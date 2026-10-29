Nokia a BlackBerry už dávno nevyrábí mobily, jak je známe. Jeden ale vydělává miliardy na něčem, co byste nečekali

Obě značky, které v době před nástupem iPhonu pomáhaly určovat podobu mobilních telefonů, dnes působí v úplně jiném prostředí. Nokia Corporation už spotřebitelské telefony sama nevyrábí. Výrobu a prodej telefonů se značkou Nokia zajišťuje od roku 2016 společnost HMD Global, která převzala jejich vývoj, marketing i distribuci.
BlackBerry se od mobilních telefonů odklonila ještě výrazněji. Její poslední smartphony postupně ztratily oficiální podporu a firma se dnes soustředí především na zabezpečenou komunikaci a software QNX, který se používá v automobilech a dalších zařízeních. Zatímco Nokia buduje telekomunikační infrastrukturu a dodává technologie pro datová centra, BlackBerry se zaměřuje na specializovaný software a bezpečnostní řešení. Obě společnosti tak našly nové zdroje příjmů mimo trh, na kterém se kdysi proslavily.
Z výrobce telefonů na páteř internetu
Nokia Corporation dnes působí především v oblasti telekomunikační infrastruktury. Její podnikání zahrnuje technologie pro mobilní a pevné sítě, optické a IP sítě, řešení pro datová centra i licencování patentů. Právě patenty představují důležitý zdroj příjmů: Nokia vlastní rozsáhlé portfolio technologií využívaných v mobilních standardech a za jejich použití získává licenční poplatky od dalších výrobců.
Jednou z oblastí, do kterých Nokia investuje, jsou datová centra a infrastruktura pro umělou inteligenci. Nabízí například síťová řešení pro AI datová centra, včetně vysokorychlostních přepínačů, optických propojení a nástrojů pro správu síťového provozu. Tyto technologie pomáhají zajistit rychlý a spolehlivý přenos dat mezi servery, které se používají například při trénování a provozu modelů umělé inteligence.
Nokia se věnuje také konceptu AI-RAN, který počítá s využitím společné výpočetní infrastruktury pro provoz funkcí mobilní sítě a aplikací umělé inteligence. Firma tak rozšiřuje své působení na trhu, kde roste význam výkonných sítí a datových center.
Je to výrazná proměna oproti době, kdy si většina lidí Nokii spojovala především s mobilními telefony, jako byla legendární Nokia 3310. Dnes firma dodává technologie, které běžní uživatelé většinou přímo nevidí, ale které jsou důležité pro fungování digitálních služeb.
BlackBerry: menší, ale stále aktivní, v autech a vládních sítích
BlackBerry zvolila jinou cestu. Namísto širokého portfolia síťových technologií se soustředí na užší segmenty, ve kterých jsou zásadní bezpečnost, spolehlivost a dlouhodobá podpora. Mezi její klíčové oblasti patří zabezpečená komunikace a operační systém QNX.
QNX je operační systém určený mimo jiné pro zařízení, která musí reagovat předvídatelně a spolehlivě v reálném čase. Používá se například v automobilových systémech, přístrojových deskách, infotainmentu a dalších elektronických součástech vozidel. Podle údajů BlackBerry se technologie QNX používají ve více než 275 milionech vozidel po celém světě.
QNX spolupracuje s automobilovým průmyslem a jeho technologie využívají různí výrobci i dodavatelé automobilových systémů. Neznamená to však, že každý výrobce uvedený v prezentačních materiálech používá QNX ve všech svých modelech. Konkrétní nasazení závisí na daném vozidle a jeho výbavě.
BlackBerry zároveň nabízí produkty pro zabezpečenou komunikaci, které využívají státní instituce a další organizace s vysokými nároky na ochranu citlivých informací. Jedním z nich je SecuSUITE, řešení určené pro bezpečné hlasové hovory a výměnu zpráv. Jeho dostupnost a schválení pro konkrétní použití se mohou lišit podle země a instituce.
BlackBerry je dnes ve srovnání s Nokií výrazně menší společností. Její podnikání však nestojí na návratu k výrobě telefonů, nýbrž na specializovaných technologiích, které se používají v automobilovém průmyslu a při zabezpečené komunikaci.
Dvě strategie, jeden vzorec
Obě firmy ztratily dominantní postavení na trhu s mobilními telefony po nástupu iPhonu a zařízení s Androidem. Každá se ale vydala jiným směrem a našla uplatnění v podnikových technologiích, kde hrají důležitou roli odbornost, bezpečnost a náročnost vývoje.
Nokia sází na rozsah: dodává infrastrukturu telekomunikačním operátorům, rozvíjí optické a IP sítě, nabízí technologie pro datová centra a získává příjmy z licencování patentů. BlackBerry se zaměřuje na užší oblasti, především na software pro automobilové systémy a bezpečnou komunikaci.
Rozdíl ve velikosti obou firem je značný. Nokia dosahuje ročních tržeb v řádu desítek miliard eur, zatímco tržby BlackBerry se pohybují v řádu stovek milionů dolarů za čtvrtletí. Přímé srovnání ale samo o sobě neříká, která strategie je úspěšnější. Firmy působí v odlišných segmentech a mají rozdílné náklady i obchodní modely.
Specializace BlackBerry jí může pomáhat udržet si pozici na trzích, kde zákazníci kladou velký důraz na bezpečnost a dlouhodobou spolehlivost. Nokia má zase výhodu v rozsahu svého technologického portfolia a v tom, že dodává infrastrukturu pro rozsáhlé telekomunikační sítě. Obě společnosti tak ukazují, že ústup ze spotřebitelského trhu nemusí znamenat konec technologické firmy.
A co ty telefony s logem Nokia?
Kdo chce v Česku telefon se značkou Nokia, stále může najít některé dostupné modely. Zařízení této značky prodává společnost HMD, která nabízí jak chytré telefony, tak klasické tlačítkové modely. Konkrétní nabídka se ale průběžně mění podle dostupnosti a rozhodnutí jednotlivých prodejců.
V době vzniku původního textu se například uváděla Nokia 3210 4G z roku 2024 za 1 839 Kč na Alze a Nokia 225 4G za 1 549 Kč v Datartu. Tyto ceny nelze považovat za trvale platné, protože se mohou měnit a jednotlivé modely nemusejí být stále skladem.
Zákaznickou podporu pro telefony prodávané pod značkou Nokia zajišťuje HMD, nikoli samotná Nokia Corporation. Nokia si ponechává práva ke své značce a získává příjmy také z licencování technologií. Výrobu, distribuci a podporu spotřebitelských telefonů tak zajišťuje jiná společnost.
Dva příběhy, jeden závěr: značky, které si většina lidí spojuje s někdejšími mobilními telefony, dnes vydělávají především na technologiích, které běžný zákazník často vůbec nevidí. Nokia dodává infrastrukturu pro telekomunikační sítě a datová centra. BlackBerry vyvíjí software používaný v automobilech a nabízí nástroje pro zabezpečenou komunikaci. Jejich někdejší sláva na trhu s telefony je minulostí, ale obě firmy v technologickém průmyslu nadále působí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík