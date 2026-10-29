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Písek čeká barevné jaro. Zahradníci vysadí 30 tisíc cibulek

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Narcisy, tulipány, krokusy i okrasné česneky promění na jaře centrum Písku v barevnou podívanou. Zahradníci během podzimu vysadí zhruba 30 tisíc cibulek. Město se zároveň připravuje na Jarní slavnost cibulovin, která do Písku přinese i novou směs květin.
Písek čeká barevné jaro. Zahradníci vysadí 30 tisíc cibulek

Písek čeká barevné jaro. Zahradníci vysadí 30 tisíc cibulek

Zdroj: město Písek
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 13:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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