Jíst zdravě můžete, i když nemáte čas vařit. Odbornice na stravování prozradila, na co všechno si člověk musí dát pozor

Známe to všichni – ne vždy máme čas vařit. Uchylování se k nezdravému jídlu nebo nedostatečnému stravování však znamená méně energie na celý den.
Máte málo času na vaření a rádi byste se stravovali zdravě? Nebojte se, je to možné. Přinášíme vám
několik tipů, které vám pomohou jíst zdravě, i když trávíte hodně času mimo domov. Pokud máte hektický den a málo času na vaření, tyto jednoduché triky vám pomohou jíst zdravě. Připravte si zdravou snídani
Snídaně je základem dne. Dobrá snídaně před odchodem z domova vám nejen dodá energii na celý den, ale také vám zabrání jíst nezdravé jídlo, abyste zahnali hlad mezi jídly.
Zařaďte do jídelníčku ovoce, cereálie, jogurty a další potraviny, které jsou plné živin a dodají pocit sytosti. Pokud nemáte čas snídat doma, připravte si obědový balíček z různých surovin, který se dá snadno sníst na cestách. Fotografie: Pixabay Jídlo si důkladně naplánujte
Plánování jídla je klíčem ke svědomitému nakupování, zabrání totiž zbytečnému plýtvání potravinami, které nezužitkujete. Aby se pro vás stala příprava jídla zábavná, nikoliv stresující,
sestavte si seznam zdravých potravin, které můžete zařadit do různých pokrmů na celý týden. Tímto způsobem využijete každou ingredienci a získáte výživné jídlo.
Připravte si jídlo na celý týden
Vyhraďte si během týdne čas na přípravu několika jídel a uložte je do mrazáku. Takto budete mít připravené menu na každý den, stačí ho pak už jen ohřát a podávat.
Pokud jste si nákupy naplánovali předem, bude snadné sestavit jídelníček, který bude obsahovat různé výživné ingredience. Díky tomu si můžete vzít krabičku s obědem s sebou, když odcházíte z domu, a vyhnout se tak nákupu nezdravých potravin. Fotografie: Pexels Všude si s sebou berte zdravé svačinky
Ovocný salát, cereálie, ořechy či olivy bude mimo jiné praktické vzít si s sebou a pomůže vám to vyhnout se nezdravému jídlu. Když máme hlad, snáze saháme
po čemkoliv, co máme po ruce a co nás rychle zasytí. A to může být špatně. Zdravé svačinky jsou ideální pro přestávky mezi aktivitami, kdy potřebujeme načerpat energii a sníst něco dobrého. Vyhněte se pravidelnému vynechání jídel
Vynechání oběda nebo večeře způsobí, že se budete cítit hladovější a sáhnete po jídle, které vás vyvede z míry. Dodržování každého denního jídla vás také ochrání před pocitem únavy a
pomůže vám být během dne produktivnější. I když nemáte moc času, zkuste se posadit k jídlu v uvolněné atmosféře a vychutnat si každé sousto. Jídlo v tempu, dokonce i ve stoje, může znamenat, že nestrávíte správně a cítíte se těžcí. Fotografie: Freepik Zmapujte si obchody se zdravými potravinami
Vždy je dobré vědět, jaké obchody se zdravými a výživnými potravinami máte ve svém okolí nebo cestou ze školy či práce. Dostane vás to z problémů, když si zapomenete
krabičku na svačinu nebo jdete s přáteli na jídlo. Ujistěte se, že znáte sortiment obchodu, abyste věděli, co můžete při nákupu jídla očekávat. Časem si vše zapamatujete a bude to pro vás hračka.
Zdroj:
BioGuia
Článek
Jíst zdravě můžete, i když nemáte čas vařit. Stačí se držet několika jednoduchých pravidel pochází z webu Světkreativity.