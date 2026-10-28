Řecké ostrovy zasáhly silné bouře. Platí nejvyšší výstraha, turisté mají omezit cestování

Řecká meteorologická služba ve středu 28. října aktualizovala mimořádnou výstrahu před nebezpečným počasím, které zasahuje především východní část země. Nejvyšší červený stupeň varování se vztahuje na souostroví Dodekanésy, kam patří vyhledávané turistické destinace Rhodos a Kos, ale také na Sporady, ostrov Euboia a některé části pevninského Řecka. V oblastech se očekávají intenzivní dešťové srážky, silné bouřky a místy také krupobití. Meteorologové upozorňují především na nebezpečí rychlého hromadění vody a lokálních záplav. Pro Sporady, Euboiu a části Thesálie má nepříznivé počasí přetrvávat až do pozdních nočních hodin. Další ostrovy ve východní části Egejského moře zůstávají pod oranžovou výstrahou, která rovněž upozorňuje na možnost nebezpečných meteorologických jevů.
Rhodos vyzval turisty k omezení cest
Zvýšená bezpečnostní opatření se týkají také Rhodosu, který patří mezi nejnavštěvovanější řecké ostrovy. Místní samospráva oznámila aktivaci nejvyššího stupně pohotovosti civilní ochrany pro období od 26. do 29. října. Opatření se vztahuje na celé souostroví Dodekanésy a souvisí především s rizikem záplav během intenzivních dešťů. Úřady doporučují obyvatelům i turistům, aby v době nejsilnějších bouří omezili pohyb mimo ubytování na nezbytné minimum. Zvláštní pozornost mají věnovat zaplaveným komunikacím, místům se stojící vodou a případným uzavírkám silnic. Doporučení však nepředstavuje všeobecný zákaz cestování na Rhodos ani automatické uzavření ostrova pro návštěvníky.
Bouře už zasáhly také lodní dopravu
Nepříznivé počasí se ve středu promítlo také do dopravy mezi řeckou pevninou a ostrovy. Kvůli špatným povětrnostním podmínkám se neuskutečnily některé plánované lodní spoje na Sporady a zpět. Mezi zrušenými plavbami byly spoje plavidel Sporades, Erato a Chania 3. Pro cestující to znamená nutnost ověřovat aktuální jízdní řády a počítat s možností dalších změn, pokud budou bouře pokračovat. Situace se může v jednotlivých přístavech výrazně lišit podle místních podmínek a intenzity větru. Plošné zastavení trajektové dopravy v celém Řecku ani rozsáhlé rušení leteckých spojů však potvrzeno není.
Nebezpečí hrozí také ve vnitrozemí
Bouřky se neomezují pouze na oblíbená přímořská letoviska. Nejvyšší stupeň varování platí také pro části Thesálie, především oblasti Magnesia a Larisa, kde se očekávají vydatné srážky. Výstraha zahrnuje rovněž Sporady a Euboiu, zatímco některé další oblasti středního Řecka čelí mírnějšímu, ale stále závažnému oranžovému stupni nebezpečí. Riziková jsou zejména níže položená místa, údolí a komunikace, na kterých se může při prudkých lijácích rychle nahromadit voda. Nebezpečí představují i vyschlá koryta potoků, která se během intenzivních srážek mohou během krátké doby zaplnit. Turisté by proto měli odložit zejména pěší výlety do odlehlých oblastí a cesty přes místa ohrožená přívalovými povodněmi.
Zlepšení počasí se očekává od čtvrtka
Podle aktuální předpovědi by se počasí mělo od čtvrtka 29. října postupně zlepšovat. Neznamená to však, že nebezpečí okamžitě pomine ve všech zasažených oblastech. Na Rhodosu zůstává zvýšená pohotovost civilní ochrany vyhlášena až do čtvrtka a její další podoba bude záviset na vývoji situace. Meteorologové navíc upozorňují na možnost dalšího zhoršení počasí během neděle 1. listopadu. Návštěvníci řeckých ostrovů by proto měli sledovat aktuální výstrahy a případné změny v dopravě přímo u jednotlivých přepravců. Při bezprostředním ohrožení lze v Řecku využít evropskou tísňovou linku 112.
zdroje: civilprotection.gov.gr , rhodes.gr , ertnews.gr