Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Android Auto dostane funkci, na kterou čekají miliony řidičů s firemním telefonem. Google ji už testuje v kódu verze 18.0

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Analýza kódu Android Auto 18.0 odhalila přepínač pracovního profilu, funkci, která by konečně zpřístupnila firemní aplikace na displeji auta.
Android Auto

Android Auto

Zdroj: Pexels
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 28.10.2026 17:26

Reklama
Další články z Mobify.cz
Motorola chystá první „knížkovou“ skládačku a cílí tam, kde Samsung s Applem nechávají díru. Může stát o polovinu méně
Motorola chystá první „knížkovou“ skládačku a cílí tam, kde Samsung s Applem nechávají díru. Může stát o polovinu méně
WhatsApp na iPhonech dostane vlastní prohlížeč, který otevírá odkazy v bezpečném prostředí. Android přinese jinou vychytávku
WhatsApp na iPhonech dostane vlastní prohlížeč, který otevírá odkazy v bezpečném prostředí. Android přinese jinou vychytávku

WhatsApp testuje v iOS betě prohlížeč, který otevře odkaz z chatu přímo v aplikaci. Android zatím ladí...

Sony ukázalo nový Walkman pokrytý zlatem. Stojí několik měsíčních výplat, a přesto se po něm zaprášilo
Sony ukázalo nový Walkman pokrytý zlatem. Stojí několik měsíčních výplat, a přesto se po něm zaprášilo

Nový Sony NW-WM1ZM3 v pozlaceném měděném těle stojí v Česku 124 999 Kč. V Polsku se předprodejová zásoba...

Motorola chystá telefon s baterií 7 000 mAh za 6490 Kč. Na jedno nabití vydrží i přes 2 dny a podporu dostane na 5 let
Motorola chystá telefon s baterií 7 000 mAh za 6490 Kč. Na jedno nabití vydrží i přes 2 dny a podporu dostane na 5 let

Motorola moto g47 power 5G se podle českých obchodních listingů chystá na trh s cenou 6 490 Kč, baterií o...

Netflix propustil 1 000 lidí a teď verbuje veterány z Hollywoodu. Seriály ztrácí přes polovinu diváků už po první sérii
Netflix propustil 1 000 lidí a teď verbuje veterány z Hollywoodu. Seriály ztrácí přes polovinu diváků už po první sérii

Netflix propustil zhruba 1 000 zaměstnanců, dosadil nového šéfa obsahu z Disneye a řeší problém s diváky,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.