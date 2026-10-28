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Nicolas Markovič ovládl Evropu. Třináctiletého zápasníka podpořil i Jiří Procházka

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Nicolas Markovič uspěl na šampionátu v Paříži, kde v kategorii do 60 kilogramů porazil soupeře z Dánska. Cestu za evropským titulem mu usnadnila také podpora známého českého zápasníka Jiřího Procházky. Náklady na vrcholový sport totiž rodina musí hradit převážně sama.
Nicolas Markovič ovládl Evropu. Třináctiletého zápasníka podpořil i Jiří Procházka

Nicolas Markovič ovládl Evropu. Třináctiletého zápasníka podpořil i Jiří Procházka

Zdroj: Nikola Markovičová
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 17:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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Nicolas Markovič ovládl Evropu. Třináctiletého zápasníka podpořil i Jiří Procházka