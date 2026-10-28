Nicolas Markovič ovládl Evropu. Třináctiletého zápasníka podpořil i Jiří Procházka

Když se
Nicolas Markovič vracel z mistrovství Evropy v thajském boxu, vezl si domů titul, na který může být pyšný. Třináctiletý zápasník z Českých Budějovic zvládl náročný souboj s dánským soupeřem a stal se evropským šampionem. K úspěchu přitom vedla nejen dlouhodobá příprava, ale také schopnost přizpůsobit se novým pravidlům, která pro mladého sportovce představovala nečekanou výzvu.
„Byl jsem strašně šťastný,“ popsal své pocity Nicolas s tím, že naplno mu význam vítězství došel až s odstupem. „V ten moment jsem ještě nevnímal, že jsem vyhrál. Až cestou do šatny mi to došlo, že jsem mistr Evropy, a byl jsem strašně šťastný,“ vzpomínal. Na soupeře se nemohl připravit
Na šampionát v Paříži odcestoval Nicolas s českou reprezentací a v doprovodu trenérů Michala Nováka, Petra Korčáka a Elišky Pelechové. Ve své váhové kategorii do 60 kilogramů ho čekal jediný soupeř, zápasník z Dánska. To však neznamenalo, že by měl českobudějovický talent cestu k titulu jednoduchou. Naopak. O soupeři před zápasem prakticky nic nevěděl a neměl takřka žádné informace, podle kterých by mohl přizpůsobit přípravu.
„Neměli jsme o něm žádné informace, takže jsme nevěděli, jak se na něj připravit,“ vysvětlil Nicolas. Dánský soupeř navíc českého šampiona výrazně převyšoval, což mu mohlo poskytnou klíčovou výhodu. „Byl o dost větší, ale nakonec jsem byl ten lepší já,“ řekl mladý šampion.
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Podle jeho matky
Nikoly Markovičové sehrála důležitou roli také změna pravidel, o které se rodina dozvěděla jen několik dní před začátkem mistrovství. Nicolas měl v kategorii do 14 let nově soutěžit v takzvaném light kontaktu, tedy disciplíně, v níž závodníci nesmějí soupeře zasahovat tvrdými údery.
Pro zápasníka, který je zvyklý na náročné tréninky a už se měří i s dospělými, to znamenalo změnit zažité návyky.
„Musel si to v hlavě přenastavit a myslet na to, že nesmí být tak tvrdý, což pro něj bylo dost těžké,“ přiznala.
Nicolas si přesto s novou výzvou poradil. Za příliš tvrdé údery sice dostal několik napomenutí a přišel o body, nakonec však dokázal zvítězit.
Trénuje i dvakrát denně, školu ale zanedbávat nechce
Thajskému boxu se Nicolas věnuje už šest let. Trénuje v Gladiators Gymu v Českých Budějovicích a jeho příprava bývá opravdu náročná. V minulosti absolvoval i dvoufázové až třífázové tréninkové dny, nyní však musí program přizpůsobovat školním povinnostem.
„Je to těžké, hodně. Nemůžu se soustředit jenom na jednu věc,“ přiznal mladý sportovec. Vedle studia tak musí zvládat pravidelný trénink, regeneraci i přípravu na soutěže.
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K bojovým sportům ho přivedla především vlastní záliba v zápasení. Už jako malý si prý rád zkoušel souboje s otcem. Protože ho to bavilo, rodiče ho nakonec přihlásili na tréninky. Z dětské záliby se postupně stala sportovní cesta, která ho dovedla až na evropský vrchol.
Thajský box se přitom od klasického boxu nebo kickboxu v řadě ohledů liší. Závodníci v něm využívají údery rukama, kopy, kolena i lokty. Právě proto se mu někdy přezdívá sport osmi končetin. Nicolas otevřeně přiznává, že jde o bolestivou disciplínu, kterou není možné zvládnout bez tvrdé přípravy.
Nicolase podpořil i zápasník Jiří Procházka
Úspěch mladého zápasníka má i druhou stránku. Vrcholový sport vyžaduje nejen čas a disciplínu, ale také značné finanční prostředky. Rodina Markovičových má čtyři děti a vedle Nicolasovy sportovní kariéry musí zvládat běžný chod domácnosti i potřeby jeho sourozenců.
„Je to náročné, protože musím upravovat jídelníček zvlášť. Snažíme se mu připravovat stravu tak, abychom ho nějakým způsobem nebrzdili, ale zároveň je mu třináct a pořád se vyvíjí,“ popsala Nikola Markovičová. Náročné je podle ní také rozdělování času mezi tréninky, závody a ostatní děti.
Velkou komplikací jsou náklady na zahraniční soutěže. Thajský box zatím není olympijským sportem, a rodina proto nemůže počítat se stejnou podporou, jakou mají sportovci v některých jiných odvětvích. Výdaje za cestování a účast na šampionátech si musí zajišťovat sama. Na mistrovství v Paříži tak rodiče svého syna doprovodit nemohli.
Před evropským mistrovstvím se proto pokusili získat pomoc prostřednictvím sociálních sítí. Odezva je překvapila. Mezi těmi, kteří rodinu podpořili, byl i zápasník Jiří Procházka, jenž přispěl částkou, která Nicolasovi pomohla cestu na šampionát uskutečnit.
„Jirka Procházka nás překvapil, protože nám poslal nemalý obnos, aby Nicolas mohl odletět,“ uvedla Markovičová.
Rodině pomohl také senátor a předseda paralympijského výboru Zbyněk Sýkora, který se s mladým zápasníkem setkal už dříve v podcastu, a podpořila ji rovněž i Lenka Zajícová.
„Díky lidem jsme nemuseli shánět finance jiným způsobem, protože bychom na to jinak neměli,“ dodala. Evropský titul je teprve začátek
Nicolas se po zisku evropského zlata dlouho nezastaví. Už za několik týdnů ho čeká další velká výzva – mistrovství světa v Aténách. V prosinci by se měl představit také na mistrovství České republiky.
Zda přidá další cenné medaile, ukážou až následující zápasy. Už nyní je ale zřejmé, že třináctiletý Budějovičák má za sebou výrazný úspěch.