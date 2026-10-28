Android Auto dostane funkci, na kterou čekají miliony řidičů s firemním telefonem. Google ji už testuje v kódu verze 18.0

Kdo používá jeden telefon pro práci i soukromí, tenhle problém dobře zná. Na mobilu funguje pracovní profil Androidu bez potíží: firemní Teams, Meet i kalendář jsou oddělené od osobních aplikací v profilu spravovaném zaměstnavatelem. Jakmile ale telefon připojíte k autu přes Android Auto, přístup k pracovním aplikacím může být omezený. Google Meet podle oficiální dokumentace nepodporuje v Android Auto účty z pracovního profilu. Podobné omezení se týká také Microsoft Teams.
Google by tuto situaci mohl změnit. V sestavení Android Auto 18.0.664204, které se podle dostupných informací objevilo na APKMirror 17. října 2026, objevili analytici z Android Authority při analýze aplikace skrytý přepínač pracovního režimu v rychlém nastavení. Funkce zatím není plně funkční a Google ji oficiálně neoznámil. Její přítomnost v kódu ale naznačuje, že firma podporu pracovních profilů zvažuje.
Proč na to čekají miliony
Přesný počet řidičů, kteří používají pracovní profil Androidu a zároveň Android Auto, Google nezveřejňuje. Firma však v minulosti uváděla, že Android Auto je kompatibilní s více než 250 miliony aut po celém světě. Samotné toto číslo ale nestačí k určení, kolik uživatelů by novou funkci skutečně využilo. Bez spolehlivých údajů o rozšíření pracovních profilů mezi řidiči je proto lepší mluvit o potenciálně velké skupině uživatelů než o přesně doložených milionech.
Problém přitom není jen teoretický. Zaměstnanec, který přejíždí mezi schůzkami, nemusí mít možnost používat pracovní aplikace přes displej auta, pokud jsou nainstalované pouze v pracovním profilu. Nemusí tak být schopný vyřídit pracovní hovor nebo se připojit ke schůzce obvyklým způsobem přes Android Auto. Pokud chce aplikaci použít, může být nucen sáhnout po telefonu, což je při řízení nebezpečné.
Co přesně se v kódu našlo
Rozbor verze 18.0.664204 podle Android Authority odhalil několik připravovaných prvků:
- Dlaždice „Work Mode“ v rychlém nastavení – přepínač pracovního režimu přímo v Android Auto. Mohl by uživatelům umožnit spravovat dostupnost pracovního profilu z prostředí auta.
- Ikona kufříku u pracovních aplikací – vizuální rozlišení firemních aplikací od osobních, podobně jako na telefonu s Androidem.
- Další rozpracované dlaždice – mezi nalezenými prvky se údajně objevily také přepínače režimu Nerušit, úspory baterie a světlého či tmavého vzhledu.
Důležité upozornění: žádná z těchto funkcí zatím nemusí být dostupná běžným uživatelům. Prvky nalezené při analýze instalačního souboru mohou být experimentální, mohou se v průběhu vývoje změnit nebo nemusí být do finální verze vůbec zařazeny. Google funkci veřejně nepotvrdil a neoznámil ani termín jejího případného vydání.
Proč to trvalo tak dlouho
Pracovní profil je součástí Androidu už řadu let. Google ale dosud neposkytl podrobné vysvětlení, proč jeho podporu v Android Auto nevyřešil dříve. Jedním z možných důvodů je odlišné zaměření obou prostředí: Android Auto je navržené především pro navigaci, přehrávání médií a komunikaci, přičemž aplikace a jejich ovládání musí splňovat požadavky na bezpečnost při řízení.
Pracovní profil navíc není jen další složka v telefonu. Jde o oddělené prostředí, jehož aplikace a data může spravovat firemní IT. Organizace může prostřednictvím nástrojů pro správu zařízení určovat, které aplikace jsou povolené, jaké bezpečnostní zásady se uplatňují a jak se s pracovními daty zachází. Zpřístupnit takové aplikace v Android Auto proto vyžaduje nejen úpravu rozhraní, ale také zohlednění pravidel správy a zabezpečení.
Google v poslední době rozšiřuje možnosti Android Auto i o další funkce, včetně podpory videohovorů v omezeném režimu. Konkrétní termíny a rozsah jednotlivých novinek se však mohou lišit podle aplikace, telefonu a verze systému. Samotný vývoj nových funkcí proto ještě neznamená, že se pracovní profily objeví v nejbližší aktualizaci.
Jak je na tom konkurence
Apple CarPlay nabízí vlastní způsob integrace komunikačních aplikací, ale přímý ekvivalent přepínače pracovního profilu, který se údajně připravuje pro Android Auto, nemá. Apple umožňuje firmám spravovat zařízení a pracovní data prostřednictvím nástrojů pro správu zařízení, například MDM. To však automaticky neznamená, že se rozdíl mezi pracovním a osobním prostředím promítne také do CarPlay.
Zajímavé je, že dostupnost aplikací pro videohovory v systémech Android Auto a CarPlay se může lišit. Ani případná podpora samotného Google Meet ale neřeší otázku, zda lze v autě používat jeho firemní instanci z pracovního profilu. Právě propojení Android Auto s pracovním prostředím spravovaným organizací by proto mohlo být důležitým krokem.
Pro české uživatele bude podstatné, které aplikace budou případnou novinkou skutečně podporované. Teams a Meet jsou logickými kandidáty, protože se běžně používají k pracovní komunikaci. Podpora pracovních profilů by ale sama o sobě nezaručovala, že se v Android Auto automaticky zpřístupní všechny firemní aplikace. Rozhodovat může také jejich vlastní kompatibilita a nastavení organizace. U Outlooku proto nelze bez oficiálního potvrzení předpokládat, že se v rámci této změny objeví.
Co to znamená v praxi
Pokud Google funkci dokončí a zpřístupní, mohla by dorazit prostřednictvím aktualizace Android Auto. Praktický přínos ale bude záviset na konkrétním telefonu, aktivním pracovním profilu, podporovaných aplikacích a pravidlech firemního IT. Není zatím jasné, zda bude možné pracovní režim přímo v autě zapínat a vypínat, nebo zda bude přepínač sloužit k jinému účelu.
Z hlediska bezpečnosti by šlo o užitečné zlepšení. Cílem není podporovat vyřizování pracovních záležitostí za jízdy, ale umožnit bezpečnější používání kompatibilních funkcí prostřednictvím hlasového ovládání a rozhraní přizpůsobeného autu. Řidič by se tak nemusel kvůli pracovní komunikaci tolik spoléhat na telefon v ruce. Ani hlasové ovládání však neodstraňuje všechna rizika rozptylování, takže je důležité věnovat řízení plnou pozornost.
Podpora pracovních profilů by tak mohla odstranit jednu z nepříjemných překážek pro lidi, kteří používají jediný telefon pro práci i soukromí. Zatím však jde pouze o funkci naznačenou v kódu, nikoli o potvrzenou novinku. Kdy a v jaké podobě se případně objeví, musí teprve oznámit Google.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman