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Senioři i dobrovolníci z charity uháčkovali roztomilé chobotničky pro novorozence

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Malinké, heboučké a hlavně vyrobené s láskou. To je 130 chobotniček, které předala horažďovická charita novorozeneckému oddělení nemocnice v Klatovech. Vyrobili je senioři, o které se starají také dobrovolníci všech generací.
Senioři i dobrovolníci z charity uháčkovali roztomilé chobotničky pro novorozence

Senioři i dobrovolníci z charity uháčkovali roztomilé chobotničky pro novorozence

Zdroj: Klatovská nemocnice
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 16:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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