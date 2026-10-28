CENTRUM o páté: Stát, který zanikl, a den, který se snaží najít svůj tvar

Republika slaví narozeniny, ale stíny zůstávají
Pražský hrad dnes patří státním vyznamenáním. Prezident Petr Pavel během dne položil věnce, jmenoval nové generály a večer vystoupí ve Vladislavském sále, kde předá ocenění několika desítkám osobností. Objevují se spekulace o jménech oceněných - Marek Eben, Arnošt Goldflam nebo Jiří Lábus, jehož jméno podle informací Aplausin.cz mezi vyznamenanými bude.
Výročí republiky ale není jen slavnostní řeč. Komentář k 28. říjnu připomíná, že Československo vzniklo na troskách Rakouska-Uherska, ale od začátku se potýkalo s národnostními spory a vnitřními rozpory. Přesto právě vzpomínka na dvě desetiletí nedokonalé, ale přece jen demokratické republiky pomáhala udržet naději i v letech totality.
Ne všichni se radovali
Právě vznik Československa nebyl pro všechny jeho budoucí obyvatele důvodem k radosti. Čeští Němci, Maďaři, Poláci ani část Slováků se s novým státem zpočátku neztotožňovali a hranice nové republiky přinesly řadu konfliktů, které ji provázely celou její existenci. Historie tak ukazuje, že i oslavný okamžik může mít mnohem složitější pozadí, než se zdá na první pohled.
Španělsko v šoku: 50 mrtvých po srážce rychlovlaků
Tragédie ve Španělsku dnes zastínila vše ostatní. V provincii Toledo se srazily dva vysokorychlostní vlaky, přičemž podle prvních informací zemřelo nejméně deset lidí a řada dalších byla zraněna. Dva vagony vykolejily a spadly ze svahu, provoz na klíčové trati mezi Madridem a Andalusií byl přerušen a příčiny nehody zatím nejsou jasné.
Vávra odmítá nálepku, ale ví, že si ji vysloužil
Herní vývojář Daniel Vávra převzal od ministra zahraničí Petra Macinky cenu Gratias agit za šíření dobrého jména Česka. Ocenění ale vyvolalo vlnu kritiky kvůli jeho dřívějším kontroverzím, na které Vávra reaguje slovy, že proruská nálepka je absurdní. Připouští však, že ne každý by mu cenu udělil, a zároveň mluví i o tom, jak se s pomocí umělé inteligence chystá na nový filmový projekt.
Mirek Topolánek: „Vypadám jako zombie, ale bojuju“
Bývalý premiér Mirek Topolánek otevřeně mluvil o své nemoci. Trpí rakovinou slinivky, přiznává, že vypadá jako zombie, ale litost odmítá a bojuje dál. Jeho příběh ukazuje, že i lidé, kteří byli dlouho ve středu pozornosti, se jednou ocitnou v situaci, kdy už nejde o politiku ani kariéru, ale čistě o život.
Koalice vytáhla zesnulého Kuberu, ODS se hájí
Spor o zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas dostal nečekanou podobu. Vládní většina vytáhla staré video zesnulého Jaroslava Kubery, který kdysi mluvil o zrušení koncesionářských poplatků, a ODS se hájí tím, že tehdy šlo o jinou dobu a otevřenou debatu, ne o tajné plány. Šéf ODS Martin Kupka upozorňuje, že dnes vláda médiím bere 1,4 miliardy a záruky nezávislosti nenabízí.
Prezident se přestěhoval a vesnice si oddechla
Prezident Petr Pavel přesunul své bydliště z Černoučku do pražské Lumbeho vily. Jeho domovská vesnice na Litoměřicku se po zvolení v roce 2023 stala nečekaným turistickým cílem, kam mířily davy zvědavců. Po přestěhování se ale situace uklidnila a místní si zase užívají klid, který před tím neměli.
Uprostřed dne přijde tma
Příští léto čeká Česko nebeský úkaz, který v tomto století už nezažije. Slunce bude sice vysoko, přesto se na některých místech na dlouhé minuty téměř vytratí denní světlo a citelně ochladí. Jde o mimořádnou podívanou, která připomene, že i v době plné technologií nás příroda dokáže překvapit něčím, co se nedá naplánovat ani koupit.
České tenistky v Číně: roboty v nemocnicích a nos v kapse
České tenistky líčí, jak vypadá realita čínských turnajů. Mluví o robotech v nemocnicích, o tom, že si musí nosit vlastní vybavení, a o prostředí, které je zcela jiné než v Evropě. Jejich svědectví ukazuje, že profesionální sport není jen o výsledcích na kurtu, ale i o tom, jak se dá přežít v prostředí, které se chová úplně jinak.
Android nejde zapnout? Příčina nemusí být fatální
Když telefon odmítá reagovat, nemusí to hned znamenat konec. Článek vysvětluje, jak rozlišit vybitou baterii, zamrzlý systém a vážnější závadu. V době, kdy je telefon téměř prodlouženou rukou, se hodí vědět, že ne vždy je nutné hned běžet do servisu.
Proč by dvířka pračky neměla zůstávat otevřená
Zdá se to jako samozřejmost, ale mnoho Čechů netuší, proč by dvířka pračky neměla po praní zůstávat trvale otevřená. Jde o detail, který může ovlivnit životnost spotřebiče i hygienu v koupelně. Malé návyky v domácnosti se někdy projeví víc, než by se čekalo.
Vlašské ořechy mohou zhořknout ještě před Vánocemi
Kdo si chce dopřát ořechy k Vánocům, měl by vědět, že rozhoduje už jejich sušení. Špatně usušené vlašské ořechy mohou zhořknout dřív, než se stihnou sníst. Zdá se to jako maličkost, ale právě takové detaily rozhodují o tom, jestli sváteční stůl potěší, nebo zklame.
Módní zločiny, o kterých se nemluví
Podcast Prskavky se tentokrát věnuje módním přečinům, které dokážou rozzlobit i toho nejmírnějšího člověka. Propocené podpaží, Hokkaido a další kousky, které se do šatníku nedostanou bez komentáře. Občas je dobré se nad módou zastavit a zasmát se tomu, co jinak bereme příliš vážně.
Stát, který kdysi vznikl s nadějí, dnes připomínáme jako součást naší identity, i když už neexistuje. A právě v tom je možná nejsilnější myšlenka dne: to, co zaniklo, může dál žít v tom, jak se na svět díváme a jak se chováme k sobě navzájem.