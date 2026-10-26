YouTube chystá zásadní změnu. Videa mohou spotřebovat až o 30 % méně datPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
YouTube chystá zásadní změnu. Videa mohou spotřebovat až o 30 % méně dat
Článek byl publikován 26.10.2026 08:12
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