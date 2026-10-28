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Řecké ostrovy zasáhly silné bouře. Platí nejvyšší výstraha, turisté mají omezit cestování

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Řecko se potýká s další vlnou nepříznivého počasí, která zasahuje také oblíbené turistické ostrovy. Meteorologové ve středu 28. října vydali aktualizované varování před intenzivními bouřkami, přívalovými dešti a možnými záplavami. Pro několik oblastí včetně Rhodosu a Kosu platí nejvyšší stupeň výstrahy. Úřady vyzývají obyvatele i návštěvníky, aby omezili zbytečné cesty a dbali zvýšené opatrnosti.
Řecké ostrovy zasáhly silné bouře. Platí nejvyšší výstraha, turisté mají omezit cestování

Řecké ostrovy zasáhly silné bouře. Platí nejvyšší výstraha, turisté mají omezit cestování

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 17:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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