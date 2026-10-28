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Pérez si udržel místo v Cadillacu: Bottas musí ještě počkat

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Sergio Pérez se pár dní před domácím víkendem v Mexiku dočkal potvrzení sedačky v Cadillacu i pro sezonu 2027. Jeho kontrakt by měl být víceletý. Rozhodnutí o Valtterim Bottasovi stále neznáme.
Pérez si udržel místo v Cadillacu: Bottas musí ještě počkat

Pérez si udržel místo v Cadillacu: Bottas musí ještě počkat

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 16:32

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