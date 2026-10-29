Máte doma staré talíře s růží? Než je prodáte, podívejte se na jejich spodní stranu

Staré talíře s růží bych při úklidu kredence neposílala rovnou do krabice na vyhození. Nejdřív bych je otočila, prohlédla značku a zkusila zjistit, co jsou vlastně zač. Na nádobí po předchozích generacích mě totiž baví právě tohle pátrání: z obyčejného talíře se může záhy vyloupnout zajímavý kousek historie.
S určením jeho ceny bych ale nepospíchala. Příběhy o pokladech za desítky tisíc korun se čtou dobře, jenže mezi vysokou částkou v inzerátu a výsledkem skutečné aukce bývá rozdíl. Při přípravě článku jsem proto vedle značek a muzejních záznamů prošla také konkrétní ukončené nabídky.
První vodítko se skrývá na dně
Přední strana talíře přitáhne pozornost barvami a malbou. Při určování původu je však důležitá také ta spodní:
celý název výrobce, případný symbol a všechny doprovodné nápisy nebo číslice. U porcelánové soupravy ovlivňuje ocenění také její úplnost. Než začnete nádobí prodávat po jednotlivých kusech, vyfoťte všechny dochované části společně. Foto: Magnific
Antik Praha ve svém rejstříku spojuje se značkou Ditmar-Urbach také labuť v kroužku s písmenem T a uvádí souvislost s Trnovany, které jsou dnes součástí Teplic. Právě podobný detail může při dalším hledání pomoci.
Celé značení si pro začátek vyfoťte. Při porovnávání se hodí vidět jeho skutečnou podobu, samotný přepis někdy nestačí. Číslice přitom bez ověření nepovažujte za rok výroby. Také
nápis Made in Czechoslovakia je příliš široké vodítko na to, abychom podle něj určili konkrétní desetiletí.
Podobná růže ještě nemusí znamenat stejný výrobek. Srovnávat má smysl také tvar, průměr, materiál a provedení dekoru. Za užitečnou pomůcku považuji
muzejní databáze, které nabízejí i údaje o autorovi, dataci a technice zpracování. V aukcích se setkáte i s docela obyčejnými částkami
Při dohledávání cen mě nejvíc zajímaly nabídky, u kterých bylo vidět, jak ve finále dopadly. V archivu Aukra jsem našla
talíř značky Ditmar-Urbach s růží o průměru 18,5 centimetru. Aukce skončila 28. března 2023 na částce 50 korun a portál u ní uvádí jen jednoho přihazujícího, který nabízený talíř nakonec i získal.
To je docela užitečné připomenutí pro každého, kdo si od známé značky rovnou slibuje velký výdělek. Pro srovnání jsem vybrala ještě další dva záznamy z letošního roku:
Předmět aukce Datum ukončení aukce Výsledná částka Výsledek na Aukru Talíř značky Ditmar-Urbach s růží, průměr 18,5 cm 28. 3. 2023 50 Kč Vydraženo, jeden přihazující Hluboký talíř značky Ditmar-Urbach s chrpami a dvěma otluky na spodní straně okraje 20. 4. 2026 40 Kč Vydraženo, jeden přihazující Dva talíře nabízené jako součást souboru Pyžamo od umělkyně Jarmily Formánkové 2. 6. 2026 500 Kč za oba kusy Bez příhozu, nikdo nezakoupil Příklady ukončených nabídek z archivu Aukra.
Tyto tři záznamy mi posloužily jako připomenutí,
proč číst i informace pod cenou. Skončená nabídka totiž vždycky nemusí znamenat prodanou věc. Ceník celé značky z nich samozřejmě sestavit nelze; liší se předměty, jejich stav i datum nabídky. Při určování původu má smysl dohledat konkrétní návrh, autora a dobu vzniku. Foto: Aukro.cz
Opatrně proto přistupuji také
k příběhu o talíři za 50 000 korun, který zveřejnil web VědaŽivě. Článek takovou částku sice uvádí, přímo však neodkazuje na konkrétní uskutečněný prodej. U popsaného běžného talíře s růží se mi odpovídající výsledek nepodařilo dohledat. Drobný otluk snadno přehlédnete
Před oceněním bych talíř prohlédla ještě jednou, tentokrát opravdu zblízka. Zejména spodní stranu okraje, kde může být odštípnutý kousek. Pozornost si zaslouží také
praskliny, setřená výzdoba a starší opravy.
Důležitá je také úplnost soupravy. Portál Antik Praha ve svém průvodci oceňováním
připomíná:
„U soupravy porcelánového nádobí je důležité, zda je kompletní.“
Pokud máte vedle talířů ještě mísu, konvici nebo další odpovídající nádobí,
vyfoťte nejprve všechno společně. S rozprodáváním po jednotlivých kusech bych počkala, dokud nebude jasné, co k sobě skutečně patří.
Pro první konzultaci s odborníkem se hodí
připravit si : celkovou fotografii talíře, na které je dobře vidět dekor snímek spodní strany a detail značky, včetně čísel a symbolů přesný průměr, případně i výšku fotografie poškození, která bych nijak nezakrývala společný snímek dalších částí soupravy, pokud je mám doklady o původu, například starší posudek nebo účtenku, pokud se dochovaly Před focením opatrně s čištěním
Rozumím tomu, že člověk chce nabídnout čistý a hezky vypadající předmět. U starého talíře bych ale nejdřív zkontrolovala jeho povrch. Pokud se uvolňuje dekor nebo glazura, případně jsou patrné opravy, s mytím bych počkala
na odbornou radu. Samotný dekor cenu talíře neurčuje. Při ocenění záleží také na výrobci, materiálu, stavu a výsledcích prodejů srovnatelných kusů. Foto: Magnific
Snaha odstranit každou skvrnu mi u neznámého starého nádobí připadá
zbytečně riskantní. Nejdřív chci vědět, v jakém je předmět stavu a co jeho povrch snese. Ani běžný talíř za malou částku bych ale automaticky nevyhazovala. Pěkný dekor nebo rodinná vzpomínka pro mě mají hodnotu i bez zájemce v aukci. Praktické otázky
Má cenu nechat posoudit talíř bez značky?
Pokud vás zaujme provedením nebo znáte jeho původ, odbornou konzultaci má smysl zvážit. Pro začátek pošlete fotografie a rozměry. Bez značky může být určování obtížnější.
Přidává ruční malba automaticky na ceně?
Je to údaj o provedení výrobku. K ocenění potřebujeme znát také výrobce či autora, stáří, stav a výsledky srovnatelných prodejů. Samotná ruční práce konkrétní částku neurčuje.
Co když podobný talíř zůstal v aukci neprodaný?
Zkontrolujte požadovanou cenu a popsaný stav. Z jediné neúspěšné nabídky nelze vyvodit, že všechny podobné kusy jsou bezcenné. Víme jen, že za daných podmínek kupce nenašla.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, antikpraha.cz, sbirky.kr-ustecky.cz, aukro.cz, vedazive.cz