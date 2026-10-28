WhatsApp na iPhonech dostane vlastní prohlížeč, který otevírá odkazy v bezpečném prostředí. Android přinese jinou vychytávku

Když vám někdo na iPhonu pošle odkaz přes WhatsApp, po klepnutí se obvykle otevře ve výchozím prohlížeči, například v Safari nebo Chromu. Konverzaci tak musíte opustit a při návratu znovu hledat, kde jste skončili. To by se mohlo změnit díky novince, kterou 19. října 2026 popsal specializovaný web WABetaInfo. V testovací verzi WhatsAppu pro iOS s označením 26.41.10.72 se objevil vestavěný prohlížeč, který umožňuje otevírat odkazy přímo v aplikaci, aniž byste museli opustit chat.
Podle dostupných informací má prohlížeč používat vlastní relaci a ukládat cookies a mezipaměť lokálně v zařízení. WABetaInfo zároveň uvádí, že Meta ani Apple by neměly mít přístup k seznamu navštívených stránek prostřednictvím této funkce. Jde však o informace z testovací verze, nikoli o nezávisle ověřenou záruku ochrany soukromí.
Android mezitím dostává jinou připravovanou novinku. WhatsApp tam testuje pokročilé filtrování hovorů od neznámých čísel. Jedna z možností má volajícího požádat, aby vysvětlil důvod hovoru, a jeho odpověď následně zobrazit uživateli jako text.
Jak vestavěný prohlížeč na iPhonu funguje
Nová funkce má být ve výchozím nastavení vypnutá. Uživatel si ji bude muset aktivovat v nastavení WhatsAppu, kde se objeví položka „In-app browser“. Po zapnutí se odkazy z konverzací budou otevírat přímo v aplikaci namísto automatického přesměrování do výchozího prohlížeče.
Prohlížeč má používat vlastní prostředí pro ukládání cookies a dat webových stránek. Tato data mají být oddělená od běžného prohlížení v Safari, takže se nebudou automaticky sdílet s jeho historií a uloženými údaji. Podle informací WABetaInfo má být k dispozici také samostatná sekce nastavení prohlížeče, ve které bude možné uložená data spravovat a mazat.
To ale neznamená, že se při prohlížení skryjete před navštívenými weby. Provozovatel stránky může stále zaznamenávat návštěvy a další údaje, které mu prohlížeč předává. Oddělení dat v zařízení navíc samo o sobě nezaručuje, že aplikace nebo její provozovatel nemohou získávat jiné informace o používání funkce.
Důležité je také upozornění, že tvrzení o tom, že Meta ani Apple neuvidí, které stránky uživatel navštívil, pochází od WABetaInfo. Dokud podrobnosti nepotvrdí oficiální dokumentace WhatsAppu, není vhodné považovat toto tvrzení za definitivní záruku soukromí.
Kdo bude chtít odkaz otevřít v Safari nebo Chromu, by měl mít i nadále možnost přejít do externího prohlížeče prostřednictvím nabídky aplikace.
Cesta od byznysových odkazů k univerzálnímu prohlížeči
Vestavěný prohlížeč není úplně novým nápadem. Už 30. dubna 2025 zaznamenal WABetaInfo v androidové beta verzi 2.25.14.10 možnost otevírat přímo ve WhatsAppu některé odkazy na firemní weby. O několik dní později, 5. května 2025, se podobná funkce objevila také v iOS betě 25.14.10.72.
Tehdejší řešení mělo omezené využití. Týkalo se pouze vybraných firemních odkazů využívajících HTTPS, tedy zabezpečené spojení. Uživatelé navíc mohli stránku otevřít v externím prohlížeči.
Novější testovaná verze má být univerzálnější a umožnit otevírání běžných odkazů z konverzací přímo v aplikaci. WhatsApp by tak mohl zjednodušit přecházení mezi chatem a webovým obsahem, aniž by uživatel musel neustále přepínat mezi aplikacemi.
Podobné řešení se objevilo v testech už v roce 2019, kdy WABetaInfo narazil na rozpracovaný vestavěný prohlížeč pro Android. Tehdejší funkce se však k běžným uživatelům podle dostupných informací nedostala. Aktuální testy naznačují, že se WhatsApp k této myšlence vrací v propracovanější podobě.
Android jde jinou cestou: filtrování neznámých hovorů
Zatímco na iPhonu se WhatsApp zaměřuje na pohodlnější otevírání odkazů, na Androidu připravuje funkci zaměřenou na nevyžádané hovory. Základ představuje možnost „Silence unknown callers“, kterou WABetaInfo zaznamenal už v květnu 2023 v beta verzi 2.23.10.7.
Tato funkce umožňuje ztišit hovory z čísel, která nejsou uložená v kontaktech. Hovory se přitom neztratí úplně: záznam o nich zůstane v seznamu hovorů a uživatel si může později ověřit, kdo se mu pokoušel dovolat.
Nová funkce filtrování hovorů, o které WABetaInfo informoval 20. října 2026, má nabídnout více možností. Podle popisu zahrnuje tři režimy:
- Never – filtrování je vypnuté a hovory se chovají jako obvykle.
- Silence – hovory z neznámých čísel se ztiší a zobrazí se mezi zmeškanými hovory.
- Dotaz na důvod volání – volající bude požádán, aby vysvětlil, proč volá. WhatsApp má jeho odpověď převést do textu a zobrazit ji příjemci, který se pak může rozhodnout, zda hovor přijme.
Poslední možnost připomíná funkci „Ask Reason for Calling“, kterou Apple nabízí v iOS 26. Její princip spočívá v tom, že volající musí před spojením hovoru uvést jeho důvod. WhatsApp se podle dostupných informací snaží podobný postup nabídnout přímo ve své aplikaci pro Android.
Zatím však jde o připravovanou funkci, nikoli o potvrzenou součást stabilní verze aplikace. Není proto jisté, zda se všechny popsané režimy dostanou do finálního vydání v této podobě.
Kdy se novinky dostanou k českým uživatelům
Přesné datum vydání zatím není známé. Podle WABetaInfo jsou obě funkce stále ve vývoji a nejsou běžně dostupné ani beta testerům. To znamená, že jejich podoba se ještě může změnit a není jisté, kdy budou připravené k širšímu nasazení.
WhatsApp nové funkce obvykle zpřístupňuje postupně. I po vydání stabilní verze proto může nějakou dobu trvat, než se novinka objeví u všech uživatelů. Dostupnost se může lišit podle platformy, verze aplikace nebo konkrétního účtu.
Pro české uživatele to znamená, že zatím není možné určit, kdy si budou moci vestavěný prohlížeč nebo pokročilé filtrování hovorů vyzkoušet. Dokud Meta nevydá oficiální oznámení, je nejlepší považovat uvedené termíny a funkce za předběžné informace.
WhatsApp tak podle dosavadních úniků připravuje pro každou platformu něco jiného. Na iPhonu má zjednodušit práci s odkazy a omezit nutnost přepínat mezi aplikacemi, zatímco na Androidu se soustředí na větší kontrolu nad neznámými volajícími.
Obě novinky mají společný cíl: zpříjemnit každodenní používání aplikace. Kdy se ale dostanou k českým uživatelům a zda budou dostupné ve stejné podobě, zatím není potvrzené.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman