíchanou s práškem do pečiva.
4. Vmíchejte
nastrouhanou cuketu. Kdyby bylo těsto moc tuhé, přilévejte po troškách mléko. Hotové těsto má být spíš hustší, ale pořád takové, aby šlo stěrkou rozprostřít po plechu.
5. Těsto rozetřete na připravený plech pokud možno rovnoměrně. Vložte ho do vyhřáté trouby a pečte
30 až 35 minut. Upečení zkontrolujte špejlí; když ji vytáhnete suchou, můžete plech vyndat.
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6. Ještě teplou buchtu nechte pár minut odpočinout a potom ji potřete
marmeládou. Lépe se roztírá, když není úplně tuhá, takže ji klidně krátce promíchejte nebo opatrně nahřejte.
7. Do misky dejte
zakysanou smetanu a rozmíchejte ji s vanilkovým cukrem. Na marmeládu ji roztírejte až ve chvíli, kdy buchta už není horká, jen vlažná. Smetana se pak nerozteče a zůstane svěžejší.
8. Nakonec povrch posypte
kokosem nebo strouhanou čokoládou. Obojí se k ní hodí. Kokos působí lehčeji, čokoláda z ní udělá trochu výraznější zákusek. Foto: Cooky.cz, Variace buchty posypané hořkým kakaem.
9. Hotovou buchtu dejte nejméně na
1 hodinu vychladit. Teprve potom ji krájejte na řezy a podávejte ke kávě. V lednici díky vrstvě zakysané smetany bez problémů vydrží do druhého dne, i když u nás se to nestává pokaždé. Rady a proč se k marmeládě hodí právě zakysaná smetana Na potření je nejlepší kyselejší marmeláda, například rybízová nebo meruňková. Sladké těsto pak nepůsobí tak jednotvárně. Pokud chcete jemnější výsledek, cuketu oloupejte. U mladé cukety to ale obvykle není potřeba. Buchtu krájejte až po vychlazení. Vrstva zakysané smetany pak tolik neklouže a řezy drží hezčí tvar.
Podobné moučníky mám ráda proto, že nejsou nijak okázalé, ale dávají smysl. Sladší těsto s marmeládou by mohlo být samo o sobě trochu hutné.
Zakysaná smetana do toho přinese jemnou kyselost, stáhne sladkost a udělá povrch hebčí. Buchta pak není ulepená ani přeslazená.
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