Ucpaný filtr dokáže klimatizaci vzít až polovinu chladicího výkonu. Výrobci radí čistit ho každé dva týdny

Prach, pyl a chlupy zvířat se zachytávají na jemné síťce za předním panelem vnitřní jednotky. Čím víc jich přibývá, tím víc síťka brzdí proudění vzduchu. Ventilátor musí táhnout přes větší odpor a k výparníku se dostane méně vzduchu, než potřebuje. Místnost, kterou klimatizace dřív zchladila za deset minut, se pak chladí půl hodiny. V horším případě omezený průtok vede k namrzání výparníku a k přetížení kompresoru.
Čtvrtina chybějícího vzduchu ubere z účinnosti chlazení necelých 11 %
Florida Solar Energy Center měřilo, jak omezený průtok vzduchu ovlivňuje skutečný výkon klimatizací. Když průtok klesl o čtvrtinu, účinnost chlazení (v odborných materiálech sensible EER) šla dolů o necelých 11 %. Při průtoku sníženém na polovinu byl propad 21 %, tedy zhruba dvojnásobný.
Propad blížící se polovině chladicího výkonu se v datech objevuje až u extrémně ucpaných systémů. U nich průtok spadne pod kritickou hranici a výparník začne namrzat. Pro běžně zanesený filtr je tedy realističtější pokles účinnosti o 10 až 20 procent, ani to ale není zanedbatelné: za stejnou elektřinu dostanete znatelně méně chladu.
Kdo nechá klimatizaci běžet celé léto a na filtr se ani jednou nepodívá, blíží se ke krajnímu scénáři rychleji, než by čekal.
Jak často sahat na filtr v domácnosti se psem nebo kočkou
Daikin v českém návodu doporučuje při pravidelném používání čistit filtr jednou za dva týdny. Samsung ČR radí totéž a upozorňuje, že po více než měsíci bez čištění už může být filtr ucpaný natolik, že viditelně omezí chlazení. Mezi těmito dvěma hranicemi leží rozumný letní rámec 15 až 30 dní.
Americký program ENERGY STAR stanovuje jako minimum kontrolu jednou měsíčně a výměnu filtru nejpozději po třech měsících. Kdo se řídí jen touto spodní hranicí, dívá se na filtr dvakrát méně často, než radí Daikin a Samsung, a to u klimatizace, která v českém létě běží třeba osm hodin denně.
Se zvířaty v bytě se interval zkracuje. Panasonic domácnostem se psem nebo kočkou doporučuje čištění klidně jednou týdně a De'Longhi uvádí týdenní interval i pro mobilní klimatizace v soustavném provozu. Split v čistém bytě bez zvířat většinou vystačí s dvoutýdenním cyklem, zatímco prašné prostředí, kouření v bytě nebo alergik v domácnosti vyžadují kratší interval vždy.
Teploměr u výdechu: méně než deset stupňů rozdílu je varování
Samsung nabízí jednoduchý orientační test. Pokud se teplota vzduchu, který vychází z vnitřní jednotky, liší od teploty v pokoji o méně než 10 °C, s klimatizací něco není v pořádku.
Další signály jsou slyšet, cítit nebo vidět. Slabší proud vzduchu a výrazně delší chlazení místnosti odpovídají omezenému průtoku. Neobvyklý hluk nebo vibrace, zatuchlý zápach připomínající plíseň, kapání vody z vnitřní jednotky a led na lamelách výparníku patří mezi příznaky, které by neměl nikdo přecházet. Posledním vodítkem bývá účet za elektřinu, který bez zjevného důvodu vzroste.
Některé novější modely Samsung zobrazují na displeji kód CF jako připomínku, že je čas vyčistit filtr. Většina domácích klimatizací takovou pojistku nemá a spoléhá na to, že majitel interval najde v návodu.
Pět minut údržby proti kompresoru za tisíce až desítky tisíc korun
Na čištění není potřeba technik ani nářadí. Nejdřív klimatizaci vypněte a ideálně ji odpojte ze sítě, pak otevřete přední panel vnitřní jednotky a opatrně vyjměte síťku. Tu buď vysajte měkkým kartáčem na nízký výkon, nebo opláchněte vlažnou vodou s kapkou neutrálního saponátu. Horká voda, ředidla, benzín a agresivní chemie na filtr nepatří. Nakonec ho nechte ve stínu úplně uschnout, což trvá několik hodin, a teprve potom ho vraťte a zavřete panel.
Na důkladném sušení záleží nejvíc. Daikin i LG varují, že vlhký filtr vrácený do jednotky vede k plísni a zápachu. Jednorázový filtr poznáte podle toho, že návod u něj mluví o výměně, nikoli o mytí. Takový filtr se nečistí a mění se za nový v intervalu, který uvádí výrobce.
Pokud klimatizace i po vyčištění filtru chladí slabě, tvoří se na ní led, teče z ní voda, zapáchá nebo běží nestabilně, řadí to Daikin mezi důvody k zavolání technika. Roční profesionální servis má zahrnovat kontrolu chladiva, čištění výparníku i kondenzátoru, kontrolu odvodu kondenzátu a elektrických spojů. Studie University of Central Florida upozorňuje, že dlouhodobý provoz s výrazně omezeným průtokem může zkrátit životnost kompresoru, nejdražší součástky celého systému. Jeho výměna u domácího splitu vyjde na tisíce až desítky tisíc korun.