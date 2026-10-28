Sedm balkonových rostlin, které kvetou od června do mrazu a přežily i letošní vedra

Prvních sedmnáct srpnových dní roku 2026 bylo pro balkony zkouškou ohněm. Podle
ČHMÚ se rtuť s jedinou výjimkou každý den vyšplhala nad 30 °C, devětkrát překonala 35 °C a na několika stanicích dokonce čtyřicítku. Na jižně orientovaném zábradlí, kde se k výhni přidává rozpálený beton a vítr, přesto řada truhlíků vydržela v plném květu. Sedmička rostlin, kterou kdysi sestavila polská zahrádkářská galerie, obstála i v české sezóně 2026: netýkavka, pelargonie, begónie, šalvěj zářivá, fuchsie, petunie se surfiniemi a verbena. Prověřili jsme ji pomocí pěstitelských profilů britské Královské zahradnické společnosti (RHS), amerických univerzitních poraden i českých klimatických dat. Odolný balkon podle nás nestojí na jediné zázračné kytce. Tvoří ho správná rostlina, prostorná nádoba, promyšlené místo a chytrá zálivka. Muškáty a verbeny: vítězové rozpáleného balkonu
Kdyby se vyhlašovala královna vedra, korunu by dostala pelargonie, kterou většina Čechů zná pod jménem muškát. Pěstitelský průvodce
RHS ji výslovně řadí mezi rostliny snášející horko i sucho, doporučuje ji do nádob a slibuje kvetení po celé léto. Původní galerie doplňuje, že vydrží kvést až do prvních mrazíků. Mezi doporučenými kultivary se objevily i panašované skvosty „Mrs Pollock“ a „Vancouver Centennial“ se zbarvenými listy a k nim „Frank Headley“.
Masité stonky a listy muškátu fungují jako malá zásobárna vody. Když jeden horký den vynecháte zálivku, rostlina zvadne o poznání pomaleji než její sousedé. Právě proto bývá páteří truhlíků, které musí přečkat víkend bez dozoru.
Druhou oporou slunečné strany je verbena. RHS jí přisuzuje mnoho měsíců barev; záliba v plném slunci a propustném substrátu ji předurčuje pro jižní stranu. Její vytrvalé typy se vyznačují slušnou tolerancí k suchu, balkonové hybridy zase oplývají hustými poduškami květů v závěsech i truhlících. Původní galerie radí pořídit rovnou kvetoucí exempláře, i když připouští únorový výsev v bytě či teplém pařeništi.
Surfinie, begónie a šalvěj: barevná vlna až do října
Petunie a jejich převislé sestřenice surfinie patří k nejoblíbenějším balkonovým stálicím vůbec. RHS řadu Surfinia popisuje jako petunie stvořené pro terasy a balkony na plném slunci. Pražící polední paprsky jim nevadí. Naopak právě na plném slunci nasazují nejvíce poupat a kaskády květů vydrží od jara do podzimu. Podmínkou je úrodný substrát a pravidelné přihnojování, protože tak bujný růst spotřebuje hodně živin.
Begónie, zejména stálekvetoucí typ semperflorens, potěší majitele balkonů s proměnlivým osvitem. Snesou slunce i polostín a podle RHS kvetou přes celé léto až do prvních mrazíků. V nádobách jim prospívá hnojivo s vyšším podílem draslíku jednou za dva týdny. Galerie z roku 2018 zmiňovala řadu Cottage® v odstínech „Salmon“, „Bright Red“, „Double Pink“ a „Vintage Pink“.
Šalvěj zářivá s ohnivě rudými klasy se drží v sortimentu českých zahradnictví už desítky let. Kvete od června do října, takže pokryje přesně tu část roku, kdy chceme mít balkon živý. Na světlém stanovišti působí jako signální maják, kterého si všimnete i z ulice.
Fuchsie a netýkavky: elegance pro severní a stinné balkony
Ne každý balkon se v létě peče. Pro východní, severní či stromy zastíněné lodžie se nabízejí fuchsie a netýkavky. Obě se hodí tam, kam slunce svítí jen ráno nebo prosvítá listím. Méně přímého žáru znamená menší odpar a substrát pak drží vláhu výrazně déle.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Netýkavce se podle poradny Státní univerzity Severní Karolíny nejlépe daří v polostínu až stínu a kvete od pozdního jara do prvního podzimního mrazu. Galerie vyzdvihovala kultivar „Antoinette“ s plnými květy připomínajícími drobné růže. Fuchsie s visícími „baletkami“ se podle RHS výborně vyjímají v závěsných koších a kvetou až do prvních mrazíků. Kdo má balkon bez slunce, může si díky nim dopřát stejně bohatou podívanou jako soused na jižní straně.
Velký truhlík a samozavlažování: skrytá zbraň proti suchu
Rozdíl mezi balkonem, který přežije horké týdny, a balkonem, který skončí jako herbář, často nevzniká v zahradnictví, ale u výběru nádoby. Příručka pro zahrádkáře
NC State Extension připomíná, že větší nádoby vysychají pomaleji a vystačí s řidší zálivkou. Víc substrátu znamená větší vodní polštář.
Ještě dál vede samozavlažovací truhlík. Rostliny z něj nasávají vláhu kapilárně ze spodní nádrže, takže si ji berou postupně podle potřeby. Univerzitní příručka takové nádoby doporučuje právě pro balkony, chalupy a letní dovolené. Alternativou je kapková závlaha s časovačem. Pelargonie ve velkém samozavlažovacím truhlíku tak přečká i týden u moře.
Orientační přehled, kam kterou rostlinu umístit:
Rostlina Ideální stanoviště Výdrž v letní výhni Kvete Pelargonie plné slunce nejvyšší do prvních mrazíků Verbena plné slunce vysoká, hlavně vytrvalé typy mnoho měsíců do mrazu Petunie, surfinie plné slunce na přímém slunci výborná jaro až podzim Šalvěj zářivá světlé místo střední červen až říjen Begónie slunce až polostín střední do prvních mrazíků Fuchsie slunce až polostín ve stínu dobrá do prvních mrazíků Netýkavka polostín až stín ve stínu dobrá do prvního mrazu
Pár drobností výdrž dál prodlouží. Propustný substrát a drenážní otvory brání zahnívání kořenů; pravidelné odstraňování odkvetlých květů podle Státní univerzity v Iowě podporuje průběžné nasazování nových. Hnojit stačí vodorozpustným přípravkem jednou za týden až tři týdny. Přehnaná dávka dusíku ovšem žene listy na úkor květů. Kdo si není jistý, strčí prst pár centimetrů do substrátu. Když je suchý, zalévá vydatně, dokud voda nezačne vytékat spodem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková