Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

CENTRUM o páté: Stát, který zanikl, a den, který se snaží najít svůj tvar

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Česká republika si připomíná vznik Československa před 108 lety. Den plný státních symbolů, vyznamenání a vzpomínání ale zároveň otevírá otázku, co vlastně znamená stát, který vznikl s velkými nadějemi, prošel krizemi a nakonec zanikl. Vedle historie se do popředí dostává i tragédie ve Španělsku, politický spor o veřejnoprávní média i několik příběhů, které ukazují, jak nečekaně se dá život otočit.
Ilustrace dne

Ilustrace dne

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 16:00

Reklama
Další články z Be Native extra
CENTRUM o páté: Hlasité slova, tiché obavy a lázně pro psy
CENTRUM o páté: Hlasité slova, tiché obavy a lázně pro psy
CENTRUM o páté: Putin má dostat podmínky, Babiš bojuje s vlastní koalicí a Davidová se vrací na tratě
CENTRUM o páté: Putin má dostat podmínky, Babiš bojuje s vlastní koalicí a Davidová se vrací na tratě

Dnešní redakční přehled nejzajímavějších témat na Centru se točí kolem hranic – těch zeměpisných,...

CENTRUM o páté: Británie zpřísní pravidla pro porno, spory o vztahy se promítají i do politiky
CENTRUM o páté: Británie zpřísní pravidla pro porno, spory o vztahy se promítají i do politiky

Dnešní přehled nejzajímavějších témat na Centru se dotýká hranic soukromí, odpovědnosti i toho, jak se naše...

CENTRUM o páté: Co dnes hýbe televizí? StarDance, návrat Nemocnice i korejské hity
CENTRUM o páté: Co dnes hýbe televizí? StarDance, návrat Nemocnice i korejské hity

Televize dnes není jen zábavou na sobotní večer: kolem jejího financování se vede ostrý politický spor,...

CENTRUM o páté: Stávka v televizi, jednání o Ukrajině a žena, která zvládá všechno najednou
CENTRUM o páté: Stávka v televizi, jednání o Ukrajině a žena, která zvládá všechno najednou

Den, ve kterém se o slovo hlásí jak velká politika, tak drobná domácí rozhodnutí. Zatímco v Abú Zabí se má...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

Všechny články tohoto autora →
Be Native extra
Další články z kategorie Centrum o páté
Zobrazit více
SPECIÁLYCentrum o páté
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.