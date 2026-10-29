Zasahujícího policistu hluboce zasáhl osud opuštěných psů. Jednomu z nich nakonec poskytl nový domov

Majitel se odstěhoval a se psy si hlavu nijak nelámal. Ponechal je napospas svému osudu. Přežívali jen díky sousedům, kteří je krmili. Pak přijela zasáhnout policie.
O případu, který se stal v polské obci Nowy Staw, informoval deník Fakt. Jeden z domů zůstal opuštěný poté, co se jeho majitel odstěhoval. Na pozemku nechal napospas svému osudu dva psy. Nakonec zasahovali ochránci zvířat i policisté. Majiteli hrozí až tři roky vězení. Vzniklo však také jedno pevné přátelství.
Podchlazeným psům se konečně dostalo pomoci
Mnoho lidí nemohlo uvěřit jednání 34letého muže, kterého evidentně vůbec nezajímalo, co budou bezprizorní psi dělat. Ti zůstali na pozemku opuštěného domu a mohli se jen trochu ohřát v otevřené technické místnosti. Neměli přístup k jídlu ani vodě. Přežili jen díky sousedům, kteří jim občas dali nějaké jídlo. O případu však byli vyrozuměni ochránci zvířat z OTOZ Animals.
Na místo se vypravili spolu s policisty. Fena Maja a její několikaměsíční štěně Kiper jistě uvítali, že někdo zasáhnul a přijel jim na pomoc. Oba byli silně podchlazení, ale teď už se jim daří dobře. Zatímco Maja putovala do útulku ve městě Tczew, Kiper svého nového pána dostal hned. Zasahující policista Bartosz Wiśniewski se totiž rozhodl, že si psa vezme k sobě domů a bude se o něj starat.
Týrání zvířat řeší policie nebo veterinární správa
Po nezodpovědném majiteli zahájila policie pátrání. Hrozí mu až tři roky vězení. I u nás se opuštění zvířete s cílem se jej zbavit kvalifikuje jako trestný čin a spadá pod týrání zvířete. Podle webu FrankBold se můžete obrátit na Policii, kdykoliv se stanete svědky týrání zvířete. Policie má oprávnění vstoupit na pozemek objektu, kde k týrání dochází, a celou záležitost prošetřit.
V případě, že máte na týrání zvířat podezření, ale není třeba okamžitého zásahu, nahlaste to na místně příslušnou stanici krajské veterinární správy. Ta věc prošetří a případně se spojí s orgány činnými v trestním řízení. Pachatel se pak může připravit na vysoké pokuty ve správním řízení. U zvlášť závažných případů týrání pak hrozí pachateli odnětí svobody, a to až na šest let.
Nejsmutnějšího psa z ulice vzali na poslední dny života dožít do útulku. Záchrana jej změnila k nepoznání
Týrání zvířat by určitě nemělo být přehlíženo. Jen vyrozuměním příslušných orgánů je možné, aby se zvířata dostala do dobrých rukou. Určitě si lásku svých pánečků zaslouží. Podobných případů rozhodně není málo. Na SvětěKreativity jsme nedávno psali o psovi, kterého mladík přivázal v lese. Jen náhodou promrzlého psa našla jiná pejskařka.
Článek Zasahujícího policistu dojal osud opuštěných psů. Jednoho si sám vzal domů pochází z webu Světkreativity.