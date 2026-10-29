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Máte doma staré talíře s růží? Než je prodáte, podívejte se na jejich spodní stranu

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Staré talíře s růží bych při úklidu kredence neposílala rovnou do krabice na vyhození. Nejdřív bych je otočila, prohlédla značku a zkusila zjistit, co jsou vlastně zač. Na nádobí po předchozích generacích mě totiž baví právě tohle pátrání: z obyčejného talíře se může záhy vyloupnout zajímavý kousek historie.
Staré talíře s růží: Jak poznat hodnotu, správně je prověřit a kolik stojí v aukcích

Staré talíře s růží: Jak poznat hodnotu, správně je prověřit a kolik stojí v aukcích

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 12:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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